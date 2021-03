A Christie’s nulla széndioxid-kibocsájtású vállalattá akar válni 2030-ra

Az aukciós piac két legnagyobb, globális szereplőjének egyike hatalmas lépést ígér a környezeti fenntarthatóság felé. Ambíciózus programot tettek közzé.

Az aukciós műkereskedelem legnagyobb szereplői közül elsőként a londoni központú Christie’s jelentette be, nulla széndioxid-kibocsájtású gazdasági társasággá akar válni 2030-ra – számol be az Artnet. Egyben rögtön ígéretet tettek a széndioxid-kibocsájtás ötven százalékos, a szeméttelepekre kerülő hulladékuk mennyiségének 90 százalékos csökkentésére. A cég honlapján is közzétett ígéretek között szerepel még, hogy csomagolóanyagaik és nyomtatott kiadványaik teljes egészében újrahasznosított alapanyagból készülnek majd.

Az Artnet a Christie’s ügyvezetőjét, Guillaume Ceruttit idézi, aki kijelentette, hogy “piacvezetőként különös felelősségünk van a környezet megóvásában és a környezeti fenntarthatóság kiépítésében most és a jövőben is”.

Az átláthatóságot hangsúlyozandó, a cég közzétette a 2019-es széndioxid-kibocsájtásuk statisztikáit is. Eszerint a 46 országban jelen levő, tíz aukciós központot működtető cég legkörnyezetkárosítóbb tevékenysége – nem meglepő módon – jelenleg a szállítás, ezt követik az utazások, illetve az épületek széndioxid-kibocsájtása. A cég ennek megfelelően a szállítás és utazások területét jelölte meg, ahol elsődlegesen eredményt szeretne elérni, bár azt nem részletezik, pontosan hogyan. Annyi bizonyos, hogy a pandémia alatt meghonosodott munkamódszerek közül átmentik a későbbi időkre a digitális kapcsolattartás formáit, hogy az utazások mennyiségét csökkentsék, illetve kevesebb műtárgymozgatást, szállítást is ígérnek, “akár a sales-szempontokat is háttérbe szorítva”.

A Christie’s csatlakozott a Gallery Climate Coalition (GCC) nevű non-profit szervezethez, amelyet galériatulajdonosok és szakemberek egy csoportja hozott létre Londonban. A szervezet a globális művészeti színtér szereplőit segíti abban, hogy a fenntarthatóbb, környezetkímélőbb működésmódokkal iparág-specifikus válaszokat találjanak a környezeti kihívásokra.