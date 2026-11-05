Christine And The Queens funkyen tér vissza új kislemezével, a Rendez-vous Avec Toi-val: „Az elektromosság örökre titokzatos marad”

A Christine And The Queens egy vadonatúj kislemezzel tért vissza – hallgasd meg alább a „Rendez-vous Avec Toi”-t.

A francia énekesnő a múlt héten jelentette be a funky számot, miközben megerősített négy különleges underplay show-t Brüsszelben, Londonban, Amszterdamban és Párizsban a következő hónapban.

„Kedves elvtársak, hiányoztatok” – írta Chris a közösségi médiában. „Vissza a színpadra négy nagyon különleges előadásra. Egy pillanatnyi élőzene, közösen, a következő utazás megkezdése előtt.”

Új fejezete ma (november 4-én, szerdán) kezdődik a „Rendez-vous Avec Toi” groovy, diszkós árnyalatú banger megjelenésével. A dallam a vágynak és gyengédségnek való engedést vizsgálja, felidézve, hogy az éjszakai szerelmesek újra egymásra találnak.

„Ma este randevúm van veled. Reggel óta megszállott vagyok” – magyarázta Chris a dalt. „Olyan odaadásával, aki csak rád vár, és azzal a jelentéssel, amelyet a puszta jelenléteddel adsz az életnek.”

Így folytatta: „Jövök a zenével főszerepben – a Christine And The Queens új csillagközi utazása, neked csináltam. Frekvenciák titokban, zseniális zenészekben, a New York-i Jazzben, a Moroder Groove-ban, folyton megszállottan szálltam meg az ünneplésről, ez a nagy éjszaka, amit újra megtaláltam, és álmomba ugrottam.

„Nevek, dobozok, soha nem határozták meg, hogy mit osztunk meg egymással. Az elektromosság örökre titokzatos marad. Együtt álmodunk a kék virágról, erről a jelről, amely folyamatosan pingál egy másik bolygóról, amelyről még nem is tudunk; békét, békét álmodunk meg egy közös történettel, amely egy sokkal nagyobb, mint amit tanítottak nekünk.”

A kislemez franciául ('Rendez-vous Avec Toi') és angolul ('Rendez-vous In Your Arms') is megérkezik. Egy Párizsban forgatott örömteli videó kíséri, Christine And The Queens és Raphaël De Albuquerque közös rendezésében, Alexander Ekman koreográfiájával.

A Christine And The Queens legújabb stúdióalbuma a 2023-as „Paranoïa, Angels, True Love” volt. A művész azonban 2024-ben kiadta a Hopecore lemezt Rahim Redcar néven.

A közelgő brit és európai kiskoncerteiről szólva, amelyek mára már elkeltek, Chris a következőket mondta: „A közönségemmel való fellépések életem fénypontjai. Zenészeim – Vincent Taeger, Vincent Taurelle, Adrian Edeline és Karl Onibuje – és tudtam, hogy minden más előtt újra össze kell találnunk a közönségünkkel, egy igazi, meghittebb, közös zenei helyszínen játszanunk.

„Újra megtekintjük azt a repertoárt, amelytől együtt fejlődtünk, és először meghallgatjuk a következő album kiadatlan dalait. Újra meglátogatjuk, újraértelmezzük, emlékezünk és túllépünk.”

A Christine And The Queens következő nagylemezének részletei egyelőre rejtve maradnak. Nemrég az énekes a közösségi média csatornáinak letörlésével kezdett utalni a visszatérésre fényképek közzététele a hangstúdióból. „Emberek, eleget főztünk” – állt a feliratban. „Azt hiszem, itt az ideje, hogy lejátsszuk a zenét. Maradjon velünk, és hamarosan többet is megtudhat!”

Januárban a művész egyesítette erőit Thee Diane-nel az 'Ah Ya' című kislemezen, korábban a párizsi Centre Pompidou-ban együtt adta elő. Thee Diane szerepelt Christine And The Queens 2022-es „Redcar Les Adorables Étoiles” című albumának borítóján.

Ezt megelőzően Chris 2025 őszén a francia fővárosban játszott, és hat év után először tört ki néhány számából. Ugyanebben az évben azzal vádolta Lorde-ot, hogy lemásolta őt, „anélkül, hogy engem inspirálónak tartott volna”.