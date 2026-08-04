Gotham Week Sets 2026 programozási kínálat (exkluzív)

Elkészült a 2026-os Gotham Week programkínálata.

Az idei esemény részét képezi az éves Project Market, az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb gondozott piaca a film- és tévéalkotók számára, találkozók által vezérelt fórumként mutatják be, 80 narratív és dokumentumfilmes projekttel.

A Project Market idei figyelemre méltó alkotásai között szerepelnek a következők: Reservation Dogs timsó Kawennáhere Devery Jacobs (Magas acél) és a Liz Cardenas (Szellemtörténet) – gyártották Ezüst átkaamely Lily Gladstone-t sztárhoz köti, és dokumentumfilmek vezetői producere A Tökéletes Szomszéd Helmer Geeta Gandbhir (Taxisofőr és két másik), Katie Couric (Zoe Potkin Apu lányai), Julianna Margulies (Emily Harrold's Szenátor nővér Robin Hessman Oscar-díjas producertől és Rachel Maddowtól (Nancy Kates Mindennapi lázadás). A Project Market tartalmaz egy rövidfilmek szekciót is Lin-Manuel Miranda (Joel Perez's) által készített rövidfilmek játékváltozataival. Villa Encanto) és Sam Rockwell vele RamyLaith Nakli (Julian Joslin Különben Innocent) és egy ügyvezető producer: Bob Odenkirk és Jane Schoenbrun (Ő nem bináris). Van egy Global Producers Hub szekció is az NFVF South Africa, a Telefilm Canada, az EAVE, a French in Motion és a Vörös-tenger Nemzetközi Filmfesztivál partnerségében, valamint a cannes-i és rotterdami producerek projektjei.

Az idei Project Market projektjeinek és filmeseinek teljes listája itt érhető el.

„A Gotham Week Project Market régóta a kiváló film- és médiaalkotók kiindulópontja” – mondta a Gotham ügyvezető igazgatója, Kia Brooks a 2026-os projektpiacról. „Az idei kohorsz a műfajok izgalmas skáláját, a különböző hátterű kreatív hangokat és filmeseket mutatja be, mindezt lenyűgöző, ambiciózus munka egyesíti. Büszkék vagyunk arra, hogy összehozzuk ezt a csoportot az iparági döntéshozókkal, akik ezeket a projekteket a következő szakaszba tudják vinni, és támogatni tudják a filmeseket a tartós karrier kialakításában.”

A projektpiac legutóbbi öregdiákjai közé tartozik Sean Wang Dìdi (弟弟) (Focus Features), Raven Jackson's Minden földúton só íze van (A24), Erica Tremblayé Fancy Dance (Apple TV+), Laurel Parmet's A Starling Girl (Bleecker Street), Michael Dweck és Gregory Kershaw's A szarvasgombavadászok (Sony Pictures Classics), Julia Reichert és Steven Bognar Amerikai gyár (Netflix) és Barry Jenkins Holdfény (A24).

A régóta tartó film- és tévéprojektek piaci bemutatója mellett az idei esemény része a Gotham Week Honors (szeptember 30-án, szerdán), egy egész napos művészek és iparági beszélgetések előadásában. Filmkészítő Magazinlehetőségek a Gotham Edu közösség számára, beleértve az elmúlt két év nyertes rövidfilmjeinek vetítését és a Gotham Week Expo-t, amely összehozza a Gotham bővülő közösségei kezdeményezésének partnereit, hogy vezető szerepet töltsön be a film- és médiaalkotók számára releváns témákban, valamint forrásokat biztosítson a nonprofit szervezetek számára, valamint a nonprofit partnerek, főiskolák és egyetemek közötti kapcsolatok napját.

A Gotham Week 2026-os kiadása szeptember 27-től október 27-ig tart. 3.