Bob Britt gitáros elmagyarázza a kilépést Bob Dylan bandájából

Bob Britt gitáros beszélt arról, hogy távozik Bob Dylan élő előzenekarából.

A hétvégén a hírek szerint Britt elhagyta a turnét, miután megosztott egy rövid közösségi média bejegyzést, amelyet később töröltek. 2019 óta játszott Dylannel, és rendszeres szereplője volt a „Rough And Rowdy Ways” turnénak.

A hír azután érkezett, hogy Doug Lancio elektromos gitárost az élő csoportban az elismert jazzgitáros, Julian Lage váltotta fel. Lancio 2021 óta turnézott a legendás énekes-dalszerzővel, de hiányzott a kaliforniai Santa Barbarában tartott június 17-i fellépéséről.

Szerint Végső klasszikus rockDylan azóta Joel Paterson chicagói jazz- és blueszenészt kérte fel egyedüli gitárosának. Paterson ezután Dylannel és társaival játszotta első bemutatóját. Austinban, Texasban, hétfőn (június 29.), per Setlist.FM. Lage állítólag az ütemezési konfliktusok miatt visszalépett.

Britt most megosztott egy frissítést a helyzetről a Facebookon keresztül, megerősítve, hogy Dylan „nem rúgta ki”.

„Úgy tűnik, elég sok olyan szál van, ahol az emberek azon spekulálnak, hogy távozom a Bob-turnéról. Szeretném tisztázni” – kezdte.

„Nem rúgtak ki, hanem önszántamból távoztam, olyan okok miatt, amelyeket inkább titokban tartok. Hiányozni fog a bandatársaim és a stáb.”

Britt folytatta, és azt mondta, „már alig várja, hogy visszatérhessen a foglalkozásokhoz (hívjon fel)”. Utána utalt arra, hogy valamikor szóba jöhet az élő fellépéshez való visszatérés, és hozzátette: „Ami a turnékat illeti, meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Aláírta: „Eközben van néhány virágágyásom, amit ki kell gyomlálnom.” A fenti bejegyzést teljes egészében megtekintheti.

Lancio a cikk írásakor még nem beszélt Dylan bandájából való távozásáról.

Dylan jelenlegi észak-amerikai nyári turnéja a texasi New Braunfelsben folytatódott tegnap este (június 30.). A hónap hátralévő részében további fellépéseket terveznek, a túra a Tennessee állambeli Nashville-ben ér véget augusztus 1-jén.

A randevúk során Dylan már több ritkán játszott dalt is leporolt. A hónap elején 18 év után először adta elő az „I Shall Be Released”-t, miután 2012 óta először újraélesztette a „You Ain't Goin' Nowhere”-t.

Más hírekben a 85 éves zenész a közelmúltban osztotta meg gondolatait az öregedéssel kapcsolatban, mondván, hogy az öregedés egyik előnye, hogy „túléled az eddig üldöző órákat”.