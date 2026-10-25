Inde Navarrette ugratja szélhámos déli akcentusát az új X-Men filmhez: „Sugar!”

Inde Navarrette nagyon korán ugratja az X-Men rajongókat a Rogue-val kapcsolatosan.

Az év elején a D23-on a Marvel hivatalosan is bejelentette Megszállottság sztár csatlakozott a közelgő Marvel Cinematic Universe újraindítás szereplőihez. Az Etalk kanadai hírműsornak adott szőnyeginterjú során a riporter azt mondta, hogy a Navarrette-rajongók „halnak meghallani a déli akcentusodat”, és megkérdezte a színésznőt, hogy tudna-e bepillantást nyerni Rogue ikonikus jelmondatába, a „cukor”.

„Ó!” – mondta Navarrette mosolyogva. „Tudod mit? Isten áldjon meg, nem sokat gyakoroltam. De, ah! Úgy értem, az én verzióm csak „Cukor” – mondta a vonal átadása közben. – De azt hiszem, hogy dolgozom rajta, ha nem tetszik, és kitalálom, és megbeszélem a Marvel csapatával, hogy mit akarunk csinálni.

A Marvel Comicsban Rogue valódi neve Anna Marie, és eredetileg Mississippiből származik. Erői közé tartozik az a képesség, hogy átmenetileg elnyeli mások erejét és emlékeit a Marvel szerint.

Az új X-Men A film az első projekt, amelyhez Navarrette ragaszkodott, miután a felemelkedést követően ezen a nyáron az egekbe szökött hírnévre Megszállottság. Csatlakozik a szereplőgárdához Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops), Christopher Abbott (Prof. X), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Rogue), Maya Boyd (Storm), Asa Germann (Angel) és Adam Driver (Mr. Sinister).

A 2028. május 5-én bemutatott filmet Jake Schreier fogja rendezni.

Arról, hogy bejelentkezett Rogue karakterének ábrázolására az MCU-ban X-MenNavarrette mondta a legutóbbi epizódban A Hollywood Reporter's Díjak Chatter podcast, hogy alig várja, hogy felvegye az új személyiséget.

Azt is elismerem, hogy a színészettel együtt jár az a szabadság, hogy egy teljesen más ember legyek, egyikük Rogue, Anna Marie… tisztelegve, tisztelettel adózva a hihetetlen írók előtt, akik a Marvel részét képezik, Jake Schreier rendezi, azt csinálja, amit akarnak, hozzáadom a saját szószomat, majd továbbmegyek!

A Marvelhez fűződő kapcsolatain kívül a színésznő legközelebb az Apple Original Films sci-fi thrillerében fog szerepelni. A Gofriház Indexmelynek executive producere is lesz.