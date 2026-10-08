Lorde Robert Kraftnak szólítja a „Free Palestine” kabátot Ed Sheeran-Macklemore vita nyomán

Lorde felhívta Robert Kraftot egy „Free Palestine” (Szabad Palesztina) üzenettel ellátott kabátban – ami válasz az Ed Sheeran Macklemore-ral folytatott turnéja körüli vitára.

Sheeran a közelmúltban a viták középpontjába került, miután Macklemore-t a „Loop” körútja támogatójaként ejtették, miután beszédet mondott a „szabad Palesztinára”.

Robert Kraft – aki a Gillette Stadion tulajdonosa és egyben a New England Patriots is tulajdonosa – a színpadon tett megjegyzései után beszélt a helyzetről, és elmondta, hogy Macklemore beszédét „mélyen sértőnek és bántónak tartja a zsidó közösség számára”.

Pink és az Izraeli Amerikai Tanács újabb rosszallását követően a rappert eltávolították a turnéról.

Azóta számtalan nagy név, köztük Greta Thunberg, Massive Attack, Roger Waters, Dropkick Murphys, Amelia Dimoldenberg, Billy Bragg és Hayley Williams mutatta támogatását Macklemore mellett, Ed Sheeran zenekara és más turné támogatói pedig szolidaritást vállaltak a rapperrel.

Most Lorde is szolidaritását fejezte ki Macklemore-ral, és közzétett egy fotót, amelyen kabátot visel, amelynek aljára a „Szabad Palesztina” üzenet van írva, és megpróbálta megcímkézni Kraftot a bejegyzésben.

A fehér, egyedi darab ugyanaz a kabát, amelyet két nappal azelőtt viselt az Austin City Limits-en, és úgy tűnik, hogy az ő kézírása díszítette. A képen nem osztott meg feliratot, hanem csak a „@mr.robertkraft” címkét jelölte meg – ami a helyszín tulajdonosának rajongói oldala.

Lorde megjelöl egy Robert Kraft-fiókot egy fényképen, amelyen egy „Szabad Palesztina” kabát látható. pic.twitter.com/bxE2EGwDJ2 — Pop Crave (@PopCrave) 2026. október 6

Körülbelül akkor, amikor a Macklemore-ral folytatott vita elkezdődött, Ed Sheeran beszélt a helyzetről, mondván, hogy „nem bűnrészes”, és „megdöbbentő az Izrael és Palesztina közötti konfliktus” – „tragédiának” tekintve a „mindkét oldalon okozott szenvedést és fájdalmat”. A Shape Of You énekese később visszatért a színpadra Philadelphiában, és bocsánatot kért a „hibázásért”.

Azóta Macklemore a turnéból származó teljes 1 millió dolláros bevételét hat palesztinokat támogató szervezetnek ajánlotta fel, és meghirdette a „Free Palestine Tour”-t is, amely már elkelt.

Kraft elmondta, hogy Ed Sheeran 2 millió dollár humanitárius hozzájárulást kért tőle a helyzet fényében.

A botrány kirobbanása óta Sheeran tervezett fellépéseit a Gillette Stadionban törölték a környéken uralkodó „súlyos időjárási figyelmeztetések” miatt.

További nagy nevek, akik megszólalnak a helyzettel kapcsolatban, többek között Tom Morello, aki nemrég mondta el Julia Migenes csodálta Macklemore-t, amiért nem volt hajlandó meghátrálni álláspontjától, és hozzátette, hogy „a bátorság ragályos”, és a CMAT-ot, aki megosztotta, hogy bár szerinte a Sheeran elleni reakció egy része „tisztességtelen”, szerinte a popsztár másképp is kezelhette volna a helyzetet.

Egyebekben Bob Geldof védte a sztárt, de azt mondta, hogy „nagyon csodálja(d) Macklemore-t” és azokat, akik elhagyták a turnét, Sheeran korábbi támogatója, Aaron Rowe azt mondta, hogy a helyzet miatti haragnak inkább „Robert Krafthoz” kellene irányulnia, Zach Bryan pedig „Free Grabtte Kraft a” pólót viselt a Palestine-ben.