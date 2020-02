A koronavírus ledöntheti lábáról az Art Basel Hong Kongot is

E sorok írásakor még úgy néz ki, hogy a legnagyobb ázsiai kortárs művészeti vásárra az eredetileg tervezett időpontban, azaz március 19-21. között sor kerül. De nem sokan fogandának arra, hogy ez valóban így is lesz.

Mint ahogy arról nemrégiben az artPortal is beszámolt, az Art Basel és még inkább annak anyavállalata, az MCH csoport komoly gondokkal küzd, amikből a cég tevékenységének a vásárokra, azokon belül az Art Basel brand-et alkotó három nagy vásárra való koncentrálásában látják a kiutat. És most épp e három vásár egyike, az Art Basel Hong Kong idei kiadása körül sokasodnak a kérdőjelek. A vásárt az Art Basel 2013-ban vette át s akkori döntése mindmáig jó befektetésnek bizonyult, mivel Ázsia lett a nemzetközi műkereskedelem fejlődésének fő motorja, a kontinensen belül pedig Hong Kong vívta ki magának a vezető pozíciót. A vásár legutóbbi, tavalyi kiadása 88 ezer látogatót vonzott és a legtöbb galéria sikeresnek minősítette a részvételét. A problémák, amik miatt most feltehetően éjjel-nappal tanácskozik az Art Basel válságstábja, tavaly kezdődtek és a műtárgypiacon kívüli okokra vezethetők vissza. A hongkongi vezetés olyan intézkedések bevezetését tervezte, amiket a lakosság jelentős része úgy fogott fel, mint a gyeplő Peking részéről történő szorosabbra fogását, a Hong Kongnak korábban megadott jogok részleges visszavételére irányuló kísérletet. A tiltakozások ez ellen kezdetben békés, később mind radikálisabb formát öltöttek, ősszel már rendszeressé váltak a komoly utcai összetűzések. A múzeumok és galériák emiatt gyakran zárva tartottak és lemondtak több árverést is. Bizonytalanná vált, hogy ilyen körülmények között a vásár megtartható-e, illetve számíthat-e akkora érdeklődésre, ami azt a szervezők és a résztvevő galériák számára is rentábilissá teszi. Felmerültek etikai kételyek is – nevezetesen, hogy helyes-e megrendezni a vásárt egy olyan városban, ahol éppen erőszakos módszerekkel igyekeznek elfojtani a demokrácia-törekvéseket – és több galerista félt attól, hogy ha ők jelen lesznek is a vásáron, társadalmi konfliktusokra érzékenyen reagáló művészeik közül néhányan megtagadhatják a részvételt. A galériák az esetleges veszteségek minimalizálása érdekében nyomás alá helyezték a szervezőket és igyekeztek kedvezményeket elérni, mindenekelőtt a lemondási feltételek enyhítésében, illetve a standok bérleti díjaiban és a fizetési határidőkben; öt galéria pedig eleve a visszalépés mellett döntött. A részvételi, azaz standbérleti díjak 50%-os csökkentését 24 galéria közös levélben kérte. Az Art Basel a követelések elfogadásának precedensértékétől tartva a bérleti díjak ügyében érthető módon nem mutat nagy kompromisszumkészséget; egészen január elejéig többek között azzal is érvelve, hogy a VIP-vendégek, azaz a komoly gyűjtők regisztrációja időarányosan semmivel sem halad rosszabbul, mint a korábbi években, azaz nem indokolt kongatni a vészharangot. Rugalmasabbak voltak ugyanakkor a lemondási díjak ügyében; 75%-os visszatérítést ígértek a távol maradni kényszerülő galériáknak. Más módon is igyekeztek a galériák költségeit csökkenteni, így pl. számos hongkongi szállodával és étteremmel kedvezőbb árakról állapodtak meg a galeristák és VIP ügyfeleik számára.

Hogy a feszült belpolitikai helyzet önmagában milyen hatással lett volna a vásár idei kiadásának sorsára, már sosem fog kiderülni, miután a Peking célkeresztjébe került hongkongi „demokrácia-vírus” után Kínában felütötte fejét és azóta is mind újabb országokban jelenik meg egy emberéleteket közvetlenül fenyegető vírus, a koronavírus. Ez a tény érthető módon ismét pozíciójuk újragondolására kényszerítette a hezitáló galériákat, különösen azt követően, hogy az Egészségügyi Világszervezet január végén kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet.

A galériák egy része ettől kezdve már a vásár lemondását követeli. Ez a követelés először az ismert londoni galerista, Richard Nagy levelében kapott hangot, aki közölte, hogy a galéria üzletköréhez tartozó gyűjtők közül egyetlenegy sem jelezte, hogy részt kíván venni a vásáron. A vásárnak most határozott vezetésre van szüksége, és a jelenlegi helyzetben a lemondásnak nincs reális alternatívája, tette hozzá Nagy. Egyértelműen foglalt állást az egyik vezető galéria-lánc tulajdonosa, David Zwirner is, aki szerint a lemondás csak idő kérdése lehet; ő ebből kiindulva már át is tette más helyszínre a hongkongi galériájában a vásárhoz időzíteni tervezett Luc Tuymans-kiállítását.

