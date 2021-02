A Bank of England úgy döntött, nem állítja ki a műgyűjteményében levő rabszolgatartók portréit

A Bank of England bejelentette, hogy miután felülvizsgálta művészeti gyűjteményét, most eltávolítja a rabszolgatartók képmásait a festmények közül.

hirdetés

Az Egyesült Királyság központi bankja, a londoni székhelyű Bank of England felülvizsgálta negyvenezer műtárgyból álló gyűjteményét, és most egy lépéssel tovább megy – számol be a The Art Newspaper. A tavaly nyáron elkezdett gyűjteményi revízió után most azt szeretnék, ha sehol nem volna kiállítva egyetlen portré sem a kollekcióból, amely olyan személyeket ábrázol, akik rabszolga-kereskedelemben vagy rabszolgatartásban voltak érdekeltek.

A bank közleménye szerint maga az intézmény sosem volt érdekelt a rabszolga-kereskedelemben, de tudatában van annak, hogy korábbi vezetői közt előfordultak ilyenek, és ezért az intézmény bocsánatot is kér.

hirdetés

A The Art Newspaper nem felejti el megemlíteni, hogy Bank of England lépése egy olyan időszakban történik, amikor “kultúrharc” bontakozott ki a gyarmati múlthoz való viszony kapcsán Nagy-Britanniában is, és nemcsak köztéri emlékművek kérdőjeleződnek meg, de múzeumi gyűjteményi koncepciók, a gyűjteményekben őrzött egyes darabok is felülvizsgálatra szorulnak.

A lap szerint a University College London kutatása alapján a 18. és 19. században legalább huszonöt olyan vezetője volt a banknak, aki rabszolgákat tartott, vagy rabszolgamunkával összefüggő vagyona volt. A nyári gyűjteményi revízió idején a brit sajtóban megjelent információk szerint tizenegy személy portéiról van szó. Mások mellett Alfred Lathamnek, aki 1861-63 között volt a Bank of England kormányzója és a kutatás szerint 402 rabszolgája volt, és a bankot 1873-75 között irányító Benjamin Buck Greene-nek a portréi is kikerülhetnek a kollekcióból, de olyanokról is szó van, akiknek volt az egykori gyarmatokon tulajdonuk, vagy onnan származó vagyonuk.

Nyitókép: Alfred Latham portréja, forrás: Geni.com