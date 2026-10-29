David Bruckner rendezi a Smile 3-at

Bruckner Dávid arra készül, hogy megmosolyogtassa a horror rajongókat, a rendező ugyanis aláírta a rendezést Mosoly 3.

A Hellraiser Az újraindítás igazgatója irányítja a 2024-es évek nyomon követését Mosoly 2 a Paramount számára. Nick Antosca írja a forgatókönyvet.

Parker Finn, az első kettő alkotója, írója és rendezője Mosoly filmeket, kidolgozta és bemutatta a harmadik bejegyzés keretét. Producerként továbbra is részt vesz Mosoly 3Jonathan Fass pedig executive producer lesz.

Bruckner rendezte a Hulu-t Hellraiser remake 2022-ben, és korábban is irányított Az Éjszakai Ház és A rituálé. kívül Mosoly 3a közvetlen Universal Pictures-hez is kötődik. A Gondnokamely Marcus Kliewer azonos című könyvének adaptációja, Sydney Sweeney főszereplésével és horrorfilmből Egerek az A24 számára. Bruckner egy remake-et is ír és fejleszt A Blob.

Finn 2023-ban első megjelenési szerződést írt alá a Paramount Pictures-szel. A stúdiót is ő irányítja. Birtoklás remake Callum Turner és Margaret Qualley főszereplésével, amely 2027. június 11-én jelenik meg.

Egy interjúban A Hollywood Reporter kiadása után Mosoly 2Finn megosztotta reményeit a film franchise jövőjével kapcsolatban.

„Sok nagyon izgalmas hely van Mosoly innen mehetne. Imádom ezt az ötletet, amelynek lehetséges jövőbeli iterációi Mosoly nagyobbra és jobban letérhetne a sínekről, és még őrültebbre és zökkenőmentesebbre tudna kerülni” – mondta. „De számomra mi a fontos Mosoly az, hogy a történetmesélés valódi emberi, karaktervezérelt, bensőséges természete van. Tehát még ha a világ sokkal nagyobb lesz is, szeretném megbizonyosodni arról, hogy a történetek, amelyeket a belsejében mesélünk, még mindig elég hatásosak emberi szinten.”

Mosoly 2022 legnagyobb bevételt hozó eredeti horrorfilmje lett, míg a A franchise egésze több mint 350 millió dollár bevételt hozott világszerte.