5 hely, ahol műveket nézhetsz, anélkül, hogy odamennél

Bezártak a városban a múzeumok? A kedvenc galériád elhalasztotta a megnyitókat? Olyan helyeket ajánlunk, ahol műveket, gyűjteményeket nézhetsz meg, otthonról.

Loop Gallery

Van olyan hazai galéria, amely csak az online térben működik, ott valósítja meg kiállítási programját. Ez a Loop Gallery, amely éppen most, március 16-án tartja a következő (mijét is…?) eseményét, mondjuk így. Horváth Gideon, az xtro realm csoport tagja mutat be egy projektet, vagy ha jól értjük, inkább platformot, amelynek Sztori a neve. A Loop így ír: “A következő hónapokban azokat a meghatározó digitális formátumokat vizsgáljuk meg egy-egy hazai alkotó munkáin keresztül, amelyek az online kommunikáció integráns részeivé váltak. Az idei év második alkotója Horváth Gideon, akivel az elmúlt évek egyik legsikeresebb formátumát, a SZTORIT fogjuk közelebbről szemügyre venni.” Minden a Facebookon zajlik, valamint a Let it Be! art agency Instagram oldalán március 16-án és 17-én.

Ludwig Múzeum, Budapest

A Ludwig a még aktuális, de éppen zárva tartó The Dead Web – The End című kiállításának anyagát tette hozzáférhetővé online módon. A csoportos kiállítás egy olyan állapotot modellez, amelyben véget ér a technológiai fejlődés, idézzük: “az internet kapacitásának potenciális végét vetíti előre”. Nem katasztrófa-forgatókönyvekről van szó, inkább a tudás, a megismerhetőség, a hozzáférés, a globális hálózatok lehetőségeit gondolja végig a kiállítás, egy elképzelt, internet utáni pozícióból. Az online kiállítás itt tekinthető meg!

Kadist Video Library

Az online platform ingyenes regisztrációt követően a KADIST gyűjtemény videómunkáiba enged betekintést mindazok számára, akik kutatni, oktatni vagy egyszerűen élvezni szeretnék a művészetet. A több mint kétszáz videó közötti eligazodást segíti, hogy nem csak cím vagy leírás, esetleg életrajzi adatok alapján kereshetünk, hanem elvont fogalmakra, a művekhez köthető szakkifejezésekre is rákereshetünk. A gyűjtemény egyik művésze Daniel Read. Munkáiban azzal foglalkozik, miként formálják számunkra kihagyhatatlan termékekké a tárgyakat a jelenleg már leginkább a neten szembejövő reklámok. Animációjában a politikai aktivizmus színeit használó edzőcipő promóciójának szimbolikáját fordítja önmaga ellen, mikor rövid idő alatt az objektet denevérré, sűrű olajcseppekké, később nagyipari termelősorrá változtatja.

HyperVisions

A firenzei Uffizi HyperVisions címmel olyan tematikus anyagokat kínál, melyek nagyfelbontású reprodukciók, szövegek és hanganyagok segítségével teszik hozzáférhetővé a múzeum gyűjteményének egy részét. Az egyik legizgalmasabb válogatás a Factories of Stories, Olaszországban élő külföldiek történeteit kapcsolja össze klasszikus mesterek festményeivel. Sajnos, hallgatni csak olaszul és a mesélők eredeti nyelvén lehet, e nyelvek között nincs ott a magyar, de a képekhez kapcsolódó leírások olvashatóak angolul. Botticelli Tavasz című mestermunkája kapcsán például egy, a Benini Köztársaságból származó férfi idézi fel gyermekkori emlékét, mikor nagybátyja egy vallásos ceremónia során felébresztette benne a természet iránti tiszteletet.

Nowness

A Nowness nem kifejezetten képzőművészeti tartalmakra specializálódott. A kultúra szinte minden területét érintik az oldalon megtekinthető videók, amelyek közül sorozatok, témák, szerkesztői ajánlók és speciális programok szerint válogathatunk. A 2010-ben útnak indult kezdeményezés inspiráló és provokatív munkákat vonultat fel elsősorban pályakezdő alkotóktól és ismert művészekről, globális szempontok alapján. A special programs szekcióban egy 2019-es anyag a legfrissebb, mely a kínai kreatív új hullám képviselőit sorakoztatja fel, többek között olyan műfajokat érintve mint a sound design, a cosplay vagy a performansz.