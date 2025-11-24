Budapest alatt húzódik egy elfeledett galéria – senki sem tudta, mi van odalent

2025.11.24.

Budapest utcái alatt olyan világ rejtőzik, amelyről még a legtapasztaltabb városlakók többsége sem hallott.

A belváros egyik régi épülete alatt ugyanis egy régóta lezárt folyosórendszerre bukkantak, és ami ezután következett, mindenkit meglepett: a falakat egy teljes, ismeretlen galéria borította.

Olyan művek kerültek elő, amelyek eredetéről, jelentéséről és alkotóiról senkinek sem volt információja.

A felfedezés annyira váratlan volt, hogy a kutatók szerint akár évtizedekig rejtve maradhatott volna, ha nem indul meg egy egyszerű felújítási munka.

Egy véletlen felújítás vezetett a titokhoz

A történet egy régi, belvárosi bérház karbantartási munkálataival kezdődött. A munkások egy omladozó pincefal mögött furcsa üregre figyeltek fel. Amikor lebontották a téglákat, egy keskeny alagút tárult fel előttük.

A helyszínre érkező szakértők azt hitték, hogy egy régi óvóhelyet találnak majd, esetleg egy elfeledett pincét. De ahogy mélyebbre mentek, a falakon különös minták, halvány rajzok és szinte freskószerű részletek kezdtek kirajzolódni.

„Olyan volt, mintha valaki egy egész kiállítást rejtett volna el a föld alá” – mondta az egyik régész, aki részt vett a feltárásban.

Képeket találtak, amelyeket senki sem ismert

A galéria falain több tucat mű bukkant elő. Volt köztük absztrakt festmény, szénrajz, sőt olyan alkotás is, amelyet mintha egy gyerek és egy profi művész egyszerre készített volna.

A szakértők szerint három korszak művei keveredhetnek:

az 1930-as évek avantgárd kísérletei

a háború utáni expresszív alkotások

és néhány meghökkentően modern darab, amelyek akár 20–30 évvel ezelőtt is készülhettek

A legkülönösebb mégis az volt, hogy egyetlen festményen vagy rajzon sem szerepelt aláírás.

„Olyan, mintha ezek az alkotások soha nem akartak volna napvilágot látni. Mintha szándékosan ide készültek volna, a föld alá” – magyarázta egy művészettörténész.

Ki lehetett az alkotó? Senki sem tudja

Az egyik elmélet szerint a galéria egy titkos műhely lehetett a kommunista korszak alatt, ahol olyan alkotók dolgoztak, akiknek műveit betiltották vagy cenzúrázták.

Mások szerint inkább egy különc műgyűjtő búvóhelye volt, aki a saját gyűjteményét akarta elrejteni a világ elől.

De az is lehet, hogy egyetlen ember alkotta az egészet – egy művész, akit soha senki nem ismert, és aki úgy döntött, hogy a föld alatt hagy nyomot maga után.

A falakon talált halvány jelzések és geometriai formák újra és újra visszatérnek, mintha valamilyen titkos rendszer vagy üzenet részei lennének.

Mi lesz a galéria sorsa?

A helyszínt jelenleg lezárták, és biztonsági okokból csak kutatók léphetnek be. A város vezetése azonban azt fontolgatja, hogy a jövőben – ha állagmegóvás megoldható – korlátozott számú látogatónak is megnyitja a föld alatti galériát.

„Ilyen felfedezés ritkán történik. Budapest történetének része, és meg kell őriznünk” – mondta egy városi illetékes.

A művek eredetére még mindig nincs válasz. A szakértők hónapok óta vizsgálják az anyagokat, a festékeket és a felületeket, de az alkotó személye továbbra is rejtély.

Talán épp ez a titok teszi a felfedezést még izgalmasabbá.

És amíg nem derül ki, ki festette a föld alatti galéria falait, Budapest egyik legkülönösebb kérdése továbbra is megválaszolatlan marad.