A documenta kihozott egy művészlistát, de mintha nem ez volna a végleges

A kommunikáció nem egyértelmű, de a most nyilvánosságra hozott ötvenegy név, úgy tűnik, még nem a teljes lista. Mások mellett az OFF-Biennále Budapest által meghívottak sem szerepelnek rajta.

Kilenc hónappal a nyitás előtt a documenta fifteen bejelentette a jövő évi kasseli eseményen résztvevő művészek névsorát. Egészen pontosan a lumbung programban résztvevőkét, ez az a program, amelyet a documenta kurátori feladatait végző indonéz csoport, a ruangrupa meghirdetett. A lumbung (rizsraktár) indonéz kifejezés egy olyan helyet vázol fel, amely közösségi találkozóhely, a közös tartalék, az erőforrás-megosztás helye, a ruangrupa erre a metaforára (vagy, ha akarjuk, nagyon is valóságos térre) építette fel koncepcióját.

Mint ismeretes, a ruangrupa (amelynek egyik tagjával, Farid Rakunnal az artportal interjút is készített Budapesten), több szervezetet is meghívott maga mellé azzal a céllal, hogy a documenta arcát és programját közösen formálják.

Ezek sorában ott van az OFF-Biennále Budapest is, úgy tudjuk azonban, hogy a most kiadott művészlista még nem az, amelyen a szervezetek által meghívott összes alkotó jelen van, illetve amely bármit is elárulna a résztvevő szervezetek projektjeiről.

A hivatalos kommunikáció szerint a most közzétett 51 név a “lumbung művészek” listáját jelenti. Hogy a későbbiekben ez a névsor bővülhet, azt a ruangrupa közleménye is jelzi, az azonban különös, hogy benne nincs szó a résztvevő többi szervezet programjáról, kontribúciójáról – a sajtóközleményben pusztán egy link mutat a többiekre, mint a lumbung “tagjaira”.

A művészek névsorát, amelyet a kasseli Asphalt című utca-magazinnal közösen publikálták, nem országok, hanem időzónák szerint jelöli az alkotókat. Az indoklás szerit azért, mert az előkészítés során a ruangrupa rendszeresen tartott és tart online meetingeket, munkacsoport-megbeszéléseket (a ruangrupa szóhasználatában majeli-nek nevezett eseményeket), amelyek egymás, illetve egymás művészi gyakorlatának megismerését szolgálják és a későbbi munkák, kollaborációk alapját képezik, és amelyeket időzónák szerint szerveznek. A nyilvánosságra hozott nevek mellett így most a tartózkodási helyük szerinti időzóna megnevezése szerepel. A documenta közleménye arról is beszámol, hogy a művészek nagy része a nyár folyamán elutazott Kasselbe, hogy a documenta helyszíneit, a lehetséges bemutatás helyeit, a documenta más művészeit, valamint a városnak a művészeti projekttel együttműködő közösségeit megismerje.

A közzétett lista:

ikkibawiKrrr / KST

ook_reinaart vanhoe / CET

Richard Bell / AEST

Taring Padi / WIB

Wakaliwood / EAT



Agus Nur Amal PMTOH / WIB

Arts Collaboratory / diverse time zones

Black Quantum Futurism / EST

Chimurenga / SAST

Jumana Emil Abboud / EET

Nino Bulling / CET

Subversive Film / CET, EET



Cinema Caravan and Takashi Kuribayashi / JST

Kiri Dalena / PHT

Nguyen Trinh Thi / ICT

Safdar Ahmed / AEST

Sakuliu / TST



Atis Rezistans | Ghetto Biennale / EST, WET

Marwa Arsanios / CET

Sourabh Phadke / WET, IST

yasmine eid-sabbagh / BT, WT

*foundationClass*collective / CET



Alice Yard / AST

Erick Beltrán / CET

LE 18 / WAT

MADEYOULOOK / SAST

Party Office b2b Fadescha / IST

Serigrafistas queer / ART

*

Amol K Patil / IST

BOLOHO / CST

Cao Minghao & Chen Jianjun / CST

CHANG En-man / TST

Sa Sa Art Projects / ICT



Hamja Ahsan / WET

Jimmie Durham / CET

La Intermundial Holobiente / WET, ART, EST

Pınar Öğrenci / CET

Saodat Ismailova / UZT



Baan Noorg Collaborative Arts and Culture / ICT

Dan Perjovschi / EET

Fehras Publishing Practices / CET

Nhà Sàn Collective / ICT

The Nest Collective / EAT



Another Roadmap Africa Cluster (ARAC) / WAT, CAT, EAT

Archives des luttes des femmes en Algérie / WAT

Asia Art Archive / HKT

Centre d’art Waza / CAT

El Warcha / WAT

Graziela Kunsch / BRT

Keleketla! Library / SAST

Komîna Fîlm a Rojava / EET

Sada [regroup] / AST

Siwa plateforme – L’Economat at Redeyef / WAT

The Black Archives / CET

Nyitókép: A ruruhaus, a documenta egyik helyszíne. Fotó: Nicolas Wefers / documenta fifteen