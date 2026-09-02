Danny Boyle Rupert Murdoch „Ink” című drámája lendületes kezdést ad Velencének a nyitó estén

Lendületesen indult szerda este a 83. Velencei Filmfesztivál Danny Boyle lendületes Rupert Murdoch-drámájának világpremierjével. Tinta a Netflixtől.

Miközben felgyúltak a fények a velencei Sala Grande-ban, ahol a sztárok Jack O'Connell, Guy Pearce és Claire Foy ült rendezőjük mellett, a fekete nyakkendős közönség négyperces ovációra emelkedett egy meleg fogadtatásban részesült pillanatban. Miután a szereplők kivonultak, egy kis dráma zajlott a színház előterében, mivel egy ismeretlen férfi egészségügyi vészhelyzetben szenvedett, és segítséget hívtak. A sajtó idején állapota nem volt tisztázott.

1969-ben játszódik, Tinta azt írja le, hogy Murdoch megszerezte a nehézségekkel küzdő brit újságot A Nap és Larry Lamb szerkesztőt toborozta, hogy újra feltalálja, mint populista bulvárlapot, amely képes megelőzni a dominánsakat. Daily Mirror. Pearce játssza Murdochot, O'Connell Lamb-et, Foy pedig Jules Daviest. A film egy olyan képlet létrejöttét követi nyomon, amely a szenzációhajhászat, a hírességek, a szex és az olvasók alsóbbrendű ösztönei köré épülő képlet köré épül – ez a megközelítés átalakítja A Nap Nagy-Britannia legkelendőbb újságjává vált, és előrevetítik azokat az erőket, amelyek később a globális médiát a Murdoch-modell szerint alakították át.

Egy fénykép az Ink-től, Pearce és O'Connell közreműködésével. A recenziójában THR-ek A vezető filmkritikus, David Rooney „tisztelet nélküli és leleményes összefoglalónak” nevezi, amit Murdoch alkotott. A Netflix jóvoltából

Boyle filmjét James Graham adaptálta azonos című, elismert 2017-es darabjából. Meglepő elsőnek számít az Oscar-díjas brit filmes számára is. Hosszadalmas karrierje ellenére Trainspotting, 28 nappal később, Slumdog milliomos és a tavalyi 28 évvel későbbBoyle korábban soha nem hozott filmet Velencébe. Az alkalmat úgy jellemezte, mint „keresztelőjét” a Lidón, mondván, vonzotta Graham beszámolója arról, hogyan teremtette meg Murdoch és Lamb a populista újságírás új fajtáját évtizedekkel azelőtt, hogy a Fox News, a közösségi média és a kattintáscsali alapjaiban alakítaná át a sajtót és a politikát.

Szerdán korábban Velencében újságíróknak nyilatkozva Boyle és szereplői a film párhuzamaival foglalkoztak a mai megosztó médiakörnyezettel. Boyle kifejtette, hogy a színpadi változathoz hasonlóan ügyelt arra, hogy ne „szörnyelje meg” Rupert Murdochot, „mert ő képviselte annak idején [a] friss levegőt egy nagyon merev brit társadalomban. Olyannal kezdődik, ami szórakoztató és más, megkérdőjelez egy merev rendet… Fontos volt számunkra, hogy a közönség bűnrészesnek érezze magát.”

Foy a maga részéről elmondta, hogy „igazán bódító” ugrásként ízlelte meg a hatvanas évek bulvárújságírásába való belemerülést. „Hatalom volt a kezük ügyében. Tudták, hogy amit írnak, az az lesz, amit az emberek olvasnak, és amiben az emberek hisznek” – mondta.

A Murdochot alakító Pearce elmondta, hogy a férfitól kapott némi másodkézből származó megerősítést, hogy feltartotta a hüvelykujját a szereplőválasztás mellett. „Volt néhány üzenetem Elizabethtel [Murdoch]a lánya, és azt mondta: „Apa nagyon boldog, hogy játszod vele.” De akkor még nem látta a filmet” – jegyezte meg Peace a mai sajtótájékoztatón.

Korábban az esti órákban George Clooney szívből jövő beszéddel hozta le a házat, amikor a fesztivál megnyitóján átvette a tiszteletbeli Arany Oroszlánt régi barátjától, Laura Derntől. Az Oscar-díjas végigsétált az emlékező sávon, hogy részletezze, hány művész és munkatárs emelte fel útjára, miközben a tekintélyelvűséget is célba vette.

„A történetek mindig veszélyesek azokra az emberekre, akik félelemben árulkodnak. Azok, akik félnek a könyvektől, a zenétől és a történetektől, soha nem a történelem hősei. Tehát igen, a filmek nem állítják meg a háborúkat. Nem csökkentik az inflációt. Nem a választásokat javítják, de tesznek valami figyelemre méltót. Arra emlékeztetnek, hogy egy idegen soha nem lehet idegen, és talán valaki azt mondja, hogy ő maga a történet.” „És ha továbbra is együtt ülhetünk a sötétben, és törődhetünk azokkal az emberekkel, akikkel még soha nem találkoztunk, akkor azt hiszem, minden rendben lesz.”

Tinta Az idei Arany Oroszlánért versengő 21 film közül az első, amely képernyőre kerül. A következő 10 napban várható további premierek közé tartozik a Robert Pattinson thriller PrimetimeMartin McDonagh's Wild Horse NineLee Chang-dong Lehetséges szerelemFlorian Zeller Bunker és a gázai dokumentumfilm NAZA. A Maggie Gyllenhaal vezette héttagú zsűri választja ki a nyerteseket, akik a szeptember 12-i velencei záróünnepségen derülnek ki.