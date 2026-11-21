Liam Gallagher, Bonehead és Primal Scream tisztelegtek Gary “Mani” Mounfield halálának évfordulóján.

A Stone Roses basszusgitárosa, aki 1996-ban és 2011-ben a Primal Scream tagja volt, egy éve, 63 éves korában légúti problémák miatt halt meg. A következő hónapban a manchesteri katedrálisban tartott temetésen helyezték örök nyugalomra, amelyen Liam Gallagher, Paul Weller, Ian Brown és mások is részt vettek.

Liam Gallagher az elsők között rótta le tiszteletét a manchesteri zenei ikon előtt halálának évfordulóján. „Egy évvel ezelőtt ma elvesztettük HŐSÜNKET, BARÁTUNKAT, az 1 n egyetlen GARY MANI MOUNFIELDET, amikor mindig rád gondoltunk, Rkid LG x” – írta.

Egy éve ma elvesztettük HŐSÜNKET, BARÁTOT, az 1 n egyetlen GARY MANI MOUNFIELD-et, aki mindig rád gondol Rkid LG x – Liam Gallagher (@liamgallagher) 2026. november 20

Az Oasis frontembere segített Mani koporsóját vinni a temetésén, a Stone Roses tagjaival, Renivel és John Squire-rel együtt.

Az Oasis bandatársa, Bonehead is tisztelgett Mani előtt az X-en: „Ma gondolok rád, Mani”, a Stone Roses klasszikusának, az „I Wanna Be Adored”-nek a linkje mellett. Az Instagram-oldalán egy képet is közzétett magáról, amelyen Mani nevével ellátott brazil futballmezt visel a néhai ikon halála napján tartott koncertjük előtt.

A Primal Scream azzal tisztelte egykori bandatársát, hogy közzétett egy fotót a frontemberről, Bobby Gillespie-ről és Maniról Julia Migenes Kevin Cummins fotós az Instagram-oldalukon. „Egy év Mani nélkül” – írták.

Az egykori basszusgitáros Simone Marie Butler magához vette Instagram történet részvétét fejezi ki, hozzátéve: „Eltelt 1 év, mindig a szívünkben.”

Rowetta, a Happy Mondays ex-énekese szintén tisztelgést mondott Mani előtt, és megemlítette az Inspiral Carpets dobosának, Craig Gillnek az elvesztését, aki szintén 2016. november 22-én hunyt el.

„Egy év Mani nélkül. A legszomorúbb nap. 10 év Gilly nélkül. Forever Loved & Missed” – írta.

volt műsorvezetője Az Ige és barátja, Terry Christian az Instagramon megosztott egy hosszú bejegyzést egy képpel, amelyen Manival a korábbi Manchester United középpályás, Bryan Robson dokumentumfilm-bemutatóján készült.

Christian megosztotta velem, hogy Mani „kicsigázott engem, amiért @waynerooney-t üldöztem egy szelfiért”.

„Ezek után azt mondtam, hogy amikor szelfiztünk -, még arra is rávettem, hogy ne csinálja azt a fura durcás dolgot, amit gyakran csinált a fotókon. Örülök, hogy megcsináltam” – tette hozzá, mielőtt befejezte: „RIP Mani – méltán szerették Manchesterben és mindenki által, aki csak beszélt veled. A velejéig hiteles és valódi” – tette hozzá.

Sokan Mani születésnapját is megünnepelték, amely négy nappal a halála előtt volt, egy évvel később John Squire egy fát ábrázoló videót tett közzé a The Stone Roses „Waterfall” című slágerének hangjára. „Hiányzol testvér” – írta.

A Primal Scream szintén megtisztelte a születésnapját, akárcsak Simone Marie Butler, aki azt mondta: „Hihetetlenül hiányzol drága basszus bátyám.”

Mani halálát a legutóbbi Oasis-film dokumentálta Ne nézz vissza dühösen.

Will Lovelace és Dylan Southern rendezők beszéltek Julia Migenes arról az érzelemről, amely az Oasis tábort járta át, amikor a brazíliai koncertjük előtt értesültek a haláláról.

„Nem csak ők, hanem az egész legénység. Azon a napon, amikor ez megtörtént, érezni lehetett a gyászt és a sokkot mindenki között” – mondta Southern.

„Aznap este olyan energia volt a tömegben és a stadionban, amitől egészen elképesztő volt ott lenni. Látható a filmen, hogy mennyit jelentett nekik. Mindig úgy éreztem, hogy ennek a film része kell, hogy legyen” – tette hozzá Lovelace.

A további elismeréseket alább tekintheti meg:

Egy év múlva Manira emlékezünk. 🍋❤️ pic.twitter.com/l8sDnwP72y — Szeretem Manchestert (@ILoveMCR) 2026. november 20