A héten startol a Kievi Biennále, amelynek programját az OFF is alakítja

A negyedik Kievi Biennále az együttműködést, a szövetségeket hangsúlyozza. A kurátori munkát négy másik biennále-szervezet is jegyzi, az egyik a budapesti OFF.

hirdetés

Október 16-án kezdődik és november 14-ig tart a Kievi Biennále (Kyiv Biennial) negyedik kiadása. A kelet-európai kortárs képzőművészet egyik figyelemreméltó eseményéről van szó, amely a térség kritikus, független művészeti színteréről válogat és idén az Allied, vagyis szövetséges / egyesített címet viseli. A Kievi Biennále kezdeményezője a VCRC (Visual Culture Research Center) nevű független kortárs művészeti szervezet.

A cím utalás arra a szerveződésre is, amely a térség négy kortárs biennáléját képviseli, az East Europe Biennial Alliance-re (EEBA). A szerveződés tagjai a Kievi Biennále, a prágai Matter of Art, a Biennale Warszawa, az OFF-Biennále Budapest, valamint a rigai Survival Kit Festival is. Az EEAB-ról és tavalyi, prágai konferenciájáról az artportal is beszámolt itt.

hirdetés

Az Allied kurátori szövege olyan programot előlegez, amely példákat mutat fel a térség múltjából és jelenéből olyanfajta kulturális illetve politikai szövetségekre, amelyek képesek társadalmi változások, új társadalmi alakzatok létrehozására. Azokra a jelenkori körülményekre, politikai faktorokra és intézményi folyamatokra koncentrál, amelyek abban segítenek, hogy ilyenfajta pozitív szövetségek képződjenek. A biennále ezen kívül az ukrán főváros modernizmusára is fókuszál, fő helyszíne az 1974-ben épült kievi A mozi háza (Будинок кіно) nevű létesítmény lesz. A programban helyet kapott az idei OFF egyik projektje is, a Transzperiféria Mozgalom.

hirdetés