Falra ragadt műalkotás, amit 30 évig senki sem vett észre – most milliárdokat érhet

2025.11.25.

Egy budapesti társasház lakói olyan felfedezést tettek, amelyről első hallásra nehéz elhinni, hogy megtörtént.

A lépcsőház egyik sarkában, egy régi ajtó mögötti falrészen olyan műalkotásra bukkantak, amit három évtizeden keresztül senki sem vett észre, senki sem vizsgált, és senki sem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Most azonban a szakértők szerint akár több milliárd forintot is érhet.

A lakók azt mondják: a kép annyira természetesen simult a falhoz, hogy soha eszükbe sem jutott, hogy valódi művészeti értéket rejthet.

Egy elfeledett ajtó mögött lapult a kincs

A felfedezés egy csőtöréssel kezdődött. A szerelők a fal megbontása közben vették észre, hogy a vakolat alatt egy festett felület húzódik. Amikor a lakók közelebb mentek, egy durván átfestett ajtó mögött egy teljes, vászonra ragasztott műalkotás került elő.

„A fal része volt, egyszerűen nem tűnt fel. Mintha mindig is ott lett volna” – mondta az egyik lakó, aki több mint húsz éve él az épületben.

A vászon annyira belesimult az évtizedes rétegek közé, hogy a felület inkább tűnt texturált vakolatnak, mint festménynek. A vízsérülések miatt azonban előbukkant a valódi szín és forma – ekkor jött a döbbenet.

A szakértők szerint egy elveszett sorozat darabja lehet

A képhez hívtak egy művészettörténészt, aki azonnal felismerte, hogy nem egy amatőr alkotásról van szó. A színvilág, a kompozíció és a jellegzetes vonalvezetés alapján valószínű, hogy egy olyan neves magyar festő munkája, akinek több műve is eltűnt a rendszerváltás környékén.

A vizsgálatok szerint a festmény egy nagyobb sorozat része lehetett, amelyet valószínűleg titokban próbáltak megmenteni – vagy egyszerűen elrejteni.

„Ez nem dekoráció. Ez egy olyan korszak fontos darabja lehet, amelyben több művész a tiltások elől menekítette az alkotásait” – mondta a szakértő.

Előzetes becslések szerint a kép értéke 1,5–3 milliárd forint között mozoghat.

Hogyan tűnhetett el egy egész műalkotás a semmiben?

A társasház lakói szerint a 90-es évek elején nagy felújítás zajlott az épületben. Sok falat átfestettek, több ajtót befalaztak, és valószínűleg ekkor kerülhetett a kép is a jelenlegi helyére.

Az egyik idős lakó úgy emlékszik, hogy az épületben korábban egy művész is lakott, aki hirtelen költözött el. Azt azonban senki sem tudja, miért került a kép a fal mögé.

A lakók elméletei szerint:

a festményt valaki szándékosan rejthette el

lehet, hogy egy költözésnél egyszerűen otthagyták

az sem kizárt, hogy eredetileg a lépcsőház dísze volt, és később véletlenül festették le

A körülmények miatt szinte lehetetlen rekonstruálni, mi történt 30 évvel ezelőtt.

A műalkotás jövője bizonytalan

A festményt jelenleg restaurálják, mert a falból történő eltávolítás nem volt veszélytelen. A vászon több helyen sérült, és hónapokba telhet, mire teljes pompájában látható lesz.

A tulajdonjog kérdése sem egyértelmű:

az épület lakói szerint közös tulajdonról van szó, a város vezetése pedig vizsgálja, hogy kulturális örökségnek minősül-e.

A galériák már érdeklődnek, és több külföldi gyűjtő is ajánlatot tett még a restaurálás előtt.

De a lakók azt mondják: egyelőre nem akarják eladni.

A történet még tart, és könnyen lehet, hogy ez lesz az év legmegdöbbentőbb műkincsfelfedezése Magyarországon.

A falban lappangó festmény évtizedekig néma volt. Most azonban végre láthatóvá vált – és talán nagyobb értéket képvisel, mint azt bárki valaha gondolta volna.