A jövő itt hever előttünk – Sznobriadó. Tájékoztatási fokozat

Veszteségek, lehetőségek, eshetőségek. Két most záruló kiállítást ajánlunk, és egy most nyílót az év elejére. Igyekszünk bizakodva tekinteni a jövőbe.

hirdetés

Kertek alatt

Az Artus Stúdió a budapesti XI. kerületből a főváros egyik fontos alternatív művészeti, pontosabban összművészeti helyszínévé vált. A kiállítási programjuk is egyre figyelemreméltóbb. A novemberben nyílt Kertek alatt most zárul, úgyhogy nem késő megnézni, sőt, maga a záróesemény különleges érdekességeket ígér. Ugyanis a Binaura csoport (Nagy Ágoston és Samu Bence) kiállítása, amely hang-kép kapcsolatokkal, viszonyokkal, automatikus alkotással, mesterséges intelligenciákkal foglalkozik, egy élő zenei eseménnyel ér véget január 7-én. Bartók György és az Ensemble Mobilé kortárs zenei együttes, vagy inkább nagyzenekar (?) mutat be egy hanginstallációt. Vagy inkább zenedarabot? Nem tudjuk, mindez a helyszínen majd kiderül. “Generatív plotter grafikák, egy celluláris csigaház automata, térspecifikus fonal-zene mapping, valamint egy szétesett mesterséges intelligencia, aki nem szokványos jóslatokat ad a látogatóknak ajándékba” – mondja önmagáról a kiállítás. Plusz még tucatnyi zenész félimprovizatív zenei kísérlete. Ideális évkezdés!

hirdetés

Kik? Binaura (Nagy Ágoston és Samu Bence), valamint az Ensemble Mobilé

Hol? Artus Stúdió, 1116. Budapest, Sztregova u. 7.

Mikor? január 7. (a kiállítás zárónapja)

Rajk Látvány / The Rajk Vision

A tavalyi év számos fájó veszteségének egyike volt Rajk László halála. Tulajdonképpen most, hogy már nincs, és hogy megjelent a Tények és Tanúk könyvsorozatban a vele készült, elképesztően érdekes életút-interjú (A tér tágassága), most látszik és érződik, micsoda idők tanúja és cselekvő részese volt. Az Open Society Archives kiállítása neki állít emléket, de olyanformán, hogy a kiállítás megtervezésében még ő maga is részt vehetett. Most zárul ez a tárlat, egy fontos, a XX. század második felét a XXI. század elejével összekötő életműről. Építészet, városvíziók, látványtervek, színház és film és szamizdat, de nem csak ez: világszemlélet, esztétika, magatartás, valamint szétválaszthatatlanul összekapcsolódó emberi és politikai cselekvés, a jövő felé fordulás, bizalom. Kevés következetesebb életutat tudunk felmutatni. Még két napig látható ez a tárlat.

Ki? Rajk László

Hol? OSA / Centrális Galéria, 1051 Budapest, Arany János u. 32.

Mikor? január 5-ig

Der Zauberlehrling

Kupcsik Adrián pályája a kilencvenes évek vége felé indult és ívelt föl. Festőnek lenni azonban nem könnyű, a festészet hol elfelejtődik, hol előkerül – most éppen megint trendi lett – , és eközben egységes alkotni egyáltalán nem sima ügy. Kupcsik is eltűnt időnként a szem elől, de persze olyankor is dolgozott, méghozzá a körülményektől kevéssé zavartatva, konzekvensen. Ma Düsseldorfban él és dolgozik, festői nyelvét újra csak megújítva, és ezen a most nyíló, budapesti kiállításon a legutóbbi idők munkáit mutatja be. “Goethe versében a varázslótanonc elveszíti az uralmat a tárgyak felett, elfelejti a megfelelő varázsigét, végül kétségbeesetten hívja segítségül a mestert.” A varázsige ott van a művész fejében.

Ki? Kupcsik Adrián

Hol? Horizont Galéria, 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 32.

Mikor? január 8. – február 12.

Nyitókép: Risk Change artist talk Adrian Klajóval és Sanja Anđelkovićcsal az FKSE Stúdió Galériában, 2019. november 28-án. A képen Sanja készül az előadásra. Fotó: Erdei Krisztina