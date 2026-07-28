Marilyn Monroe ezen a nyáron lett volna 100 éves, és még mindig inspirálja a nagyképernyős projekteket.

Maggie Gyllenhaal idén szeptemberben a velencei filmfesztiválra tart, ahol a zsűri elnökeként debütál egy 17 perces rövidfilmet, Flesh Impact Dakota Johnson és Ellen Burstyn is az ikonikus hollywoodi sztár változatai.

A mérföldkő születésnapja nem véletlen, mivel a projektet a pillanat tiszteletére hozták létre, és a Monroe birtoktulajdonosok Authentic Brands Group „áldásával” készült. A hivatalos sajtóanyagok szerint „szerelmes levél a mozi egyik legmaradandóbb ikonjának”, Flesh Impact Johnsont a hírneve csúcsán álló Monroe-ként alakítja, míg Burstyn Monroe elképzelt változatát alakítja későbbi életében. (Monroe 36 éves volt, amikor 1962. augusztus 4-én meghalt.) Peter Sarsgaard és A Pitt sztár Sepideh Moafi egészíti ki a szereplőgárdát.

A film producere William Green A VágásMichelle Ross a Superprime, Nicolette Spencer és Melissa Moore az INNOCEAN, és a Genesis autóipari márka mutatja be. Maddi Carlton, Brandon Boerner, Rebecca Skinner, David Webb és Courtney Kivowitz executive producerként szolgálnak.

Johnson be Flesh Impact Fotó forrása: Genesis

Burstyn be Flesh Impact A fénykép forrása: Genesis

„Mindig is lenyűgözött Marilyn Monroe. Tehát amikor a Genesis először felmerült bennem egy ünnepi projekt ötletével a századik évfordulójára, tudtam, hogy együtt akarok dolgozni a történet életre keltésén” – mondta Gyllenhaal nyilatkozatában. „Vel Flesh Impactbemutatjuk az általunk ismert és szeretett időtlen ikont egy modern objektíven keresztül, amely visszaadja történetét.”

Gyllenhaal kreatív csapatába Karen Murphy produkciós tervező is tartozott (Elvis), casting rendező Mary Vernieu (The Last of Us), jelmeztervező Jennifer Johnson (Bugonia), szerkesztő Affonso Gonçalves (Hamnet) és Lawrence Sher operatőr (A menyasszony).

„A Genesisnél hiszünk abban, hogy a művészetek egyedülálló képességgel bírnak arra, hogy elmélkedést inspiráljanak, értelmes beszélgetést indítsanak el, és generációkon átívelő történeteken keresztül összekapcsolják az embereket” – mondta Amy Marentic, a Genesis Motor America marketing igazgatója. „A Marilyn Monroe-t tisztelő filmhez nyújtott támogatásunk tükrözi elkötelezettségünket azon kulturális ikonok megünneplése iránt, amelyek befolyása messze túlmutat a korukon.”

A Velencei Filmfesztivál teljes programja itt található. Burstynnek más hivatalos dolga is van a fesztiválon: Kornel Mundruczo versenyen kívüli címében játszik Hely, ahol lenni és Arany Oroszlánt kaptak életművéért.

Az első pillantás Flesh Impact jelentette először Vanity Fair. „Ez a film nagyon keveréke Marilynnek és a róla alkotott fantáziámnak” – mondta Gyllenhaal a magazin Rebecca Fordjának. „Sok szempontból ez a film Marilynről és általában a színésznőkről szól, és arról, hogy milyen az a furcsa, nagyon sebezhető és egyben nagyon erős munka.”