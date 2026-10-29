Justin Long csatlakozik Jenna Ortegához és Rose Byrne-hez a „Nasty” drámában (exkluzív)

Justin Long csatlakozott Jenna Ortegához és Rose Byrne-hez Csúnyaegy dráma, amelyet Mary Bronstein a Warner Bros. speciális kiadója, a Clockwork számára rendez.

A LuckyChap-os Tom Ackerley, Bronte Payne és Morgan Begg Ortega mellett producerkedik.

A Jarosz Isabella által írt forgatókönyv egy csodálatos sportolóról szól, akinek miközben az olimpiai tornászcsapatba kerülésért küzd, le kell győznie legnagyobb ellenfelét: edzőjét. Ortega a tehetséges tornász, míg Byrne az anyai, de manipulatív és kizsákmányoló edző.

Long Byrne testvérét, a csapat társedzőjét fogja játszani, aki népszerű a tornászok körében, de van egy rejtett sötét oldala.

Jarosz forgatókönyve felkerült a 2024-es feketelistára, és egyesek úgy jellemezték, hogy „Fekete hattyú a versenytorna világában.” A projekt pedig figyelemre méltó, mivel újra egyesíti Byrne-t Bronsteinnel a színésznő Oscar-díjra jelölt előadása után. Ha lennének lábaim, megrúgnálakamelyet a filmrendező rendezett.

A Nasty forgatása november közepén kezdődik New Orleansban.

Nemrég ellopott jeleneteket egy fordulattal Zach Cregger kirobbanó horrorfilmjében Barbár és egy cameo-ban volt látható a filmrendezőben Fegyverek. A színész, aki a Hulu/Disney+ első évadát is vezette Libabőrös adaptáció, legközelebb az Amazon MGM rom-com-jában lesz látható Megérdemlitek egymást szemben Penn Badgley és Meghann Fahy. A film várhatóan januárban kerül bemutatásra.

Az Independent Artist Group és Yorn Levine képviseli.