A lángok közé menekülő – Závorszky-Simon Márton kiállításáról

Závorszky-Simon Márton a The trees will burn blackened hands című kiállításán bemutatott festményeinek, installációinak javarészét lángokkal formálta-roncsolta.

Závorszky-Simon Márton: The trees will burn blackened hands, Vízivárosi Galéria, január 26-ig

„A föld a napnak szolgája csupán, / A nap az isten, s tűz az őserő!”[1] A tűz elem az anyagi létezés utolsó állomását képviseli. Azt a beavatási fázist, amikor a lélek megszabadul a tisztátalan, négy elemre épülő anyagiságtól. A tűzzel való egyesülés kilépést is jelent a fizikalitás univerzumából a lelkek univerzumába, ezért számos halotti kultuszban is kiemelt szerepet játszik.

A tűz elem kozmológiai szerepe alapvető, szerepel Arisztotelész-Empedoklész „föld, víz, levegő és tűz” minőségekre épülő négy elem-tanában, majd a középkori kozmológia és az alkímiai hagyomány egyik alapmintázataként. Másrészt a tűz az isteni természetű bolygók és a nap szubsztanciáját is képviseli.

A tűz és – a vele analogikus sorba állítható – rítusok utáni sóvárgás éppen olyan alapvető, mint a víz iránti szükségletünk. Pszichoanalitikus olvasatban a tűz – hasonlóan a fákhoz, emberekhez, egy házhoz vagy az égbolthoz – az érzések, indulatok lakmuszaként, vagy projekciós felületeként is szolgál. A jelen hipermediatizáltsága lecsökkenti a transzcendens élmények megéléséhez való hozzáférést, sőt az alapvető fizikai ingerek, végül maga a fizikai valóság is háttérbe szorul. A rítus már nem hatja át az élet teljességét.

Závorszky-Simon azért transzcendálja újra a kortalan archetípusokat, hogy a vágyott, öröklétből kihasítható rítuspillanatokat, amelyek a személyes időből való kilépést lehetővé teszik, saját maga és a néző számára is létrehozza. A mindenkori létélmény kifejezésére alapvető archetípusokhoz (tűz, fa, oltár, rózsa, erdő, gyermek, város) és a rítusok szakralitásához nyúl, ezért a kiállítótér közelebb helyezhető egy kortalan beavatási helyszínhez, mint egy kortárs white cube térhez.

Kiállítási enteriőr (Sacrificatio, 2023, médiumtranszfer, háztartási festék, olaj, égetés, vászon, 200 x 180 cm). Fotó: Csanádi Márton

A ritualitás és az archetípusok mellett Závorszky-Simon Márton művészetének az európai romantikával való összeolvasását is termékeny szempontnak gondolom. Egyrészt egy olyan tudománytörténeti jellegzetességből fakadóan, amit a 20. század első felének egyik jeles elméleti írójához, Kállai Ernőhöz köthetünk. Kállai a hazai biomorfikus-szürrealista művészet meghatározásakor A természet rejtett arca című könyvében elsősorban Gyarmathy Tihamérral kapcsolatban vezette be a bioromantika terminust. Az idézett könyvben, ahogyan arra Hornyik Sándor is rámutatott, furcsamód „nem a modern fizika, vagy a modern természettudomány világképe dominál, hanem inkább a Kállai által felfedezni vélt idealista, új világkép heroikus romantikája”[2]. Kállai „a bioromantika fogalmát és művészetét a realista és naturalista művészet racionalizmusával és materializmusával szemben definiálta”[3]. A természet rejtett arcában ugyanakkor mintha felsejlene a mágikus világképek univerzális animizmus hite is, amelyben minden létező között – az atomoktól az összetett felépítésű testekig – kapcsolat, illetve mindenütt jelenvaló harmónia jöhet létre, s ez „valamiféle megfoghatatlan teremtőerő létezését”[4] bizonyítja. Úgy vélem, hogy a „természet rejtett arcát” kutató, a világban az alkotás anyagiságában elmerülő, attól mégis minduntalan elszakadni vágyó, alapvetően romantikus attitűd Závorszky-Simonnal is rokon.

