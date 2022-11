A magyar elmeügy művészeti gyűjteménye

Idén ősszel, október első hétvégéjén újra megrendezésre került a Kutatók Éjszakája, amelynek keretében bepillanthattunk a régi Királyi Országos Tébolyda képtárába, az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményének falai közé és megismerhettük történetének egy részét, emellett pedig az intézetben élt betegek alkotásait.

A mai köznyelvben csak “Lipótként” emlegetett Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) falai között fontos orvosi- és művészettörténeti gyűjtések zajlottak. Már az 1910-es években, az akkor még Tébolydának nevezett intézet orvosa, Selig Árpád egy, a betegek alkotásait tartalmazó gyűjtemény megalapozásába kezdett. A lipótmezei épület túlterheltségének következtében a ’30-as években Angyalföldön megnyitották az úgynevezett Magyar Királyi Elmebeteg Ápoldát (mai Nyírő Gyula Kórház). Az angyalföldi épület méretében kisebb és az emberek körében rosszabb hírnek örvendett. Akkoriban Selig doktor a gyűjtemény intézményesítésére készült, és képtárának helyéül az új épület pár szobáját nevezték ki.

A Pszichiátriai Képtár Múzeumot 1931-ben nyitotta meg Zsakó István, a Selig-gyűjtemény következő gondozója és az intézmény új igazgatója. A múzeum küldetései közé tartozott a társadalom érzékenyítése, az idegenség oldása, egyfajta felvilágosító szerep. Zsakó az 1931-es megnyitó beszédében ezekre felhívva a figyelmet kérte a látogatókat az alkotások befogadása mellett, a gramofonos felvételeik meghallgatására és a kinematográfus felvételeik megnézésére is. Sajnálatos módon ez utóbbiak elpusztultak vagy eltűntek az évek alatt, csupán a fennmaradt nyitóbeszéd dokumentumából tudhatjuk ma, hogy rendelkeztek ilyen felvételekkel.

Angyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet (1950-1960-as évek), Tulajdonos/Jogkezelő: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (Forrás: MúzeumDigitár)

A heterogénnek tartott gyűjteményben, a „Lipót” megalapításától eltelt több mint egy évszázad alatt az itt ápolt képzőművészek művei, art brut és outsider alkotások mellett más értékes dokumentumok is helyet kaptak. Mint például a „Matuska-ügy” sajtóvisszhangja, Szálasi Ferenc elmeállapotát vizsgáló 1939-es törvényszéki elmeorvosi szakvélemény vagy az orvosok által a korabeli sajtóból gyűjtött és újságcikk kivágásokból létrehozott úgynevezett Elmeügyi Hírek album. Ebben a két világháború közötti, szenzációhajhász bulvárban megjelent, orvosi segítséget igénylő, pszichotikus elmeállapothoz kapcsolódó írásokat gyűjtötték össze.

Maga a gyűjtemény kalandos utat járt be az 1931-es megnyitó után. 1937-ben áttelepítették Lipótmezőre, majd a II. világháború utolsó éveiben az intézet kiürítésekor a műveket és a dokumentumokat becsomagolták és megőrzésre szétosztották. Az ’50-es és ’60-as években a gyűjtemény továbbra is kallódott. Évek teltek el, mígnem Plesznivy Edit magyar muzeológus és művészettörténész, aki 1986-tól az OPNI Pszichiátriai Múzeumának vezetője lett, katalogizálta és védetté nyilváníttatta a gyűjteményt, majd megrendezte az állandó kiállítást. Ez fennállt az Intézet 2007-es megszűnéséig, és a képtár gyarapítását is folytatták. Az archívum kerámiákkal, fotókkal és orvosi feljegyzésekkel is bővült. A bezárás után kérdésessé vált a Pszichiátriai Betegek Művészeti Alkotásai Muzeális Gyűjteményének sorsa; a kollekció végül a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került. Gondozását az MTA Művészeti Kutatóintézete vállalta el és ennek apropóján 2008-ban megalapították a Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményt.

