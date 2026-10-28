Juana González és az értelem új álma a CentroCentro-ban

Juana González kijelenti, hogy ami a munkát illeti, nemcsak hogy nem törődik a kellemetlenséggel vagy kellemetlenséggel, de szereti is. És igaz, hogy valamennyi, vagy majdnem minden műve előtt úgy helyezkedhetünk el, mint a csaták előtt: festménye figuratív, de sohasem mimetikus, s benne a színhasználat, az impasztók, sőt a nagy formátumok a mindennapi élet számos furcsaságáról, az értelem álmairól, amelyek új szörnyetegeket kínáltak, és a közeli frusztráció érzéseiről beszélnek. A kezek és lábak néha úgy válnak el a test többi részétől, mintha előtte haladnának, tovább akarnának nyúlni; más végtagok, például egy táncospár egyik tagjának tagjai azonban a földhöz rögzítve maradnak, hátrébb, mint amennyit a tekintete elér.

A CentroCentro harmadik emeletén már megtekinthető a puertollanói művész első nagyobb intézményi kiállítása – ha figyelembe vesszük két évtizedes masszív munkásságát –, amely időben részben egybeesik madridi galériája, az Arma Galéria egy másik, neki szentelt egyéni kiállításával. Fernando Castro Flórez kurátora, és az elmúlt évtizedben készült darabokat egyesíti egy olyan montázsban, amely a kronológiák figyelembevétele nélkül kapcsolódik egymáshoz: így a közönség ellenőrizheti, hogy ha nézetei és cselekvési módjai változtak vagy fejlődtek, González nagyon hasonló energiát tart fenn az alkotás során, témáinak és formáinak folytatásakor. Mint a biztos hangsúlyozta, visszatekintő bemutatásról volt szó, és nem a nekrospektívés ez a recenzió lehetővé teszi, hogy elmélyüljünk az absztrakcióba nem mélyedő, de nem is hű ábrázolásra törekvő festészet mai irányaiba, amelyek a palettán és az álmodozáson keresztül harmadik utakat is bevezetnek.

Valamivel több mint harminc darab van összegyűjtve, egy részük a pályafutását reprezentálja, mások pedig kiadatlanok, és mindegyikben közös narratív és formai erejük, mindig jelenlévő emberi figurával és nyilvánvaló női főszerepekkel. Újdonságként némelyik olyan szobrászati ​​vagy installációs kompozíciókkal van integrálva vagy összekapcsolva, amelyek sohasem árnyékolják be őket, de kiegészítik őket, s amelyek a vásznak színházi dimenziójába nyúlnak bele. Ezek hivatkozásai sokfélék – a Velazquez-barokktól a Neo Rauch neo-expresszionizmusáig, áthaladva Goya legkifejezőbb alkotásain vagy a baljóslatra való hajlamon Buñuel és Lynch mozijában -, de nyilvánvaló, hogy mennyire lenyűgöző ennek a szerzőnek a produkciója, papíron is, az nagyon egyéni, és csak a világ megörökítésének traumájával és világgal foglalkozik. itt, a nézők olvasására nyitva.

Juana festménye – ahogy a kiállítás címe is mondja – azért szelídíthetetlen, mert nem fér bele a címkékbe és a rövid elemzésekbe, és ami még jobb, minden lehetőségét megmutatja az intuícióból közeledőknek, és érzelmi, mint racionális kapcsolatokat létesít minden egyes alkotással: az egyének közösségben vagy szinte a természettel való harcban, játék vagy dacok attitűdjében várnak ránk, zsákmányukkal meghajolnak, meghajolnak vagy véget vetnek. titokzatos, hatalmat vagy magányt demonstráló, és néha a boszorkánysággal határos.

Úgy tűnik, hogy ezek a bonyolult és izgatott ábrázolások mindenekelőtt a tudattalanból isznak, mert egyetlen más forrás sem kommunikál ezzel az erővel bizonytalanul. A kezek (még a lábak is) sokkal többet kommunikálnak, mint az arcok.

Két emelettel lejjebb, ugyanabban az Antonio Palacios épületben egy másik antológia tiszteleg azon kezek előtt, akik a legelterjedtebb spanyol logók megtervezésén túl a színek lehetőségeit kutatták, mint nagyszerű tereket és a mi felfogásunkat: Cruz Novilloét. Pepe Cruz-Novillo Jr. és Elena Fernández Manrique kurátora – ő maga is közreműködött az előkészületekben haláláig – festmények, szobrok, audiovizuális anyagok, modellek és előkészítő rajzok, valamint dokumentáció és archív anyagok segítségével olvassa újra fél évszázados pályafutását.

Ez a javaslat tehát rávilágít arra, hogy Cruz Novillo munkája messze túlmutat a tervezésén: többféle formátumot és léptéket ölelt fel, elérte az aritmetikát és a hangzást, és sorokba vagy ciklusokba szerveződött, amelyek nagyon különböző sodródásokat követtek. Ha a hatvanas években ez a cuencai szerző a formák és színek kombinatorikáját elemezte, akkor első egyéni kiállításán, 1972-ben és a Skira-teremben bebizonyította, hogy a folyamatok képezték gyakorlatának alapját, az eredmények pedig kevésbé lényeges gyümölcsök.

A jövője szempontjából fontos kiállítás után különböző kutatásokba kezdett, ezek a képek felfogására, fogyasztására és manipulálására irányultak, azok kisajátítását megelőzően, hiszen azok, amelyeket felhasznált, a moziból, a médiából és a művészettörténetből származtak. Kombinatorikus rendszerét keretekre alkalmazta (Mata-Hari1995), sajtó pillanatképek (Három membrán 3214 Budapest1997) és Velázquez vagy Cézanne festményei, utóbbi sorozatában tisztelgés (Leszállás a keresztről1999; Csendélet Cézanne-nak2002), azzal a céllal, hogy a képviselt témáknál és témáknál többet boncolgassanak, a vizuális (és fogyasztói) piacot, amelynek részei voltak.

Már a kilencvenes évek közepén lehetett, amikor Cruz Novillo időt és hangzást adott produkciójához, megfogalmazta a rekeszizom fogalmát, és a hangjegyeket tonalitásokhoz társította. Ily módon új kapcsolatokat kívánt létrehozni a zene – és így annak elválaszthatatlan ideje – és a színek között, amely mű első megnyilvánulása volt a Opus 14 tizenkét tónusú membránamelyet 2010-ben digitális algoritmus segítségével szerkesztett úgy, hogy csaknem 34 000 évszázadon keresztül fejleszthető legyen, ez a szám nem véletlen, hanem a kozmikus arányok kombinatorikus léptékéhez kapcsolódik.

„Juana González. Zavartalan festmény

2026. október 28-tól 2027. április 18-ig

Cruz Novillo

2026. október 8-tól 2027. január 24-ig

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