A legendás bokszoló, Muhammad Ali festményeit árverezik New Yorkban

Muhammad Aliról, az ökölvívás öt éve elhunyt ikonikus alakjáról kevésbé köztudott, hogy két meccs vagy edzés között szívesen örökítette meg élményeit festményeken és rajzokon. Művei folyóiratokban is megjelentek és sokszorosított nyomatai korábban is felbukkantak már a műkereskedelemben. Munkáinak legismertebb gyűjtőjétől most 24 alkotása kerül kalapács alá.

A Cassius Clay néven született, majd a muzulmán hitre való áttérését követően Muhammad Aliként az ökölvívás történetének talán legnagyobb legendájává vált sportoló már aktív korában is rendszeresen festett és rajzolt. Némi szakmai segítséget ehhez kezdetben apjától kapott, aki ügyes kezű, megbízásokban sosem szűkölködő címfestő volt. Ali témáit részben saját sportágából merítette, de polgárjogi harcosként gyakori témája volt a faji diszkrimináció, a társadalmi egyenlőtlenségek, a háború és a béke. 1967-ben egy egész sorozatot készített az Avant Garde magazin megbízásából, majd 1977-től kezdve szentelt ismét több időt hobbijának, nem kis részben barátja, a Muhammad Ali: Az el nem mesélt történet: A festő, költő és próféta című könyv szerzője, Rodney Hilton Brown buzdítására. Brown később Ali műveinek legnagyobb gyűjtője lett, s most az ő kollekciójából kerül kalapács alá kéttucatnyi munka New Yorkban, a világ legnagyobb árverőházai közé tartozó Bonhams október 5-i, ökölvívás témájú árverésén, ahol Ali rajzai és festményei mellett pályafutásának számos tárgyi emlékére és a sportág más nagyjaihoz kapcsolódó tételekre is lehet licitálni. Az időzítés jó, hiszen a színes bőrű alkotók munkái iránt az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a kereslet, s noha Ali a festészetben távolról sem jutott olyan magaslatokig, mint a bokszban, számos munkája izgalmas kortörténeti dokumentumnak is tekinthető, s mint ilyen, joggal tarthat számot érdeklődésre.

Muhammad Ali: Szúrj, mint egy méh, 1978, a Bonhams jóvoltából

A 24 tételért az aukciósház együtt közel 400 ezer dollárt vár. A munkák között vannak meglehetősen giccses tájképek is – ezeket az 1,5 és 3 ezer dollár között megállapított taksával a Bonhams sem értékelte túl. Sokkal izgalmasabbak azok a művek, melyekben Ali sportolói pályájának egy-egy jelentős állomását örökíti meg, vagy politikai, vallási nézeteinek ad hangot. Mintegy 60 ezer dollárt hozhat a Szúrj, mint egy méh című vezető tétel, ami Alinak a Sonny Liston elleni kiütéses győzelmét mutatja és híres mondását – Repkedj, mint egy pillangó és szúrj, mint egy méh – idézi fel. (Liston maga is korának nagy bajnoka volt; fiatalon, kábítószer-túladagolásban halt meg.) A képen Ali a már kiütött, földön fekvő ellenfelének szájába adja előbb említett híres mondását, míg a kép harmadik szereplője, a ringből menekülő mérkőzésvezető azt mondja Listonnak, hogy neki is az ő példáját kellett volna követnie.

Muhammad Ali: Háború Amerikában, 1967, a Bonhams jóvoltából

Egy másik érdekes munka, a Háború Amerikában az erőszak két epizódját örökíti meg. Az első, Külföldi országok felirattal, civilekre tüzet nyitó rendőröket ábrázol, feltehetően a vietnámi háborúra utalva. 1967-ben Ali is behívót kapott azzal, hogy Vietnámba küldik, ő azonban vallási okokra hivatkozva megtagadta a katonai szolgálatot, amiért öt év börtönre és tízezer dolláros pénzbüntetésre ítélték és bevonták versenyengedélyét is. A második epizód a Newark és Watts címet viseli és színes bőrű civileket lelövő rendőröket ábrázol; az áldozatok mögött pedig egy nehezen beazonosítható, Iszlám feliratot viselő tárgy látható. A Los Angeles tőszomszédságában lévő Wattsban 1965-ben hat napig tartó és 34 halálos áldozatot követelő zavargások törtek ki azt követően, hogy a rendőrök lelőttek egy fekete tüntetőt. Az Iszlám felirat minden bizonnyal az Iszlám Nemzete (Nation of Islam) nevű radikális afroamerikai szektára utal, amihez Ali éppen a Liston feletti győzelmét követően csatlakozott. Ez a munka 35 ezer dolláros becsértékkel indul az aukción.

Muhammad Ali: Mississippi éhező gyermekei, 1967, a Bonhams jóvoltából

A 30 ezer dollárra taksált Mississippi éhező gyermekei háttértörténetéről Ali a következőket mondta, amikor a rajz megjelent az Avant Garde magazinban: „Ez a kép kiabáló, éhségüket panaszoló gyerekeket ábrázol Mississippiben. Én szerettem volna több meccset vívni csak azért, hogy a pénzdíjamat felajánlhassam az ő javukra. Ám a boksz nagy hatalmú urai ezt nem tették lehetővé. Ezt jelzi az USA feliratú lánc, amivel visszatartanak.”

Végezetül A naplemente az élet fájával című, 20 ezer dolláros becsértékű rajzot mutatjuk be, amit Ali egy jótékonysági meccsét követően készített Rodney Hilton Brown számára. Úgy tűnik, a siker ellenére sem volt jó hangulatban, hiszen az élet fáját levelek nélkül, kiszáradva ábrázolta.

Muhammad Ali: Naplemente az élet fájával, 1977, a Bonhams jóvoltából

Az árverés valamennyi tétele itt tekinthető meg.