A tébolyda megnyitása óta az orvosok feladatai közé tartozott a bent élők segítése, mindennapjaik jobbá tétele. Bevezették a napirendet, melyhez különböző foglalkozásokat hoztak létre. Ezek tematikája nem csupán a szórakozáshoz, de a mindennapi élet szükségleteinek kielégítéséhez is kapcsolódott. Ilyen időtöltésnek számított a szabóság, a bútorkészítés, de a kertészkedés, gyümölcs és zöldség termesztés is. A gyűjtemény részét képezi például egy biedermeier stílusú asztal és négy szék is, melyeket bent élő asztalos betegek készítettek. Szabadabb, szórakoztatóbb időtöltésnek minősültek a művészeti foglalkozások, a zene és a rajz. Ezek elsődleges célja a szuggesztió volt, a személy tudatosságának, érzelmeinek, hozzáállásának vagy viselkedésének megváltoztatása. Azonban még nem beszélhetünk konkrétan művészetterápiáról; a művészet először, mint diagnosztikai eszköz került fókuszba, csak később, a II. világháború után kezdték el terápiás eszközként használni. Mivel az ezeken a foglalkozásokon készült művek is a képtár részét képezik, így a gyűjtemény nem minden alkotása sorolható teljesen az art brut kategóriába, mivel az alkotók nem feltétlenül spontán módon, saját akaratukból festettek, hanem több esetben is orvosi kérésre, diagnosztikai és terápiás célzattal. A gyűjtemény legtöbb festménye ilyen indíttatásból készült, akadnak köztük híres festmények másolatai, stílusok leképezései és megrendelésre készült ajándéknak szánt tárgyak is. Azonban az intézetben nem csak laikus betegek alkottak, olyan neves, képzett művészek is éltek és festettek az épület zárt falai között, mint Nemes Lampérth József, Zórád Géza vagy Pál István. Az intézmény egyik leghíresebb művésze Gulácsy Lajos volt, aki előrehaladott állapota miatt már nem foglalkozott művészettel az intézetben töltött ideje alatt, így tőle nem láthatunk festményeket a gyűjteményben. Nemes Lampérth Józseftől is csupán egy női akt kép maradt fenn, azonban ezt is egy családtag ajándékozta a múzeumnak. A bent alkotott képei elpusztultak vagy eltűntek az évek során.

Pál István: Karcag Elemér betegtárs portréja (1929), Tulajdonos/Jogkezelő: MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény (Forrás: MúzeumDigitár)

Pál Istvántól, akit Angyalföldön és Lipótmezőn is kezeltek, mintegy 19 művet őriz a Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény. Pál művészeti pályáját a már korábban is említett Plesznivy Edit tárta fel. 1988-ban nyitották meg a Pszichiátriai Intézet állandó kiállítását, melyben Pál István nyolc képe kiemelt helyet kapott. Az ő képei segítségével megismerhetjük az intézmény lakóit és belső tereit. Pál életképeket, betegekről és orvosokról készült portrékat festett. Kórházi éveiből Az angyalföldi elmegyógyintézet társalgójában biliárdozók című képét tekintik fő művének. A kompozíció erős Van Gogh-i hatást hordoz. Nem csodálkozunk tehát, amikor a betegtársairól készült festményein a Pál István „der ungarische Van Gogh” szignót olvashatjuk. Ezen sorozatába tartozik az 1929-ben készült Betegtárs képmása című képek: Frideczky Győző arcképe vagy Dröchsler József arcképe is. Egyes portrékon nemcsak az ő, de a modellt ülő betegek aláírását is felfedezni véljük, mivel ezeket a képeket a kezeltek az orvosaik ajándékának szánták, vagyis megrendelésre készültek. Az ilyen típusú képekből következtethetünk az orvos-beteg kapcsolatra, az elzáró és megfigyelő szerepre. Tulajdonképpen nem csak a pszichiáterek figyelték meg a kezeltjeiket, de a képzőművészet segítségével a bent lakók is az orvosaikat. Erre az oda-vissza működő kapcsolatra jó példa a Moravcsik Ernő Emilről mintázott dombormű is, melyet a pszichiáter egyik betege készített.

