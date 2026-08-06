Hallgassa meg Jay-Z első versét 2022 óta Beyoncé „Morning Dew (Donk)” remixén

Jay-Z négy év után adta elő első eredeti rapversét Beyoncé „Morning Dew (Donk)” című dalának új remixén – hallgasd meg alább.

A szám ma (augusztus 5-én) jelent meg egy négyszámos remixcsomag részeként, Jay verse pedig egy átdolgozott refrén és utókórus után érkezik. A megjelenését arra használja, hogy a Beyoncéval kötött házasságával dicsekedjen a következő sorokon:Annyira rossz a kurva, hogy meg kellett adnom neki a vezetéknevemet” és „Csak szeretkezünk, csak meggazdagodunk“.

Az eredeti 'Morning Dew (Donk)' meglepetésszerűen július 4-én jelent meg, így ez lett Beyoncé első új dala két év után. A második szólólemeze, a 'B'Day' közelgő 20. évfordulós újrakiadásán szerepel majd, amely várhatóan a jövő hónapban egybeesik az énekesnő 45. születésnapjával, szeptember 4-én.

Nézd meg a Morning Dew (Donk) Remixet itt:

A 'Morning Dew (Donk)' a 'B'Day' szekciókból származik, és Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream és Darius Dixon írta, a producer pedig Beyoncé és Pharrell.

Jay-Z utolsó eredeti rap verse volt vendégszereplése DJ Khaled 2022-es „God Did” című számában. Később együttműködött D'Angelóval az 'I Want You Forever'-ben 2024-ben, bár hozzájárulása a számhoz inkább kimondott szó volt, mint rapvers.

A házaspár a közelmúltban együtt lépett fel Jay-Z három éjszakás futama alatt a New York-i Yankee Stadionban, Beyoncé pedig csatlakozott hozzá a Can't Knock The Hustle nyitóestjén és a Drunk In Love utolsó estéjén.

Jay-Z folytatja nagy show-ját két estével a londoni Tottenham Hotspur Stadionban, szeptember 4-én és 5-én. Ezután a párizsi Stade De France-ba indul szeptember 10-én, mielőtt két előadást tart a Los Angeles-i SoFi Stadionban, október 23-án és 24-én. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Egy ideje pletykák keringenek arról, hogy legutóbbi albuma, a 2017-es '4:44' folytatásán dolgozik. A találgatások ellenére azonban Cash Cobain barátja és munkatársa nemrég elvetette a reményeket, és azt mondta, hogy a rapper nemrég azt mondta neki, hogy „egyáltalán nem dob le egy albumot” a közeljövőben (via Fajta).

A rapper azonban egy új dalt fog kiadni Eminemmel és Rakimmel, és ez lesz az első partnerségük 25 év után, és az utóbbi augusztus 28-án megjelenő albumán is szerepel majd.

Ami Beyoncét illeti, a következő, teljes hosszúságú projektjével kapcsolatos találgatások folynak, a rajongók pedig továbbra is nyomokat keresnek a régóta várt „Act III”-ról. Várhatóan befejeződik a trilógia, amely a 2022-es „Renaissance”-val kezdődött, és a 2024-es „Cowboy Carter”-rel folytatódott, bár a projekttel kapcsolatos hivatalos részleteket nem erősítették meg.