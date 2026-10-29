Bono elismerte, hogy a U2 „Songs of Innocence” iTunes albuma „túl messzire ment”

Bono visszatekintett arra, hogy a U2 „Songs Of Innocence” hírhedten automatikusan letöltődött emberek millióira, figyelmeztetés nélkül, és elismerte, hogy a mutatvány „túl messzire ment”.

Az ír rockóriások még 2014-ben, az Apple-lel kötött megállapodás részeként dobták le ingyen 13. albumukat. Ez azt jelentette, hogy az iTunes-felhasználók világszerte arra ébredtek, hogy a teljes albumot automatikusan letöltötték a könyvtárukba, akár akarják, akár nem.

A visszhangot követően az Apple kénytelen volt létrehozni egy olyan eszközt, amely lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy eltávolítsák az albumot az eszközeikről, Bono pedig később megosztotta sajnálatát a lemez közzétételének nem szokványos módszere miatt, „durva inváziónak” nevezve, és ahhoz hasonlítva, hogy „egy üveg tejet tesznek az emberek hűtőjébe, amit nem kértek”.

A frontember a 2022-es memoárjában is beszélt a vitáról Megadás: 40 dal, egy történetmondván, hogy bár ezt azért tette, hogy ráébressze az embereket, milyen keveset kap a „zenészek” többsége, ez „túlkapás” volt a nevében.

Az ikonikus énekes most visszatekintett a 12 év utáni felhajtásra, és megosztotta, hogy „túl messzire ment ezen”.

hozzászólni A New York TimesBono kifejtette, hogy mind a banda menedzsere, Paul McGuinness, mind az Apple vezérigazgatója, Tim Cook óvakodott az egyedülálló ingyenes bevezetési stratégiától, és még azt is megkérdezte tőle, miért akar „ingyen adni valamit”, miután „egész életében” arra törekedett, hogy az embereket annyira törődjenek, hogy fizessenek.

„Kísérleteztünk” – mondta Bono az üzletnek, mielőtt egyedül vállalta volna a lépést. „Azt akartuk látni, hogy rá tudjuk-e venni az Apple-t vagy egy másik céget, hogy fizessen a zenénkért, és akkor terjesztik.”

A The Edge gitáros azonban kevésbé volt hajlandó kritizálni a döntést, mondván, hogy a múlt hibáiból tanulni a folyamat része. „Kockázatot vállalunk. Muszáj” – mondta. „Szóval kudarcot vallasz, néha pofára esel? Ez a koncert része.”

Kilátásai hasonlóak ahhoz, amit Flood producer osztott meg 2015-ben, amikor megkérdezték tőle, hogy hiba volt-e automatikusan letölteni több mint 500 millió iTunes-ügyfél fiókjára.

„Úgy gondolom, hogy ez felvetette, hogy jelenleg a zene értékelik-e a társadalomban, és azt gondolom, hogy erre még mindig nem kaptak helyes választ” – mondta. Gigwise. „Ez felvetette azt a kérdést, hogy „mi az emberek hallgatási ízlése?” És talán a legnagyobb kérdés, amit felvetett, az volt: „Megengedik-e az embereknek a választás lehetőségét, vagy a választási lehetőség valójában megszűnik?”

Az új Carnaval de Luz album november 13-án érhető el. A „Silencio” most megjelent. https://t.co/Fa2Hea7OrT pic.twitter.com/1U42yll9gD — U2 (@U2) 2026. szeptember 24

Bono megduplázta megjegyzéseit, amikor az albumot egy nem kívánt „üveg tejjel” hasonlította össze 2022-ben. A Guardian azt akarta, hogy ez olyan legyen, mint egy „ajándék az embereknek”, amelyet a küszöbükön hagynak, és választhat, hogy elfogadja-e vagy sem.

„Mi volt a legrosszabb, ami megtörténhet? Olyan lenne, mint egy levélszemét, nem? Mintha elvennénk a tejesüvegünket, és a környéken lévő összes ház küszöbén hagynánk” – mondta. – Nem. Egészen. Igaz… nem csak az ajtóhoz tettük a tejesüvegünket, hanem a város minden házában minden hűtőszekrénybe.

„Néhány esetben a jó emberek kukoricapehelyére öntöttük. És van, aki szereti leönteni a saját tejét. Mások pedig laktózérzékenyek.”

A U2 november 13-án adja ki 16. stúdióalbumát, a 'Carnaval De Luz'-t – ez az első teljes hosszúságú új anyagok gyűjteménye a 2017-es „Songs Of Experience” óta.

A megjelenés előtt a banda megosztotta a „Silencio” és a „The Greatest Show On Earth” kislemezeket, és bejelentette 2027-es világkörüli turnéjának első dátumait, a fellépéseket Mexikóban, Brazíliában és Argentínában erősítették meg, Chilében azonban nem.

Ez a turné lesz az első teljes körű élő fellépésük a Las Vegas Sphere rezidenciájuk 2024-es befejezése óta, és Larry Mullen Jr. dobos visszatér a műtét után. Jövő héten Bono és társai. egy meglepetésszerű meghitt koncertet is játszanak Londonban a BBC-vel együttműködve.