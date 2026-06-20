Kathy Bates a „Waterboy” forgatókönyvét a kukába dobta, mert „nem tudta, ki az Adam Sandler”

Kathy Bates bevallja, hogy eredetileg ő írta a forgatókönyvet A Waterboy a kukába, mert még nem ismerte Adam Sandlert.

A legutóbbi videóinterjú során A Hollywood Reporteraz Emmy- és Oscar-díjas felidézte azt a pillanatot, amikor először megkapta az 1998-as sportvígjáték forgatókönyvét.

„Nem tudtam, ki az Adam Sandler, és kaptam egy forgatókönyvet. Ez egy futball forgatókönyv volt, és azt mondtam: „Ó, adjunk egy focit.” Tizenkét oldalt elolvastam, és arra gondoltam: „Ó, ember, én ezt nem tudom megcsinálni. Ez nevetséges” – mesélte. „Szóval csak bedobtam a szemeteskosárba, és az unokahúgom, aki velem dolgozik, meglátta és kivette a [trash]. Azt kérdezte: – Mi ez? Így hát azt mondtam: „Ez egy forgatókönyv, amit valami Adam Sandler kölyök írt [wrote]”, és így folytatta: „Adam Sandler! Nem ismered a Hanuka dalt?

Az unokahúga Sandler újszerű dalára, a „The Chanukah Song” című dalára utalt, amelyet a filmben debütált. Saturday Night Live 1994-ben.

„Úgyhogy megnéztem még egyszer, és arra gondoltam, nos, megteszem ezt Lindának. Kiderült, hogy mi szórakoztunk a legjobban. Zseniális. Ő egy zseni” – mondta Bates, mielőtt hozzátette: „A mélyben elmerültem, és egyszerűen jól éreztem magam. Csak csavarogtam. És szerettem vele dolgozni. Ekkor kezdett igazán megismerni őt és az embereket.”

In A Waterboyő játszotta Boucher mamát, Sandler Bobby Boucher túlzottan védelmező és hívő keresztény anyját, aki egy szociálisan esetlen vízi fiú.

Úgy tűnik, Bates megszokta, hogy nem fejezi be a forgatókönyveket, ahogy azt ő is elárulta THR hogy majdnem továbbment Matlock mert nem olvasta el a jogi dráma teljes forgatókönyvét.

„Matlock egy csoda számomra” – mondta a színésznő. „Egy lábammal kint voltam az ajtón. Egy film, amit nem sokkal korábban néztem, szívszorító csalódás volt. Tudod, az én koromban két év múlva leszek 80, csak arra gondoltam, ez nem megy, nem ad semmi boldogságot.”

Így folytatta: „Akkor megkaptam a forgatókönyvet Matlock. Először olvastam, és beszélgettem a New York-i barátommal, Billyvel. Azt mondtam: „Ó, ez csak egy eljárás.” Azt mondta: „Olvastad? Befejezted? Azt mondta: „Olvasd el a végéig.” Szóval elolvastam, és természetesen van egy remek csavar a végén. És arra gondoltam: „Rendben, most beszélünk.” Azt akartam, hogy valamiről szóljon. Nem akartam, hogy ez csak a gyengék esete legyen. És az a tény, hogy van ennek a nőnek, akinek igazi küldetése van, és van valami a való világban, amivel az emberek küzdenek.”

A harmadik évaddal megújított sorozat Bates Madeline Matlockját követi, amint újra csatlakozik egy tekintélyes ügyvédi iroda munkatársaihoz, és ravasz taktikáját alkalmazza ügyek megnyerésére és jogsértések feltárására.

Bates hozzátette, hogy különösen hálás a műsorért, mert „nehéz idők járnak. Ebben az iparágban sok embernek nincs munkája”, és így „örömünk nagy része az, hogy minden nap van hova mennünk. Van valami csodálatosat készíteni.”