A koronavírus, a WC-papír és a képzőművészet

Kicsit még ma is rejtélyes okokból, de a járvány kitörésének első heteiben a szupermarketekben világszerte a WC-papír volt a legkeresettebb árucikk, a vásárlók nem egy helyen ölre mentek érte. Talán kevésbé tudott, hogy mindennapi életünk eme nélkülözhetetlen kelléke festőket is megihletett, s e művek ma épp a pandémiának köszönhetően kerültek újra reflektorfénybe.

A nyolc éve elhunyt amerikai festő, Thomas Kinkade neve nem cseng különösebben ismerősen Európában, hazájában azonban mindmáig az egyik legnépszerűbb és legnagyobb forgalmat generáló művész. Sokszorosított munkái vagy a festményei alapján készült poszterek egy időben szinte kötelező dekorációnak számítottak nagyon sok amerikai lakásban. Kinkade művei – többnyire tájképek – nemcsak súrolják a giccs határait, hanem egyértelműen átlépik azokat, ez azonban nem ártott népszerűségének, sőt, inkább tovább erősítette azt. Aki szívesen borzong, a művész munkáit értékesítő weboldalon bepillantást nyerhet képi világába. Ám mielőtt rátért volna a giccsek sorozatgyártására, a kezdet ígéretes volt. Egészen fiatalon, még a hetvenes évek végén jó képekkel indult, egyik műve történetesen egy tekercs WC-papírt ábrázolt. Ez a kép mindvégig a művész, majd az örökösei által létrehozott alapítvány tulajdonában volt, ám most végre közönség elé kerül, s a festmény alapján készített nyomatok nemes célt szolgálnak. A családi alapítvány ugyanis a kétféle változatban elérhető nyomatok és a puzzle formájában is megvásárolható alkotás értékesítéséből származó teljes bevételt 2020 végéig a feltörekvő fiatal művészeknek és galériáknak vásárokat szervező nonprofit New Art Dealers Alliance (NADA) javára ajánlja fel, hogy az a befolyó összegből támogatást tudjon nyújtani taggalériáinak. A 100 példányban limitált változat 750, a nem limitált 150, míg a száz darabból összerakható puzzle 45 dollárért vásárolható meg. A NADA az amerikai kortárs színtér egyik legaktívabb szervezete ezekben a hetekben, minden lehetséges szinten komoly lobbymunkát végez a pandémia miatt nehéz helyzetbe kerülő galériáknak nyújtandó, a túlélésükhöz nélkülözhetetlennek tűnő támogatás érdekében.

A WC-papír, mint téma megihlette az egyik legnagyobb élő festőt, Gerhard Richtert is. Az üzletek mai slágerportékáját még 1965-ben örökítette meg, s ha ez a fotó alapján készült olajképe nem is tartozik legismertebb alkotásai közé, azért az azóta eltelt évtizedekben tucatnyi egyéni kiállításán szerepelt, számos amerikai galéria mellett többek között a londoni Tate Modernben, a párizsi Pompidou Központban, legutóbb pedig, 2017-ben a prágai Nemzeti Galériában. Így aztán a kép elég ismert volt ahhoz, hogy több, a járványidőszak vásárlási szokásaival foglalkozó híradás is ezt a művet reprodukálja illusztrációként.

Az idős mestert, aki most teljes elszigeteltségben él kölni házában, meg is kérdezték, mit szól több mint fél évszázados munkájának új keletű népszerűségéhez. Nem nagyon örül neki, válaszolta és hozzátette: ha már mindenképpen az ő művével akarnak illusztrálni egy híradást a járványról, akkor erre megfelelőbbnek tartja égő gyertyát vagy gyertyákat ábrázoló – és tegyük hozzá, mára emblematikussá vált – műveit, amik talán talán a remény szimbólumai is lehetnek ezekben a nehéz időkben. Arra a kérdésre pedig, hogy szerinte a művészet segíthet-e az embereknek egy ilyen helyzetben, azt mondta, ő nem tudja ezt megítélni, valószínűleg embere válogatja.

Nyitókép: Horváth Tibor munkája az ad rajzsorozatból