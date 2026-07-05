JENNIE új dalokat ad elő az Open'er 2026 főcímsorozatán

Az Open'er Fesztivállal együttműködésben

JENNIE a mai napon (július 4-én) az Open'er Fesztivál negyedik, egyben utolsó estjének főcíme volt egy lenyűgöző készlettel, amely egy maroknyi kiadatlan számot tartalmazott, amelyeket „hamarosan” megosztanak.

JENNIE 2018-ban adta ki első szólószámát, a Solo-t, majd 2023-ban követte a You & Me és a The Weeknd összeállítása, a One Of The Girls, amelyben Lily-Rose Depp is szerepelt. Tavaly jelent meg bemutatkozó albuma, a 'Ruby', de a BLACKPINK sztár már ugratja a következőt.

Szombat este az Open'er Fesztivál színpadára lépve JENNIE egy 17 számból álló szettet játszott el, amely a 2025-ös 'Ruby'-tól erősen húzott. Előadta az „One Of The Girls”-t, valamint a Tame Impala „Dracula” című művének legutóbbi remixét is. Az egyórás show alatt nem volt BLACKPINK feldolgozás, de Jennie előadott egy triót új dalokból.

„Szóval Open'er, szeretnél egy kis új zenét hallani” – kérdezte a „Lock It Down” előtt. „titkos szerelmi kapcsolat” amit a múlt hónapban mutattak be először a Governor's Ball-on. „Azt akarom, hogy mindenki táncoljon velem ezen” – tette hozzá.

Máshol JENNIE előadta a Heaven-t, egy érzelmekkel teli dalt a szívfájdalomról, és mielőtt a k-pop sztár bezárta volna a sorozatát a 'Like Jennie'-vel, a Less Than A Lover című, álmodozó, kiadatlan balladát adta le. „Ez egy dal, amit a nyárra gondolva írtam” – magyarázta. „Igazán különleges érzés megosztani új zenét ennyi emberrel.”

„Alig várom, hogy hamarosan megosszam veletek ezt az új zenét” – tette hozzá.

Nézze meg JENNIE teljes Open'er Festival setlistjét alább:

'Szűrő'

'A fenébe'

„Mantra”

„Start A War”

„Kormány”

One Of The Girls (The Weeknd címlap)

„Szerelmi másnaposság”

„Dracula (Tame Impala borító)”

„Szöul város”

„FTS”

'Zárd le'

'Ég'

'ExtraL'

„Az IE-vel (Way Up)”

'Csillagfény'

„Kevesebb, mint egy szerető”

„Mint Jennie”

hozzászólni V Magazin röviddel a Ruby megjelenése után JENNIE így nyilatkozott: „Alig várom, hogy megnyíljon ez az új fejezetem, nem azért, mert a harmincas éveimhez értek, hanem azért, mert olyan sok izgalmas dolog van, amit előre terveztem.

„A „Ruby” debütáló albumom révén ez egy nagyszerű módja annak, hogy új hangzásokat fedezzek fel, és újra felfedezzem önmagam és a zene iránti szeretetemet, és új utakat találjak annak megközelítésére” – tette hozzá. „A döntések, a gondolkodási folyamatok és az ötletek 100%-ban tőlem származnak. Úgy érzem, mindenem az enyém.”

Az Open'er Fesztivál utolsó napján Addison Rae, PinkPantheress és JADE is fellépett. A Gdynia-Kosakowo Repülőtéren zajló négynapos fesztiválon Calvin Harris, a Florence And The Machine, a The Cure, a Nick Cave And The Bad Seeds és a The xx főszereplései láthatók, valamint a Kneecap, Zara Larsson, Halsey, Idles és mások is felléptek.