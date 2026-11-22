Luca Guadagnino adaptációja Amerikai pszicho már nem halad előre.

Miközben megjelenik a Határidő's Crew Call podcast Anthony D'Alessandróval, Guadagnino megerősítette, hogy Bret Easton Ellis bestseller-regényének új adaptációja már nem készül el.

„Scott Z. Burns fantasztikus forgatókönyvet írt. Sajnos számomra, ahogy beszélünk, ez nem történik meg” – mondta Guadagnino.

A Hívj a neveden a filmrendező nem részletezte, miért nem halad tovább a projekt. Lionsgate nem válaszolt A Hollywood Reporter megjegyzés kérése.

A projektet először 2024 októberében jelentették be, a Frenesy Films producerrel. Akkoriban inkább Ellis regényének új értelmezéseként írták le, nem pedig az eredeti film remake-jeként.

„Nagyon örülünk, hogy újabb elit filmrendezővel bővülhet a soron következő programunk” – mondta Adam Fogelson, a Lionsgate Motion Picture Group elnöke akkori nyilatkozatában. „Luca egy zseniális művész, és a tökéletes látnok, aki teljesen új értelmezést ad ennek a potens és klasszikus IP-nek.”

Az eredeti, 2000-es filmben Christian Bale alakította Patrick Batemant, egy befektetési bankárt, aki sorozatgyilkosként titkos életet él. A mellékszereplők Jared Leto, Willem Dafoe, Chloë Sevigny és Reese Witherspoon voltak.

Arra a kérdésre, hogy egy másik színész elvállalhatja a szerepet, Bale elmondta THR márciusban: „Aki meg akarja próbálni, tessék belevágni. Imádtam vele elkészíteni [director] Mary Harron annyi évvel ezelőtt, fantasztikus emlékek az egészről. Merész választás bárkinek, aki megpróbál egy – nem tudom, hogy csinál-e egy remake-et, vagy mi, mást nem tudok róla. De minden jót nekik; Szeretem a bátor embereket.”

Következő Guadagninoé MesterségesAndrew Garfield főszereplésével az OpenAI felemelkedését és Sam Altman vezérigazgató 2023-as elbocsátását és újbóli felvételét követi nyomon. A film karácsony napján kerül a mozikba a Neontól.