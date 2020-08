A korábbi összeg hatszorosáért vásárol idén kortárs képzőművészeti alkotásokat a német kormány

Újabb formát talált a német kormány a kortárs képzőművészek támogatására – és ahogy lenni szokott, ennek is vannak kritikusai.

Mint korábbi írásainkból kiderül (lásd például itt és itt), Németország az átlagosnál lényegesen nagyobb erőfeszítéseket tesz a kulturális élet újraindítására, a nehéz helyzetbe került intézmények és művészek támogatására. Most egy újabb intézkedést jelentettek be, ami nagyságrendjét tekintve nem tartozik a nagyobb volumenűek közé, viszont kizárólag kortárs képzőművészek számára hozzáférhető. Miről is van szó? A német (akkor még nyugatnémet) kormány 1971-ben műtárgyvásárlásba kezdett, hogy megalapozza a „Német Szövetségi Köztársaság Kortárs Művészeti Gyűjteményét”. Ezzel egyfelől demonstrálta elkötelezettségét a kortárs művészet iránt, mely – mint a gyűjtemény egyik katalógusában olvasható – „segíti napjaink szellemi áramlatainak kritikus értékelését, új szempontok, megközelítési lehetőségek feltárását”, másfelől dokumentálja a kortárs művészet németországi fejlődését és, nem utolsósorban, kiegészítő bevételi lehetőséghez juttatja a képzőművészeket. A kollekció létrehozásának gondolata is maguktól a művészektől származik; a javaslatot a Német Művészek Szövetségének akkori elnöke, Georg Meistermann vetette fel. A projekt kezdetben a belügyminiszter, napjainkban a kulturális államminiszter felügyelete alá tartozott, illetve tartozik. A gyűjteménynek nincs állandó, látogatható otthona, a művek nagy része letétként múzeumokban, illetve különböző közintézményekben, a kancellári hivatalban, minisztériumokban és a német külképviseleteken található. A nagyközönség – a valamennyi tételt bemutató szájton túl – az időnkénti időszaki kiállításokon ismerkedhet meg velük, ahol rendszerint az előző tárlat óta megvásárolt új műveket mutatják be. A legutóbbi ilyen kiállítást Németország nem sziget címmel 2018-ban a bonni Bundeskunsthalléban rendezték meg.

Willy Baumeister: Montaru mit Gondel VIII, 1954, kollázs, ceruza, pasztell, karton, 17,7 x 12,3 cm, forrás: kunstsammlung-bund.de

A művek megvásárlásáról egy, a kulturális államminiszter által öt évre felkért szakmai grémium dönt; jelenleg, 2021-ig, a Kunstmuseum Stuttgart, a berlini Hamburger Bahnhof, a bielefeldi Kunsthalle és a herfordi Museum Marta Herford egy-egy vezetője alkotja a testületet, aminek a közelmúltig a bonni Bundeskunsthalle intendánsa, Rein Wolfs is tagja volt; ő azért mondott le, mert időközben kinevezték az amszterdami Stedelijk Museum igazgatójának. A bizottság – aminek, hangsúlyozzuk, nem javaslattételi, hanem döntési joga van – évente általában három alkalommal, a bázeli, a berlini és a kölni művészeti vásárokon ül össze, ami azt is jelenti, hogy a beszerzések egy része is az említett vásárokon, vagy legalábbis olyan művészektől történik, akikre ott figyelnek fel. Az idei évben a vásárok elmaradása miatt ez a menetrend is felborult, teendője azonban a szokásosnál is több lett a grémiumnak, tekintve, hogy a kormány legutóbbi döntése értelmében a szokott 4-500 ezer euróval szemben idén 3 millió eurós büdzsé áll a rendelkezésükre. Az összeg nem teszi lehetővé – még ebben az emelt formában sem – hogy csúcsművészek csúcsműveivel gyarapítsák a kollekciót, de nem is ez a cél; olyan művészeket keresnek, aki ma még megszerezhetőek a néhány ezertől néhány tízezer euróig terjedő sávban, de várhatóan nem ragadnak meg ebben.

