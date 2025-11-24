Egy magyar parasztház padlásán 3 milliárd forintot érő festményt találtak – 50 évig senki sem tudott róla

2025.11.24.

Egy csendes alföldi faluban olyan felfedezés történt, amely alapjaiban rengette meg a művészettörténészeket.

Egy idős házaspár régi parasztházának padlását takarították, amikor egy poros, vászonba csavart tárgyra bukkantak.

Elsőre azt hitték, egy régi, értéktelen dekorációról van szó. Néhány nappal később azonban kiderült: a kép valódi értéke elérheti a 3 milliárd forintot.

A festmény létezéséről több mint fél évszázadon át senki sem tudott. Most pedig mindenki azt kérdezi: ki festette, hogyan került oda, és miért rejtették el ilyen alaposan?

Egy padlástakarítás, ami váratlan fordulatot vett

A felfedezés egy szokásos tavaszi nagytakarítással indult. A ház új tulajdonosai épp a régi deszkák közé szorult lomokat pakolták ki, amikor a gerendák mögött megláttak egy gondosan feltekert vásznat.

„Azt hittük, valami régi vásári kép lehet, talán egy családi emlék” – mesélte a tulajdonos.

Amikor lehozták a padlásról és óvatosan kibontották, egy finom ecsetvonásokkal készült, meglepően jó állapotban megmaradt olajfestmény tárult eléjük. A részletek annyira élethűek voltak, hogy azonnal szakértőt hívtak.

Ez bizonyult a legjobb döntésnek.

A szakértők szerint egy elveszett mester műve lehet

A festményt vizsgáló művészettörténészek alig hitték el, amit látnak. A jellegzetes színvilág, a fények és a kompozíció egy olyan, rég eltűnt alkotóra utalnak, akinek művei ma már a világ egyik legkeresettebb gyűjteményei közé tartoznak.

A kép sem aláírást, sem évszámot nem tartalmaz, de a részletek alapján a 20. század közepére tehető. A stílusjegyek alapján egyértelmű, hogy egy nagyhatású magyar mester munkája lehet – olyan alkotóé, aki a háború után hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől.

„Ez a festmény akár a magyar modernizmus egyik hiányzó láncszeme is lehet” – mondta a vizsgálatot vezető szakértő. „Ilyen minőségű mű ritkán bukkan fel magángyűjteményekből, főleg nem padlásról.”

A becsült érték: 2,5–3 milliárd forint.

Hogyan kerülhetett a padlásra?

A tulajdonosok szerint a házat 1974-ben vették meg a korábbi gazdáktól, akik szerényen éltek, és soha nem beszéltek semmilyen műkincsről.

A helyiek is úgy emlékeznek, hogy az előző család nem volt kapcsolatban művészekkel.

Ez több elméletet is felvet:

lehet, hogy a festményt a háború alatt rejtették el

lehet, hogy egy művész menekítette ide a saját alkotását

de az sem kizárt, hogy valaki egyszerűen megfeledkezett róla

A padlás elhelyezkedése – egy szűk rés, ahová alig lehetett benyúlni – arra utal, hogy szándékosan rejtették el.

Mi lesz a festmény sorsa?

A mű jelenleg restaurátorok felügyelete alatt áll. A tulajdonosok egyelőre nem döntöttek arról, hogy eladják-e, múzeumnak ajánlják fel, vagy megtartják.

A Nemzeti Galéria jelezte: ha hitelesnek bizonyul a festmény, akár külön kiállítást is rendeznének neki.

A történet azonban még korántsem ért véget. A szakértők további vizsgálatokat végeznek, és az sem kizárt, hogy a festmény más, eddig ismeretlen alkotásokra utalhat.

Egy biztos: ritkán történik olyan felfedezés, amely teljesen átírhatja a magyar művészettörténetet.

Ha bebizonyosodik, hogy a padlásról előkerült kép valóban az, aminek sejtik, ez lehet az év – vagy akár az évtized – legnagyobb műkincs-szenzációja Magyarországon.