Az Art Basel még Nagy és a hozzá csatlakozó más galeristák javaslatára is csak általánosságban reagált – osztják a legtöbb aggodalmat, mondják, keresik a legjobb megoldást és tudatában vannak az idő szorításának. Sokan érzéketlenséggel vádolják az Art Baselt, mondván, ilyen helyzetben nyilvánvalóan csak egy megoldás létezik és az időhúzás senkinek sem használ. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Egyrészt, az Art Baselnek megrendelőként is számos szerződéses kötelezettsége van, főként a rendezvény helyszíne, a Hongkongi Konferencia és Kiállítási Központ, de számos más szolgáltató, légitársaságok, szállodák stb. felé is, amikből feltételezhetően ugyancsak nem lehet egykönnyen kiszállni – egy vis major, pl. a város elzárása a külvilágtól e tekintetben nyilván egyszerűsítené helyzetüket. Másrészt, nem szabad elfelejteni, hogy a vásár kiállítóinak fele helyi, illetve a régióból, Ázsiából és a Csendes-óceáni térségből érkezik. Túlnyomó többségük számára ez az egyetlen esély egy nagy globális vásáron való részvételre, a gyűjtői elit figyelmének felkeltésére az általuk képviselt művészekre. S miközben az európai és észak-amerikai galeristák a vásár lemondása mellett kardoskodnak, ők ezzel ellentétes kéréssel fordultak a vásár vezetéséhez. Szerintük a nem a városban élők, a helyzetről csak távolból tájékozódók felnagyítva látják a problémákat; a valós helyzet messze nem olyan drámai, mint ahogyan azt sokan a híreket olvasva feltételezik, s mint ahogyan azt a két említett levél írói, a „huszonnégyek”, illetve Richard Nagy beállítják. Ezért a 45 hongkongi galériát tömörítő Hong Kong Art Gallery Association (HKAGA) elnöksége, a vásár megrendezése mellett kiállva ugyancsak levelet küldött Bázelbe.

A döntés pillanatnyilag még az Art Basel vezetése kezében van, de a koronavírus további terjedése esetén az sem kizárt, hogy a hatóságok fogják megtiltani a vásárt, mint ahogyan a múzeumokat már bizonytalan időre be is záratták. Terveik között szerepel a Kína többi részéről történő beutazás további radikális korlátozása is, ami kiállítói és főként látogatói igen komoly részétől fosztaná meg a vásárt. Az Art Basel története során eddig egy alkalommal kényszerült egyik vására lemondására: 2001-ben, amikor a szeptember 11-i New York-i terrortámadás miatt maradt el az Art Basel Miami Beach.

Megjegyzendő, hogy az Art Basel Hong Kongra, csakúgy, mint a többi vezető nemzetközi vásárra, számos egyéb rendezvény is „rátelepül”. Így például a Sotheby’s aukciós kiállítást tervez, és március 17-22. között esedékes egy másik, inkább regionális jellegű, de azért európai és észak-amerikai galériákat is fogadó vásár, az Art Central, amire 77 galéria jelentkezett – e rendezvények esetében sem a lemondásról, sem az esetleges halasztásról nincsenek még információk.

A magyar galériákat nem érinti a vásár esetleges lemondása vagy elhalasztása. 2010-2012 között az acb Galéria kiállított a hongkongi vásáron, amit akkor még nem az Art Basel menedzselt, az utóbbi években azonban nem volt magyar résztvevő, mint ahogyan nem lesz idén sem.

Az Art Basel természetesen kulturális-művészeti területen sem az egyetlen kárvallottja a koronavírus járványnak. A kínai múzeumoknak, köztük a világ második leglátogatottabb múzeumának, Kína Nemzeti Múzeumának nagyon komoly bevételkiesést okoz a kényszerszünet, de a múzeumok és galériák szerte a világban megérzik a járvány hatását; egyrészt az általában is csökkenő utazási kedv miatt, másrészt a sok intézmény terveiben fontos szerepet játszó kínai látogatók kiesése miatt. A New York-i Metropolitan Múzeumban például az utóbbi években a külföldi vendégek között már 14% volt a Kínából érkezők aránya, de számuk és arányuk több európai múzeumban is dinamikusan növekedett az utóbbi években.

Az Art Basel Hong Kong körüli újabb fejleményekkel írásunkat frissíteni fogjuk.

Nyitókép: Holiday, úszó szobor, KAWS munkája Hong-Kong-ban. Fotó: © Harimao Lee / media.architecturaldigest.com