Lawrence Lamont, az Egyik nap filmrendezője rendezi az Ice Cube legújabb pénteki vígjátékát (exkluzív)

2026.10.27. Lawrence Lamont

Lawrence Lamont hamarosan rájön, hogy csütörtök és szombat között sok minden eldőlhet.

Lamont, aki tavaly nagy feltűnést keltett Az egyik napmegérinti a rendezést Múlt pénteken, a New Line haveri vígjáték-franchise első része 25 év után.

Ice Cube, aki a filmsorozat társszerzője, írja a forgatókönyvet és a produceri munkákat, és a film főszereplője is lesz. Producerként szerepel még Bob Teitel és a CubeVision tagja, Michael Gruber is.

Az első péntek A filmet F. Gary Gray rendezte, Cube és Chris Tucker pedig Craig Jones laza szerepében, Smokey kisállású drogdílerként pedig egyre nagyobb problémákkal néz szembe a munkahelyekkel, barátnőkkel, exekkel, családdal, halálos fenyegetésekkel, mindezt Los Angeles déli részének utcáin. Cube DJ Micimackóval írta a forgatókönyvet.

A filmet 1995-ben mutatták be, kultikus sláger lett, és folytatásokat szült Jövő pénteken2000-ben jelent meg, és Péntek a következő utánami 2002-ben jelent meg. Cube szólóban írta a folytatásokat, és mindhárom filmben szerepelt (Tucker csak az elsőben szerepelt.) Volt egy animációs sorozat is, Péntek: Az animációs sorozatamely röviden az MTV2-n sugárzott a augusztusban.

Az új funkciót Dél-Kaliforniában forgatják, és a kaliforniai gyártásösztönző program része. A New Line 11,4 millió dollárt kapott a forgatásért Múlt pénteken államban, a projekt 40 forgatási napra tervez, és 43 szereplőre és 150 stábra számítanak.

Jeff Kwatinetz ügyvezető producer.

Lamont először a régi munkatárs, Big Sean zenei videóinak rendezésével szerzett elismerést, köztük az „I Don't F*** With You”, a „Twenty88” és az „On Up” című dalokat. A továbbiakban olyan művészekkel dolgozott együtt, mint J. Cole, Jhené Aiko, Snoop Dogg és Nas. MTV Video Music Award jelölést kapott a legjobb hip-hop videó kategóriájában az „I Don't F*** With You” című filmért, és elnyerte az MTV Video Music Award díjat a „Light” című videójáért.

-vel debütált rendezőként Az egyik napamelynek tematikus kereszteződése van a pénteki naphoz, mivel ez is egy baráti vígjáték volt, amely Los Angeles egyik elbűvölő részén játszódik, és ennek a történetnek a középpontjában két barátnő áll.

A Keke Palmer és a SZA főszereplésével készült, 14 millió dolláros TriStar Pictures film több mint 51 millió dollár bevételt hozott világszerte, majd a Netflix első helyére került, és négy egymást követő héten át tartotta az első helyet. Lamont megkapta az AAFCA Breakthrough Director Award-ot a filmért, és NAACP Image Award-jelölést kapott a kiemelkedő filmrendezésért.

Lamontot a WME, a ColorCreative és a Johnson Shapiro képviseli.

Nikola G.
Nikola G.
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