George Lucas alakította a „Minions & Monsters” című filmben, miután felfedte szerelmét a csatlósok iránt

George Lucas kölcsönzi a hangját egy szereplőnek Minionok és szörnyekaz Illumination legújabb filmje Aljas Én franchise.

Egy új interjúban vele Ütköző, Chris Meledandri, az Illumination vezérigazgatója elárulta, hogy a Star Wars Az alkotó csatlakozott az animációs filmhez, amely július 1-jén jelenik meg a mozikban, miután megosztotta régi csodálatát a stúdió filmjei iránt.

„Körülbelül két éve abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy találkozhattam George-gal, és az vezetett a találkozásomhoz, hogy mennyire szereti az Illumination filmeket, különösen Aljas Énés még pontosabban a Minionok” – mondta Meledandri. „Nagyon izgalmas volt ezt megtudni, majd megosztani a csapattal, mert nyilvánvalóan azon emberek nagyon kis csoportja közé tartozik, akiket az egész stúdió olyan szinten tisztel, ami a listákon kívül esik.”

Meledandri hozzátette, hogy a találkozó után ötletet adott Lucas szereplésére Minionok és szörnyek Pierre Coffin rendezőnek, Brian Lynch társírónak és Bill Ryan producernek.

„A történetből egy karakter ötlete támadt, ezért azt mondtam Pierre-nek: 'Nos, mi lenne, ha megszereznénk George-ot?' És azt mondják: 'Te viccelsz velem?' Fogalmam sem volt, de ilyen gyorsan igen” – emlékezett vissza. „Nagyon örülünk, hogy szerepelhet a filmben. Nemrég láttam, és már beszél nekem arról a szerepről, amelyet a következőben szeretne játszani. Minyonok film. Szóval ez elég hihetetlen.”

Lucas végül Párizsban vette fel a sorait. A szereplők között szerepel még Jesse Eisenberg, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Trey Parker és Phil LaMarr.

A Minionokat először a 2010-es években mutatták be a közönségnek Aljas Én mint az egykori szupergonosz Gru (Steve Carell) hűséges társai. Legutóbb 2024-ben jelentek meg Aljas én 4. A franchise világszerte közel 5 milliárd dollár bevételt hozott a pénztáraknál.