A képtár részét képezik még az orvosok által készített művek is, merthogy nemcsak a betegek, de a pszichiáterek is alkottak. Maga a gyűjtemény létrehozásában is szerepet játszott az a tény, hogy Selig Árpádnak és Zsakó Istvánnak volt affinitása a művészethez. A múzeum történetét végig követve jól látható, mely orvosok és igazgatók tartották fontosnak a művészetet, a ’70-es és ’80-as évek elején például nem nagyon foglalkoztak a gyűjteménnyel. A múzeum létrehozásakor azonban Selig fontosnak tartotta a betegek műveinek és a pszichiátria történetének bemutatását és dokumentálását. Belekezdett az Orvostörténet a művészetben sorozatába, melyet Zsakó folytatott, ehhez kapcsolódik fennmaradt vázlatfüzete is. Ebbe a portfólióba tartoznak olyan Zsakó István grafikák, mint A fejfájás gúnyképe, A frenológia előfutára Matth. Qualle után, vagy a Rajzok Brueghel és Zichy Mihály képek után című művek.

Ellenben nagyon kevés fotográfia maradt fenn erről a világról, mivel a múzeum az intézet része volt és nem készülhettek akármilyen fotók, akkoriban nem volt még erre gyakorlat. Szél Pál Árpád korabeli újságíró például 1934-ben fotók nélkül mutatta be a gyűjteményt a Népszavában. A pszichiáterek nemcsak a fotókat és a dokumentumokat cenzúrázták, de a képtárba bekerülő műveket is. Igaz, hogy a terápiák biztonságot nyújthattak a betegek számára, akik a zárt falak között feloldhatták gátlásaikat az orvosaik előtt. Bátran beszélhettek személyes gondjaikról, aggodalmaikról, szabadabban alkothattak véleményt. Mégsem láthatunk például erotikusan túlfűtött alkotásokat, politikához, valláshoz vagy akár szexuális hovatartozáshoz kapcsolódó műveket a képek között, mert ezek közszemlére tételét nem tartották helyénvalónak. A kezeltek és a pszichiátria jobb fényben való feltüntetését, a társadalommal való elfogadtatását tartották szem előtt.

Áronson Gábor: Kozmikus jelenet (1960 körül), Tulajdonos/Jogkezelő: MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény (Forrás: MúzeumDigitár)

Mindent összevetve a Pszichiátriai Képtár Múzeum létrehozása fontos lépést jelentett orvos- és művészettörténeti, sőt még szociológiai szempontból is, ugyanis társadalmunkban elindult az érzékenyítés. Mindazonáltal az ezzel foglalkozó intézményeknek, így az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménynek is még sok feladata van ez ügyben, mivel a stigmatizáció napjainkban is körüllengi a pszichés eredetű betegségekben szenvedőket, ami sokak esetében kirekesztéssel jár. Ebből fakadóan jöttek létre olyan intézmények, amelyek antistigma programjaik keretein belül a képzőművészet segítségével küzdenek a pszichiátriai betegségekben szenvedők kitaszítása ellen. Gondolok itt például a Moravcsik Alapítványra, ami 2014-ben megalapította a Budapest Art Brut Galériát. Küldetésük a társadalom minél szélesebb rétegével megismertetni a pszichiátriai betegséggel élő alkotóművészek munkáit, csökkentve a velük szembeni előítéleteket és fenntartásokat. Emellett lehetőséget nyújtanak az art brut és outsider alkotók számára, hogy ne mint betegek, hanem mint művészek tudjanak megjelenni a művészeti életben és a galériában kiállítási helyet biztosítanak számukra. Az alapítvány 2010 óta a galériával együttműködve (2014-től) minden évben megrendezi a PsychArt24 művészeti maratont, melynek célja a betegekkel való együtt alkotás, az elfogadás elősegítése.

A Kutatók Éjszakáján az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény programja ideális lehetőség volt arra, hogy kicsit közelebb kerüljünk a pszichiátriai betegségekkel küzdők életéhez és ezáltal nyitottabbá váljunk. Reméljük jövőre ismét a Kutatók Éjszakájának egyik programja lesz az előadássorozat. Ezen felül, ha valamilyen oknál fogva a közeljövőben nem tervez a Gyűjtemény ehhez hasonló tárlatvezetést, az MTA BTK Művészettörténeti Intézetében (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B ép. 6. em.) bejelentkezés és előzetes időpont-egyeztetés után a képtár egyénileg is megtekinthető.

Borítókép: Jakab Irén Imaginary Dwellings témájú kutatásához készített dia a Chartres- i La Maison Picassiette elnevezésű épületről (Építője Raymond Isidore). Tulajdonos/Jogkezelő: MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény (Forrás: MúzeumDigitár)