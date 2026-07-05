Jesse Eisenberg: Miért nem akarja, hogy kapcsolatba kerüljön Mark Zuckerberggel

Jesse Eisenberg (Igazi Fájdalom, Amikor befejezted a világ megmentését, A közösségi hálózat) nyilatkozott a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválnak (KVIFF) a közösségi médiáról és gondolatairól a Facebook szülő Meta Platforms elnök-vezérigazgatója, Mark Zuckerberg szombaton.

Arról kérdezték, hogy játssza-e Zuckerberget A közösségi hálózatEisenberg így emlékezett vissza: „Akkor még nem volt túl ismert, ezért a film olyan furcsának tűnt, mert senki sem tudta, ki ő. … Nem volt a nyilvánosság előtt. [eye] sokat, szóval inkább csak egy érdekes karakter volt.”

A dolgok azóta megváltoztak. „Úgy gondoltam, mint egy érdekes karakterre, aztán híressé vált, és most nem akarom megcsinálni a filmet, mert új filmet készítenek” – mondta Eisenberg. „De nem akarok többé kapcsolatba kerülni vele, mert nem igazán szeretem az összehasonlítást.”

A kreatív így zárta: „Látom, hogy aki létrehozta ezt a weboldalt, az nem olyan ember, aki törődik az emberekkel. Ha ez a srác ennek a világnak a teremtője, én nem akarok abban a világban élni.”

A színész, író és rendező a KVIFF Talk során nyilatkozott, amely a fesztivál népszerű programja, amely lehetővé teszi a rajongók és mások számára, hogy meghallgassák a nagy nevek megbeszélését munkájukról és karrierjükről.

Eisenberg nem közösségi média felhasználó. „Sokat beszélek magamról, hogy ez nem egészséges” – magyarázta. „Nem foglalkozom ilyen dolgokkal. Annyira megijesztenek ezek a dolgok – Facebook vagy közösségi média, Twitter, bármi. Már most is megalázottnak érzem magam, hogy a nyilvánosság előtt beszélhetek magamról. Ez undorító, ezért nem fogom azt mondani, hogy „Hé, megittam ezt a vizet.” Engem ezek a dolgok megrémítenek.”

Megjelenésének egyik utolsó kérdése egy rajongó megkérdezte, hogy Eisenberg tapasztalt-e valaha olyasmit, ami varázslatos volt, vagy amit nem tudott logikusan megmagyarázni. „Egyszer szedtem savat” – válaszolta. „És emlékszem, hogy azt gondoltam: „A padlón vagyok, és nem tudok mozdulni.” És azt mondtam a barátomnak, aki rendszeresebben használta: „Ez normális?” És azt mondta: „Nem, tudnod kell mozogni.” És akkor a gyerekvállalás is” – fejezte be Eisenberg: „Azt hiszem, a Sav elvétele és az élet ebbe a világba hozatala, illetve a boldogság és a nehéz időszakok általi táplálása között van életem két legkülönlegesebb élménye.”

Eisenberg KVIFF Talk című műsora zárta le egy mozgalmas napját. Késő délelőtt a film vetítése előtt átvette a fesztivál elnöki díjat A KettősRichard Ayoade rendezésében, amelyben Eisenberg játssza a főszerepet.

A sztár egyike a sok nagy névnek, akik a július 3-tól 11-ig tartó cseh fesztivál 80. évfordulóján, a dupla jubileumi 60. kiadáson kerültek reflektorfénybe.

A 2026-os KVIFF pénteki megnyitó esti ünnepségén Dustin Hoffman (A Diplomás, Kramer kontra Kramer, Rain Man) a fesztivál Crystal Globe-jával tüntették ki a World Cinema számára nyújtott kiemelkedő művészi hozzájárulásokért, míg Maggie Gyllenhaal (A menyasszony!, Az elveszett lány, Titkár, A tisztelt asszony) megkapta elnöki díját. Harvey Keitel (Átlagos utcák, Taxisofőr, Víztározó kutyák) is a híres nevek között járt a fesztivál kibővített vörös szőnyegén a cseh fürdővárosban.

Eisenberg íróként és rendezőként készülő filmje, A Debüta főszereplők Julianne Moore és Paul Giamatti. Eisenberg a filmben a filmben című musicalben is közreműködött, és ő írta a zenét és a szöveget. A filmet ősszel mutatja be az A24.