Kiállítási enteriőr. Fotó: Csanádi Márton

Ha tekintetünket egy tágabb kontextusra, az európai archetípus-kritikai irodalomra vetjük, egy név biztosan fennakad még, Gaston Baschelardé. A francia származású jungiánus szimbólumkutató monográfiát szentelt többek közt a tűznek vagy a víznek is, s ezeket az archetípusokat olyan erős érzelmi erővel bíró képként határozta meg, amelyek „illúziók felé terelik” a tudós elme racionalitását. Ebből kiindulva az a következtetésem, hogy a vizuálisan hozzáférhetővé tett archetípusok is hasonló hatásmechanizmussal rendelkezhetnek. A nyelvi és képi archetípusok hatásmechanizmusa tehát leginkább a zenéhez hasonlít, mely az ember kognitív képességeire ható logosszal szemben, Nietzsche szavaival „közvetlenül találja el a szívet, mint az igazi általános nyelve, amelyet mindenütt értenek.”[5] Kiss Lajos András Gaston Bachelardról írt Imagináció és materiális fenomenológia című tanulmányában mutatott rá arra az episztemológiai beavatási útra, amelyben a tiszta tudományos racionalitás világát a poézis, a formák, a képek és a mítoszok kedvéért hagyja hátra. Bachelard a művészet intuitív, érzelmi alapú befogadását és művelését a „száraz, hideg” tudományos racionalitással azonos vagy magasabb szintű tevékenységnek tekinti. A mágikus képek kortárs kritikájával és hermeneutikájával foglalkozó angolszász tudományosság egyik kortárs húzóneve, W. J. T. Mitchell a képtipológiájában szereplő „mágikus képeket” elsősorban a kortárs digitális kultúra felől vizsgálja, és a funkcionalitásuk felől tagolja őket rendszerbe. Úgy vélem, hogy Mitchell találóan provokatív könyvcímmé tett kérdését, ti. What do pictures want? érdemes („a vakoknak való költészettel”) a szóval szemben a képek („a látható festészet”) primátusát hirdető, vagyis a paragone vitahagyományra, az archetípusirodalomra és nem utolsó sorban magukra a művészi megnyilatkozásokra vonatkoztatni.

Kiállítási enteriőr. Fotó: Závorszky-Simon Márton

Tehát mit akarnak tőlünk Závorszky-Simon képei? Elsősorban hatni. És magukhoz vonni. Eltávolítani a gondolkodás nem ritkán őrjítő, körkörös spekulativitásától. Odavinni az őselem káprázatához, amit az önnön magával játszó tűz okoz, s mely vágyat kelt a poétikus ábrándozásra.

A „tűz-isten fénnyel kent üstöke”, a tűzáldozat poézise és a hozzá kapcsolódó fogalmak kiemelkedő szerepbe kerülnek a költészetben Edgar Allen Poe-nál, Lautremont-nál, Novalisnál és a kiállítás címének szerzőjénél, a költőként sem elhanyagolható kortárs Nick Cave-nél, vagy E. T. A. Hoffmann rendkívül szenzitív és naiv szépségű, mesés boszorkány regényeiben. A tűz keltette vágyakozás jólesőn átfűti egész lényünket, ugyanakkor perzsel és kínoz. Ezek az erős érzetek újabb távlatokat nyitnak, s olyan expresszív, imaginatív tereket hoznak létre, amelyekben lánggal ölelt városok, roncsolt vagy teljesen lerombolt tájak emlékeit hozzák fel. Én a francia forradalom reminiszcenciájaként olvasom a 2023-ban befejezett Égett várost, de ebbe a csoportba sorolható egy másik mű is a kiállításon, a második háború világégése során porig rombolt Drezda látképe, amelyet Závorszky-Simon 2022-ben festett. Az említett archetípusokhoz nyúl a rózsa és az erdő szerepeltetésével, amelyek még régebbi kulturális rétegekbe vezetve, elsősorban középkori mitologémákat idéznek fel bennünk. Az erdő a lélek eltévedésének és beavatásának helye. Ez kerül középpontba a Trees will burn blackened hands című munkán, a rózsa pedig a vágyott dolgok (erények, szerelem, szépség) csábító világát képviseli, mely a nagyobb jóért (mint például Marsilio Ficino szerelemeszménye?) kerülhet feláldozásra.

