Cliff Richard 'Devil Woman'-je újjáéled, köszönhetően a Grand Theft Auto 6 trailer – de az énekesnőnek fogalma sincs, mi a játék.

A múlt hónapban a Rockstar Games összeállt a Netflix-szel, hogy kibővítsék Grand Theft Auto 6. A 26 perces bemutatón vadonatúj játékfelvételek és Lucia és Jason társszereplői láthatók, akik megpróbálják túlélni Vice City kemény utcáit a várva várt játékban.

A „Grand Theft Auto: An Extended Look” több mint 31,1 millió megtekintést ért el az első néhány napban a Netflixen, és a Netflix által üzemeltetett 93 ország közül 87-ben ez volt a legnézettebb műsor a streameren. További 33 millióan nézték meg a YouTube-on.

A „Grand Theft Auto: An Extended Look” című filmben szereplő zene szintén hatalmas lendületet kapott a streamelés terén.

Egy jelentés szerint a Captain & Tennille „But I Think It's A Dream” című filmje 130 730 százalékos növekedést mutatott a globális streamek számában a Grand Theft Auto 6 bemutatóját követő három napban az előző héthez képest. Eközben a Depeche Mode '80-as évekbeli szintipop slágere, a „People Are People” 190 százalékos globális streamelést ért el, miközben 700 százalékos növekedést mutatott a lejátszási listák száma, Cliff Richard „Devil Woman” című száma pedig 325 százalékos növekedést ért el a Z generációs zenerajongók körében.

Egy rajongói kérdezz-felelek közben A TimesRichard elárulta, hogy fogalma sincs, mit Grand Theft Auto 6 van. „Az unokaöcsém, akinek két fiúgyermeke van, azt mondta, sikoltozva jöttek hozzá: „Apa, Cliff bácsi vagyok! GTA 6)' Nem vették észre, hogy tudok így énekelni. A műsor egy játék show, igaz? Az egyik legnagyobb a tévében?”

„Az emberek többé nem csak azt mondják: „Ó, Cliff Richard a múltból való” – folytatta. „Mert én vagyok, de ez a múlt az, ami mindent azzá tesz, ami ma.”

A múlt héten megerősítették, hogy a Justice eredeti kottát készített a számára Grand Theft Auto 6 és közreműködött a „Grand Theft Auto 6 – The Album”-ban is, amely 34 vadonatúj számot tartalmaz a legnagyobb előadóktól.

Egy jelentés azonban azt állítja, hogy a Rockstar eredetileg a Daft Punkot akarta Grand Theft Auto 6 pontszámot – de a tánctitánokat nem érdekelte a játék megújítása.