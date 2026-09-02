George Clooney elmondja, hogy a velencei stúdiók olyan filmeket készítenek, amelyekhez „egyre kevésbé kell egy filmfesztivál indítópultja”

A Velencei Filmfesztivál természetesen szerdán rohamosan sápadt George Clooney előtt, az Oscar-díjas sztár (természetesen hajóval) megérkezett, hogy átvegye Arany Oroszlán-életműdíját.

A csillogás előtt, Jay KellyA tiszteletbeli ünnepségen Clooney részt vett egy sajtótájékoztatón a Lido újságíróival, akik azonnal kikérdezték a Paramount-Warner Bros. egyesüléséről, a hollywoodi kortárs Mark Ruffalo antiszemitizmussal kapcsolatos vádjairól és Velence iránti szerelméről, miután 2014-ben megházasodott az olasz városban.

Clooney-t az idei filmfesztiválokon való stúdión kívüliségről, valamint rendezési törekvéseiről is kérdezték.

A híres amerikai színész bevallotta, hogy nem vette észre a cannes-i, berlini és velencei stúdiókat, amelyek a nemzetközi mozi legjobbjaira koncentrálták felállásukat. „Az őszinteség kedvéért felhozhatnád az érvelést – és ez már 25 vagy 30 éve tart, ez az a munka, [Steven] Soderbergh és én csináltunk, amikor elkezdtük [the 1998 film] Látványon kívül és az ehhez hasonló filmek – hogy a stúdiók olyan filmeket készítenek, amelyeknek egyre kevésbé van szükségük egy filmfesztivál indítására” – mondta Clooney egy olyan iparág közepette, amely erősen támaszkodik IP-re, újraindításra és franchise projektekre.

– Csak ilyen a vadállat természete – folytatta. „Azok a filmek, amelyeket a stúdiók készítenek, rendkívül drágák, ezért azt gondolom [this situation is] csak az általuk készített filmek csapadéka, de ez megy, szó szerint valószínűleg azóta is Pofákamikor minden megváltozott… Régen a stúdiók készítették Bonnie és Clyde és Az elnök összes embere– mondta Clooney. „Nem igazán készítenek ilyen filmeket [anymore]és így nincs is annyira szükségük erre az indítópultra. Azt hiszem, ez lenne az egyetlen válaszom erre. Nem tudtam, hogy valójában nem küldenek ennyi filmet.”

Clooney, a szerepeiről híres Ocean's Eleven, Gravitáció és Michael Claytonszintén filmes, sőt 2005-ösét is hozta Jó éjszakát, és sok szerencsét 2005-ben a fesztiválra. „Nagyszerű élményekben volt részem” – válaszolta a sztár, amikor azt vizsgálták, hogy hamarosan visszatér-e a rendezői székbe. „Oscar-díjra jelöltek, és nagyon rossz tapasztalataim is voltak, és ez így van rendjén” – nevetett. „Ez része a történetmesélésnek. Csináltam olyan filmeket, amelyeket az emberek utáltak, amikor megjelentek, és most tetszenek nekik, és készítettem olyan filmeket, amelyek tetszettek az embereknek. [and] most megnézik, és azt hiszik, már nem működnek.”

Az egyetlen ok, amiért nem rendez, „az az, hogy van két kilencéves gyerekem” – mondta Clooney, aki Ammal ikreket él. „Nem tehetem, hogy időt töltsek velük [direct]. Ha egy filmben játszom, az három hónap, és mehetek, jöhetek, mehetek, és visszatérhetek. Amikor [you] rendezz egy filmet, ez egy év, bárhol is vagy, és nincs oda-vissza utazás. Szóval ezt már nem tudom megtenni. Az utolsó dolog, amit csináltam, ez a darab volt tavaly a Broadwayn [the stage adaptation of Good Night, and Good Luck] és ez mindannyiunkat elvitt egy időre. És már nem igazán tudom kirángatni a gyerekeket az iskolából.” Ettől „élvezte”, hogy újra színész lehet. – Most karakterszínész vagyok.

Széleskörű nyomásgyakorlás volt – Clooney, az emberi jogok, a politikai aktivizmus és az éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosság régóta szószólója –, sikerült néhány szót ejteni arról, hogy „a legtöbb [world’s] hatalmak, amelyek úgy döntöttek, hogy az éghajlatváltozás álhír, és a tudomány nem valós.” Továbbra is optimista: „Ez nem tart örökké”, bár sajnálta Európa nyári harcait a futótüzekkel. „Comóban voltunk ezen a nyáron, és Comóban is voltak tüzek. Rendkívül száraz és forró nyár volt, és ez veszélyes.”

Clooney bevallotta, hogy nevetve válaszol azoknak, akik azt állítják, hogy a klímaváltozás divat. „Tegyük fel, hogy mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy a klímaváltozás baromság” – kezdte. „A legrosszabb dolog, ami a környezet megtisztításával történhet, az az, hogy több millió új zöld munkahelyet teremtesz, a levegőt jobban lélegezheted. Úgy értem, nincs ellene érv. Ez a legostobább része az egésznek. De tudod, egy darabig benne leszünk, aztán előbb-utóbb olyan kormányokat is bevonunk, amelyek valóban jobban odafigyelnek rá.”

A velencei fesztivál szeptember 2-12.