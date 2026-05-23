Francisco és Juan Ribalta, két ecset az ellenreformációhoz

Pár év múlva lesz négy évszázada annak, hogy Valenciában meghalt Francisco Ribalta, a katalán művész, aki először El Escorialban edzett, köszönhetően az ott dolgozó spanyol és olasz szerzők produkciójának. Rajta keresztül egy eklektikus stílus tulajdonosa lett, amelyben találhatunk utalásokat Cincinato retorikájára, Tibaldi megrövidülésére, Bartolomé Carducho súlyosságára, Navarrete drámai hajlamára és Cambiaso fényjátékaira.

Eleinte Madridba ment, ahol 1585 és 1598 között dolgozott: itt festett vallásos műveket és portrékat, megnősült, két lánya, majd fia, Juan született, akiből festőművész lesz. Utóbbi születése után két évvel, 1599-ben Valenciába költözött, minden bizonnyal Juan de Ribera pátriárka érsek művészi igényeitől ösztönözve.

Soha többé nem hagyja el ezt a várost, ahol megszilárdította az egyre személyesebb és a naturalizmushoz kötődő nyelvet. 1603 és 1606 között Algemesíben élt, ahol több oltárképet készített templomának, köztük a legnagyobbat is, majd Ribera érsek elhívta a Corpus Christi kápolnájába, a Saint Vincent Ferrer oltárképe (1605) és a nagy festményében Vacsora a főoltárképe.

1610 óta, amikor a mórokat elűzték és az érsek meghalt, alkotásai bensőséges és mély hangot öltöttek, amely szorosan kapcsolódik az ellenreformáció jámbor szelleméhez; Néha megihlette Sebastiano del Piombo néhány modelljének ünnepélyes komolysága, amellyel Valencia elhagyása nélkül találkozott, és amelyet sikerült felváltania egy reális és közvetlen nyelvezetre, amihez nagyon tehetségesnek mutatkozott.

Palettája is szigorúbbá vált, figurái elvesztek a gesztikulációban, hogy kifejező intenzitást kapjanak. Tanítványa, Vicente Castelló dolgozott vele a 17. század második évtizedében, aki az ő stílusát utánozta, és feleségül vette egyik lányát, valamint saját fiát, Juan Ribaltát, aki 1615-ben már dedikálta saját műveit. Mindhárman nagyon szilárd és termékeny művészi csapatot alkottak.

Későbbi éveiben kompozíciói intenzívebbé és érzelmesebbé váltak, mély naturalizmusba merülve. Fiával és Castellóval együtt megalkotta a Portaceli bérház nagy oltárképét, befejezetlen részekkel, és 1628-ban halt meg, alig néhány hónappal a harmincadik életévét be nem töltött Juan előtt.

Mától a malagai Carmen Thyssen Múzeum mindkettejüknek kiállítást kínál a nemesi termében: az ezt alkotó tíz festmény a Valenciai Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből származik, és mint mondtuk, az ellenreformáció kontextusában kell értelmezni, amely megállapította, hogy a művészi ábrázolás célja a lélek valóságba állítása és a hit felé tolása: tanítás, gyönyörködtetés; ha kell, a rideg valóságból.

Az összegyűjtött vásznakban közös a vallási tematika – bibliai nyomatokat és szentportrékat láthatunk majd -, valamint az a pátosz és érzelem, amelyet Ribalták összeegyeztethetővé tettek a jelenetek valósághű leírásával.

Ha idősebb Ribalta a falfestészetből és késői manierista kezdeteiből mintázta meg nyelvezetét, és a naturalizmus és a teatralitás összekapcsolódását ragadta meg olyan mesterek fényében, mint Caravaggio, Ribera vagy Orrente, akkor fia rövid életében aligha találhatna más forrást, amely közelebb állna apjához, akinek műhelyéhez mindig is kötődött. Olyannyira, hogy a munkáik összezavarodtak.

Láthatjuk azonban, hogy a karavaggista naturalizmus iránti elkötelezettsége ugyanolyan határozott vagy határozottabb volt, mint idősebb Ribaltaé, és tudjuk, hogy a valenciai katedrálisban a Szent Sebestyén vértanúsága Orrente, aki Olaszországban dolgozott, arra buzdítaná, hogy mélyebben elmélyüljön alakjainak és a fényjátékoknak a monumentális aspektusában.

Aggodalmai azonban tovább mentek: egy intellektuális festő példája, Gaspar de Aguilar költő dicsérte, Diego Vich humanista pedig több képet is készített a La Murta-i hieronimita kolostor számára.

„A Ribalta és a naturalista barokk”

CARMEN THYSSEN MÚZEUM MÁLAGA

C/ Compañía, 10

Malaga

2026. május 22-től október 4-ig