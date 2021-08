A Forensic Architecture visszavonta munkáit saját manchesteri kiállításáról a galéria ellentmondásos akciója nyomán

A manchesteri Whitworth galéria levett egy falszöveget, amely a palesztinokkal szolidáris üzenetet tartalmazott, erre a Forensic Architecture visszavonta összes munkáját, így idő előtt bezárt a kiállítás.

A londoni székhelyű Forensic Architecture csoport, amely oknyomozással és politikailag kényes ügyek, sok esetben bűnesetek felderítésével, tudományos alaposságú feldolgozásával foglalkozik, nem egyszer konfliktusba kerülve kormányzatokkal és kormányszervekkel, gyakorlatilag bezárta saját, Cloud Studies című kiállítását a manchesteri egyetem galériájában, a Whitworth-ben, amely eredetileg október közepéig lett volna látogatható. A Forensic Architecture, amely a Turner Prize jelöltjei között is szerepelt, önmagát nem művészcsoportként határozza meg, de rendszeresen mutatja be munkáit képzőművészeti kiállítóterekben, mert a galériákat a társadalmi diskurzus, a vita helyszíneinek tekinti – a csoport munkásságáról az artportal is írt, itt és itt.

Az Artforum és a The Guardian most arról számol be, hogy a galéria eltávolított egy szöveget a kiállításról, amelyben a csoport szolidaritását fejezi ki a legutóbbi palesztin-izraeli összecsapások és a terjeszkedő szélsőséges izraeli telepesek palesztin áldozataival. A szöveg, amelynek címe így szólt: “A Forensic Architecture kiáll Palesztina mellett”, a júliusi nyitás óta ott szerepelt a kiállított művek mellett, és most egy UK Lawyers for Israel (UKLFI) nevű jogvédő-, illetve lobbiszervezet tiltakozására vette le az egyetemi galéria, a hírek szerint anélkül, hogy a Forensic Architecture tagjait erről értesítette volna.

A kiállításon a kutatókat, újságírókat, építészeket, vizuális szakembereket foglalkoztató csoport olyan munkákat mutatott be, amelyek egyebek mellett a szennyezések, a vegyi támadások, illetve a kémiai anyagok használata miatti, a marginalizált lakosságot sújtó utóhatásokkal foglalkozik Palesztinában, Szíriában, illetve Chilében. A munkák vizualizációja mellett egy olyan szöveg fogadta a látogatót, amelyben kifejtették, hogy szerintük “a palesztin felszabadítási harc elválaszthatatlan attól a globális küzdelemtől, amely a rasszizmussal, a fehér szupremáciával, az antiszemitizmussal és a gyarmatosító-telepes erőszakkal szemben zajlik”, és egyben azt is közlik, hogy ezt rokonítják a “világszerte zajló fekete felszabadítási harccal”.

Részlet a Cloud Studies című kiállításból. 2020, UTS Gallery, Sydney. Fotó: Jacquie Manning / Forensic Architecture

Az izraeli zsidó telepeseket is képviselő UKLFI, valamint egy helyi zsidó szervezet is tiltakozott a szöveg ellen, mert az szerintük “egyoldalú” és “azzal a céllal készült, hogy faji ellentéteket provokáljon”. Az Artforum úgy tudja, a szervezetek és a galériát működtető egyetem illetékesei között tárgyalás is zajlott, amelyből a Forensic Architecture-t kihagyták. A The Guardian szerint pedig az UKLFI-nek nemcsak a szöveggel, hanem azzal a munkával szemben is kifogásai voltak, amely az izraeli haderő palesztinokkal szembeni fellépésével foglalkozik.

A brit napilap szerint maga Eyal Weizman, a Forensic Architecture építész alapító-vezetője (nem mellesleg izraeli-brit professzor, a Goldsmith University tanára) az UKLFI blogjáról tudta meg, hogy milyen kifogások merültek fel velük kapcsolatban, ezután vonták vissza az összes művet a kiállításról. Weizman a brit lapnak nyilatkozva “önjelölt lobbicsoportnak” nevezte az UKLFI-t, amely szerinte “szélsőséges zsidó telepesek platformja”, és kijelentette, “megdöbbent, hogy a University of Manchester levetette a szolidaritási nyilatkozatot, amely a kiállítás része és embejogi szervezetek által jól dokumentált esetekre utalt”. A UKLFI vezetője a napilapnak nyilatkozva azt mondta, “a galéria felelős döntést hozott”.

Nyitókép: A reconstruction by Forensic Architecture of the bombing of Rafah, Gaza, 1 August 2014. Photograph: Forensic Architecture