A galéria egyik fő axisában kapott helyet az eredetileg installációként felépített, azóta már nem létező mű fotója alapján készített Sacrificatio című munka, amit Závorszky-Simon védjegyévé vált eljárással, fotó alapú egyéni dekollázs technikával hozott létre. Hogy pontosan milyen technikai eljárással készülnek a munkák, abban két kisebb kép megfigyelése segíthet. Mint ahogyan azt hangsúlyoztam, Závorszky művészetében nemcsak az archetípusok, a romantikus képi nyelvezet, hanem a rituális reprezentativitás is kiemelkedően fontos. Az oltár szó konnotációiban megtaláljuk az égő áldozat jelentést is.

Kiállítási enteriőr a Lángoló fa és a Rózsa és tenger című munkákkal. Fotó: Csanádi Márton

A kiállításon a nagyméretű főművek mellett helyet kaptak az utóbbi évek kiemelkedő ciklusainak (pl. Boszorkány-sorozat) egyes darabjai, egy rejtett önarckép, illetve egy szentimentalista jegyeket hordozó kislányportré is, tehát a tárlat összefoglalja Závorszky-Simon utóbbi néhány éves termésének kiemelkedő darabjait. De ez korántsem alkot teljes képet a körülbelül egy évtizede tartó alkotói folyamatról, annak igen változatos és gazdag anyagáról.

A kortárs művészet első vonalát képviselő művészek közül elsősorban Anselm Kiefer nevét lehet említeni Závorszky-Simon e fumázs alapú műveinek egyik legközvetlenebb analógiájaként. Kiefer szakrális-rituális indíttatású munkáin a lángdekonstrukciót szintén képformálási eljárásai közé vonja. De megemlíteném a japán származású kortárs amerikai művészt, Cai Guo-Qiang-ot is, aki puskaporos robbantási effekteket használ mitikus lényeket gyakorta megjelenítő monumentális és expresszív munkáin. Az itthoni analógiapalettán az égetés eljárással egyik korszakában szintén kísérletező Klimó Károly és Kopasz Tamás neve említhető, de távolabbi rokonnak érzem Závorszkyval a Tölg-Molnár Zoltán képviselte minimalista-konceptuális festői vonulatot is, amelyet tanítványa, a japán származású Fukui Yusuke is átértelmez és folytat.

Végül a már megidézett tűzmonográfus, Gaston Bachelard szavaival zárom írásomat: „A szeretet, a halál és a tűz egy helyről erednek. A lángok szívében áldozattá válva a főnix az örökkévalóságról vall nekünk. Ez a nyomtalan, teljes halál a garancia arra, hogy személyiségünk egésze több a láthatónál (egész személyiségünk továbbindul). Mindent elveszíteni annyit jelent, mint mindent megnyerni. A tűz tanítása világos: Minden tapasztalat, minden szeretet vagy erőszak megélése után eljön az idő, amikor mindent fel kell adni, tenmagadnak kell megsemmisülnie…”[6]

Borítókép: The trees will burn blackened hands, kiállítási installáció, 2024, médiumtranszfer, háztartási festék, égetés, lambéria, fa, 200 x 250 cm. Fotó: Csanádi Márton

