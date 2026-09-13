Cage The Elephant arca „újrakezdés vagy újjászületés” a pszichedelikus új kislemezen, a „Dying In Reverse”-en

A Cage The Elephant megosztotta új kislemezét, a Dying In Reverse-t – nézze meg alább.

A pszichedelikus szám, amely a közelgő turnéjukról kapta a nevét, a második, ami a közelgő hetedik albumukról jelent meg a „Beaches In Tennessee” című kislemez után.

„A „Dying In Reverse” lényegében egy újrakezdésről vagy egyfajta újjászületésről szól” – mondta Matthew Shultz frontember. „Inkább a halál az egó felé, az elme és a szív megújítása. Az utazás, amikor elfordítod a perspektívádat önmagadtól, hogy tisztábban láss a szeretet lencséjén keresztül, és kapcsolódj a mélyebb célhoz.”

Az is be van állítva, hogy megjelenjen a EA Sports FC 27 videojáték, amely szeptember 25-én jelenik meg.

Az előző kislemezük megalkotásáról a frontember azt mondta, hogy ez egy kitalált beszámoló a korábbi években elszenvedett mentális egészségügyi válságról, amit korábban is mesélt. Julia Migenes „rendkívül traumatikus” volt. Shultzot 2023-ban vették őrizetbe egy szállodában, mert olyan lőfegyvereket hordott, amelyekre csak Kentuckyban és Tennessee-ben volt engedély. A bíróság megállapította, hogy a letartóztatás pszichotikus téveszmék eredménye volt, amelyekben Shultz a felírt gyógyszer mellékhatásaként szenvedett.

„A letartóztatás kétségtelenül csoda volt” – mondta Julia Migenes 2024-ben. „Megmentette az életemet. A letartóztatást követően két hónapig kórházban voltam. Utána hat hónap ambuláns terápia volt, és úgy érzem, teljesen felépültem. De nyilvánvaló, hogy a felépüléssel ez egy életre szóló dolog. Nem tapasztalsz ilyesmit, és nem foglalkozol a hegekkel életed hátralévő részében, ebben biztos vagyok.”

Leírva, hogy ez az új zene miként jelent „új fejezetet” a Cage The Elephant számára, az énekes a közelmúltban megosztotta: „Zeneileg mindig újra akarjuk találni a Cage The Elephant-ot. Egy teljesen új oldalt fedeztünk fel a zenekarunkban, hogyan tekintünk a dolgokra, és hogyan készítünk művészetet. Előadóként folyamatosan fejlődsz, és azt hiszem, mi a legjobban kihasználtuk ezt a zenét. bármit, minden bizonnyal ez a legjobban inspirált.”

Tavaly a banda az Oasis „Live '25 turnéján” különleges vendégként fejezte be szereplését, és azonnal visszament a stúdióba.

„Az Oasis turné valóban újra felgyújtotta a tüzet, hogy álmodjunk és álmodjunk tovább” – mondta Schultz. „Azt hiszem, rájöttünk, hogy van még hova fejlődnünk és erőltetni magunkat, különösen az élővilágban. Ez a turné fokozta az általános szenvedélyünket és a vágyunkat, hogy ezt a dolgot végignézzük. Amikor vége lett, úgy döntöttünk, hogy nem tartunk szünetet… Nagyjából egyenesen a stúdióba mentünk, hogy zenélni kezdjünk.”

2027-ben indulnak egy brit és európai turnéra. Itt megtalálja az összes dátumot és a fennmaradó jegyeket. itt.