Thomas Ruff: Villa Massimo, 1993, színes fotó, 20 x 21 cm, forrás: kunstsammlung-bund.de

A gyűjtemény napjainkban már 1.750 művet számlál, kevés kivételtől eltekintve 1949 után született munkákat, amik a festményektől a grafikákon át a szobrokig és installációkig, a fotótól a videóig lényegében valamennyi műfajt felölelik. Az elmúlt hét évtized minden művészgenerációja képviselve van, a szerzők között később világsztárokká vált művészek éppúgy megtalálhatók, mint olyanok, akiket talán ez a gyűjtemény óv meg a feledéstől. A kollekció nem a német, hanem a németországi művészet fejlődését igyekszik nyomon követni, így az ott élő és dolgozó külföldi alkotók – így többek között Lakner László és Tót Endre – munkái is helyet kapnak benne. A fenntartók hangsúlyozzák, hogy a magas minőségi követelmények ellenére nem egy múzeumi gyűjteményről van szó; soha nem volt cél, hogy enciklopédikus jelleggel gyűjtsenek. Ehelyett vállalják, hogy az anyag inkább az egymást váltó akvizíciós bizottságok sokszínű és gyakran különböző meggyőződésének és eltérő gyűjtési stratégiájának lenyomata. A kialakult „lyukak” betömésére anyagi okokból utólag rendszerint nincs lehetőség, így aligha változik már meg például az a helyzet, hogy olyan jelentős művészeket, mint Baselitz, Lüpertz vagy A.R. Penck, csak papíralapú munkák képviselnek, Kiefert még azok sem. Nem reprezentatív a talán legnagyobb élő német képzőművész, Gerhard Richter munkáinak együttese sem.

Tót Endre: “Au rendez-vous des amis” (Max Ernst után), 1992, akril, vászon, 125 x 199,7 x 5 cm, forrás: kunstsammlung-bund.de

A hatszorosára növelt idei büdzsé nem változtat a gyűjteménygyarapítás eddigi gyakorlatán: a művészek továbbra sem pályázhatnak arra, hogy műveiket megvásárolják, a kezdeményezés csak az akvizíciós bizottságtól indulhat ki, és továbbra sem a csúcstételekre vadásznak. A beszerzési ár csak egészen kivételesen haladhatja meg a 20 ezer eurót, ami azt jelenti, hogy várhatóan mintegy 150 új munkával gyarapodhat a gyűjtemény. A művészeti vásárok idén nagyobbrészt kiesnek, mint beszerzési források, ezért a galériák, illetve a művészektől történő közvetlen vásárlás kerül előtérbe. Ez utóbbi élénk kritikát is kivált, még úgy is, hogy a kulturális államminiszter jelezte, a direkt vásárlás csak a galériás képviselettel nem rendelkező művészek esetében jöhet szóba. Ennek jogosságát mindenki elismeri ugyan, a kormány szándékát mégis sokan úgy értelmezik, mint egyfajta bátorítást a galeristákat megkerülni akaró gyűjtőknek és művészeknek, ami a galériák számára hosszabb távon sokkal nagyobb probléma, mint az, ha most kimaradnak néhány mű értékesítésének hasznából. A galériák úgy érzik, a kormány nem először gyengíti, még ha akaratlanul is, a pozíciójukat. A legmarkánsabb példaként erre az adótörvény régóta kifogásolt furcsaságát hozzák fel; eszerint a műtermi vásárlások után 5%-os, a galériás vásárlások után viszont 16%-os ÁFA fizetendő, ami a vásárlókat a galériák kikerülésére, a galériákat esetenként az eladások külföldön történő lebonyolítására ösztönzi. Mivel a forgalmi adóval való „játék” szerepel a kormány COVID-19 utáni újraindítási programjában, az átlagosnál nagyobb most a remény, hogy végül a galériák számára is kedvező döntés születik.

Nyitókép: Thomas Ruff: Villa Massimo, 1993, színes fotó, 20 x 21 cm, forrás: kunstsammlung-bund.de