Kelly Lee Owens bejelentette az észak-walesi Hometown Meltdown fesztivál felállását, amely az ország helyi helyszíneit ünnepli.

Az elektronikus zenész és producer december 12-én és 13-án a Bethesdában található Neuadd Ogwen kurátora és fellépése lesz, ahol a kialakult és feltörekvő walesi tehetségeket hozza össze egy országos sorozat első rendezvényére.

A fesztivál a londoni Southbank Center és a Music Venue Trust együttműködése, amelynek célja, hogy a régóta működő, művészek által gondozott Meltdown fesztivál szellemiségét az Egyesült Királyság alulról építkező helyszíneire vigye.

Owens mindkét napon fellép, a szombati számlán Tokomololo és Osgled is szerepel. Vasárnap a Super Furry Animals Gruff Rhys DJ-je lesz, Casi, Høst és Gwenno Morgan mellett. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

„A walesi gyökereim mindig is hihetetlenül fontosak voltak számomra – különös tekintettel a kreatív tehetségek és energiák tárházára Wales északi részén!” – mondta Owens közleményében.

„Izgatott vagyok, hogy a Hometown Meltdownnal dolgozhatok, hogy az Egyesült Királyság ezen részére összpontosíthassak!”

Az esemény egyúttal ünnepli Neuadd Ogwen szerepét a walesi nyelvű zene és kultúra támogatásában, és a helyszín a helyi közösségek alapvető találkozóhelyeként írja le a helyi tereket.

„A helyi zenei helyszínek többről szólnak, mint pusztán fellépések; olyan helyek, ahol a közösségek összejönnek, az új tehetségek platformot kapnak, és az emberek közvetlenül a küszöbükön élhetik át az élőzenét” – mondta a helyszínről Abbie Jones.

„Itt, a Bethesdában fontos szerepet játszunk a walesi nyelv és kultúra támogatásában, színpadot biztosítunk a walesi nyelvű művészeknek, és olyan tereket hozunk létre, ahol a nyelv a zene és a művészetek révén virágozhat.”

A bejelentés az Egyesült Királyság független élőzenei szektorának jövőjével kapcsolatos folyamatos aggodalmak közepette jelent meg. A Music Venue Trust szerint 2025-ben az alulról szerveződő helyszínek 59,3 százalékát kizárták a jelentős turné útvonalakból.

Az év elején a szervezet arról is beszámolt, hogy az Egyesült Királyság helyi helyszíneinek több mint fele nem termelt nyereséget 2025-ben, és több mint 6000 munkahely szűnt meg az ágazatban.

Owens korábban a kisebb helyszínek és klubok védelmének fontosságáról beszélt, figyelmeztetve, hogy hanyatlásuk veszélyezteti a feltörekvő zenészek jövőjét.

„Mindig a Depeche Mode-ra gondolok, ők a csövön voltak, amikor szintetizátoraikkal érkeztek ezekre a kis helyszínekre” – mondta tavaly. „Kis helyszínek nélkül nem lenne Depeche Mode, ami egy olyan világ, amelyben nem igazán érdemes élni!”

Így folytatta: „Mindenki felelősséggel tartozik – a foglalási ügynököktől a jegyértékesítő cégekig – vissza kell fektetni ezekbe a helyszínekbe, hogy a feltörekvő embereknek legyen hol lenniük.”

Az ő 2020 Julia Migenes borító Az interjúban Owens walesi neveltetésének és munkásosztálybeli hátterének fontosságára is reflektált, mondván: „Olyan helyről származom, ahol tele van harcosokkal és nagyon kemény emberekkel, akik sok mindenen mentek keresztül.”

A Hometown Meltdown-t először a múlt hónapban jelentették be, az FKA Twigs hírekkel együtt, hogy jövő júniusban Londonban rendezik meg a fő Meltdown fesztivált.

A kezdeményezés keretében hat művész szervez kétnapos rendezvényeket szülővárosához kapcsolódó helyszíneken 2027 decembere és márciusa között.

Owens walesi nyitórendezvényét követően Stewart Lee humorista egy hétvégét rendez Falmouthban januárban, majd Kathryn Joseph Dundee-ben, Jamie Cullum Southendben, Pauline Black Nottinghamben és Rhoda Dakar Sheffieldben.

Owens legutóbbi kiadása a tavalyi 'Kelly' EP volt, amely az elismert negyedik albuma, a 'Dreamstate' után következett. Ez utóbbi öt csillagot kapott tőle Julia Migenesamely „a mennyei klubzene mesteri, érzelmileg feltöltött gyűjteményeként” jellemezte.