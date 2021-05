228 éves fennállása alatt most kap először női vezetőt a Louvre

Laurence des Cars eddig a Musée d’Orsay igazgatója volt; a Louvre vezetői székéért többek között a pozíció eddigi birtokosával, Jean-Luc Martinezzel kellett megküzdenie.

hirdetés

A főként a XIX. századi művészetre szakosodott 54 éves művészettörténész kinevezése nem okozott nagy meglepetést, des Cars eddig is a francia múzeumi vezetők elit klubjához tartozott. Előbb, 2014-ben a Musée de l’Orangerie, majd 2017-ben – ezzel párhuzamosan – a legfontosabb múzeumok közé tartozó Musée d’Orsay vezetésére kapott megbízást. Mint ahogy „benne volt a levegőben” az is, hogy a posztot 2013 óta betöltő elődjének nem szavaznak bizalmat egy harmadik ciklusra. Ez legkésőbb akkor vált nyilvánvalóvá, amikor néhány hete újabb kinevezés helyett csak szeptemberig hosszabbították meg megbízatását. A távozó igazgató mérlege vegyes. Vezetése alatt lépte át a látogatószám először a 10 milliót, a COVID miatti kényszerű online átállás gyors volt, a kieső bevételek pótlására, ahogy arról mi is többször beszámoltunk (például itt), számos eredeti ötletet valósítottak meg.

Személye azonban kezdettől fogva megosztó volt, házon belül is; sokan nehezen emésztették meg például, hogy archeológusként kapott megbízást az intézmény vezetésére. Felróják neki, hogy „az életnek kevéssé sikerült betörnie a múzeum falai közé”, hiányzott a reflexió mindarra, ami a világban és a francia társadalomban ezekben az igencsak mozgalmas években történt. A kortárs művészet a Martinez-érában alig kapott szerepet a múzeumban, az egyetlen kivételt talán Pierre Soulages 2019-es tárlata jelentette. A „kegyelemdöfést” az a jogi síkra terelődött, általunk itt ismertetett vita adta meg Martineznek, ami a múzeum és a Twombly-alapítvány között alakult ki az intézmény egyik termének felújítása miatt; ez az átalakítás jelentősen megváltoztatta azt a környezetet, amibe Twombly a terem mennyezeti festményét tervezte. Ebben a vitában az augusztus végén távozó igazgató házon belül sem kapott sok támogatást.

hirdetés

Laurence des Cars, a Louvre új igazgatója. Forrás: twitter

Des Cars éppen azokon a területeken tűnik erősnek, amiken Martinez számára kevés babér termett. A Musée d’Orsay-ban előszeretettel adott helyt olyan kiállításoknak, amik valamilyen, társadalmi viták középpontjában álló kérdésre reflektáltak – talán a legjobb példa erre a Fekete modellek: Géricault-tól Matisse-ig című 2019-es kiállítás volt. Nagy szakmai és közönségsikert aratott a l’Orangerie Amerikai festészet az 1930-as években című 2017-es tárlata is, amire többek között a kor egyik legemblematikusabb festményét, Grant Wood Amerikai gótika című munkáját is meg tudta szerezni. Des Cars „pontokat szerzett” a restitúció kérdéséhez való érzékeny viszonyával is; ő készítette például elő a francia kormány döntését Gustav Klimt Rózsák című festménye visszaszolgáltatásáról az eredeti tulajdonos, Nora Stiasny örököseinek. Ő indította el azt az előreláthatólag öt évig tartó munkát, melynek keretében újra átvizsgálják az 1933 és 1945 között a múzeumba került valamennyi – szám szerint 13.943 – műtárgy előéletét, hogy ne maradjanak az intézményben olyanok, amelyekkel kapcsolatban jogos restitúciós igény merül fel. Des Cars jó eredményeket ért el a fiatal látogatók számának növelésében a d’Orsay-ban és ugyanezt a célt fogalmazta meg pályázatában a Louvre-ral kapcsolatban is, tartalmi és technikai eszközöket egyaránt megjelölve ehhez.

Mielőtt kinevezték a l’Orangerie, majd a d’Orsay igazgatójának, des Cars hét évig az Agence France-Muséums tudományos igazgatója volt és ebben a minőségében komoly szerepe volt a Louvre Abu Dhabi-projektben, így a Louvre nem ismeretlen a számára.

Macron francia elnök des Cars kinevezésével egy időben új funkciót adott elődjének is; Martinez a kulturális örökség témájában zajló nemzetközi együttműködés franciaországi különleges megbízottja lesz. Az ilyen feladat nem idegen a távozó igazgatótól; 2015-ben például ő írta azt a jelentést, amit Franciaország a G7-es csúcstalálkozón terjesztett elő a mosuli és palmyrai múzeumok és régészeti lelőhelyek lerombolásáról és ő dolgozta ki a rablott műkincsekkel folytatott illegális kereskedelem visszaszorítását szolgáló javaslatokat is.

Nyitókép: Laurence Des Cars. Photo: Franck Ferville / culture.gouv.fr