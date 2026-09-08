Eli Cortiñas, Miguel Ángel Rojas és Marta Minujín zárja az évet a Reina Sofia Múzeumban

Manuel Segade, a Reina Sofia Múzeum igazgatója ma bemutatta azokat a kiállításokat, amelyeket az új évben a helyiségeiben láthatunk majd; A kiállítások – mint kifejtette – a test és a performatív cselekvés jelentőségét a kortárs művészetben hangsúlyozni kívánják, a látogatók aktív részvételét, valamint a művészettörténeti kánon bővítését célzó gyakorlatokat népszerűsítik azáltal, hogy programjába olyan szerzőket és földrajzi helyeket is bevonnak, akik eddig visszaszorultak.

Szeptember 23-án nyitja meg a szezont a kanári Eli Cortiñas az MNCARS Space 1-ben, amelyet kiállítási mozinak szántak. „A gép a füstről álmodik” a központ felkérésének része, hogy tekintsék meg újra a tíz évvel ezelőtt készített művét, amelyet a Reina Sofia szerzett meg: A legtöbb adott az adott közül. A talált felvételek felhasználásával végzett aprólékos kutatások során a művész rávilágít arra, hogyan működik az amerikai kalandmozi – például a sikeres filmsorozat Tarzan– a gyarmati perspektívához kötődő másságból határozta meg az afrikai népekről alkotott népképzetet. A projektben ehhez a videóhoz a múzeumi apparátushoz és a képek előállítására és terjesztésére szolgáló jelenlegi technológiai eszközökhöz kapcsolódó újonnan készült installáció került.

A mesterséges intelligencia és a kereskedelmi célokra engedélyezett vizuális fájlok felhasználásával Cortiñas olyan szcenográfiát dolgozott ki, amely elítéli a művészeti központok hamis semlegességét.

Már november 11-én megérkezik a Reina Sofiába a kolumbiai Miguel Ángel Rojas, akinek alkotása fél évszázadon keresztül a hazája szempontjából releváns társadalmi kérdésekkel foglalkozik, a kábítószer-kereskedelemtől és az erőszaktól az oktatáson, a migráción, a dekolonizáción vagy a természeti erőforrások kizsákmányolásáig, saját homoszexualitása mellett.

Madridban bemutatja az „Éjszaka” című alkotást, melyben a sötétség a vetítőtermek sötétjére és a szénfeketére utal, amellyel a művész erodált területek térképeit tervezi, hogy elítélje az amazóniai táj megzavarását az extraktivizmus miatt, félúton a tragédia és az alternatív szándék között.

Pályafutásának főbb alkotásaiból válogathatunk majd, amelyben a népi és őshonos értékek megmentése és a kábítószer-kereskedelem okozta gonoszságok közötti ellentétet emeli ki, és intim, közeli kapcsolatot alakít ki ültetőivel. Rojas ezt kijelentette Az emberi test a székhelye, az érzékeny hely, az öröm, a fájdalom, a vágyak, a fóbiák, a lelkiismeret, az elme helye.

Egy héttel később érkezik a Reina Sofia Múzeumba az argentin Marta Minujín, az egy évtizede Velázquez-díjas, a nézőt általában bevonó happeningek és installációk szerzője. bemutatja A Menesunda1965-ben keletkezett egyik alapvető magával ragadó darabja, amelyben a közönségnek fel kellett hagynia kontemplatív attitűdjével, hogy elmerüljön egy multiszenzoros élményben.

A madridi változat a Buenos Aires-i Modern Múzeum tanulmányain alapul, és fényképeket, rajzokat és különféle archív anyagokat csatolnak hozzá.

2027-ben a legkorábbi MNCARS kiállítást Anne Truitt, a minimalizmus úttörője kapja, aki a vonalon és a színeken keresztül kutatta az érzékelés határait, és a geometriai formák logóinak és a tónusok mágneses ingadozásának kölcsönhatásából alakította ki szobrát. Ez lesz az első európai retrospektívája, amely a düsseldorfi Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen és a Musée de Grenoble áthaladása után készült.

A márciusban kezdődő kiállításon egy másik argentin művész is szerepel a MALBA-val együttműködve: Fernanda Laguna, „A szívem egy mágnes”. A szerző a szépséget a mindennapi életben, az élet és a teremtés határainak feloldását keresi. Láthatjuk festményeit, rajzait, kollázsait, hímzéseit, szobrait, installációit és videóit, jegyzetfüzeteket, verses és regényes könyveket, valamint személyes fényképanyagot.

A már említett, elhanyagolt földrajzok felé való nyitás útján pedig áprilisban érkezik az MNCARS-hoz az iráni Monir Shahroudy Farmanfarmaian, aki 2019-ben hunyt el, és mestere volt a New York-i avantgárd absztrakciójának és a perzsa művészet mintáinak, színeinek és ismétlődéseinek összekapcsolásának. Egy másik antológia is készült róla, a stockholmi Moderna Museet és a hágai Kunstmuseum közös szervezésében, amelynek középpontjában a szúfi filozófiai elvekkel való kapcsolat áll.

Ugyanezen időpontban a Velázquez-palotában körbejárják La Ribot alkotói gyakorlatát a kilencvenes évek óta. Összeszedik a magukét Jeles darabokamelyek olyan játékteret javasolnak a múzeumokban, ahol a művész és a látogató testisége találkozik.

A kiállítás egy kilenc órás metaperformanccsal zárul, amelyben ezek a művek a élő, folyamatos és változékony test.

Ugyanebben a hónapban egy másik retrospektív is bemutatásra kerül a Reina Sofiában: a dél-afrikai Marlene Dumasé. Az élvezethez, erőszakhoz, gyászhoz vagy vágyhoz kötődő festményei pszichológiai intenzitásukkal és az identitáshoz, érzelmekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kérdések tanulmányozásával tűnnek ki. A hetvenes évekből származó festményeit, rajzait, kollázsait láthatjuk majd.

Végül július 8-tól a Velázquez-palotában ismét láthatjuk a Fülöp-szigeteki származású Pacita Abad művészt, aki a Ferdinand Marcos diktatúrája elleni diáktüntetésen való részvétel után kényszerült elhagyni hazáját, és fokozatosan letelepedett az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában.

Bárhol is élt, elítélte az igazságtalanságokat a nagy formátumú kompozíciókban, beleértve azokat a festményeket is, amelyeken a textiltechnikát alkalmazta. trapunto: steppelt és varrott minták létrehozásának módszere, amelynek eredete a 14. századi Olaszországból származik.

A legutóbbi kiállítás megszervezésében Reina Sofia együttműködik a luxemburgi MUDAM-mal és a finn EMMA-val.