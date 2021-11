A minőség diadala: 676 millió dollárt hozott a Macklowe-gyűjtemény árverése a Sotheby’s-nél

Az aukció jó állapotban lévőnek mutatta a globális műtárgypiac prémium szegmensét; a milliárdos gyűjtők éhsége csillapíthatatlan.

Mint ahogy arról előzetesen beszámoltunk, a Sotheby’s-nél New Yorkban kalapács alá került Harry B. Macklowe és elvált felesége, Linda páratlan értékű magángyűjteménye. Pontosabban annak egyik fele; a folytatás majd jövő májusban következik. Bár Linda, aki a hírek szerint a gyűjtemény gyarapításának motorja volt, szerette volna valamiképp egyben tartani a kollekciót, a két fél azonban semmiben nem tudott megegyezni, így a művek elárverezése maradt az egyetlen megoldás. Mindketten ott voltak a november 15-i aukción és minden bizonnyal igen vegyes érzések kavarogtak bennük: egyfelől végig kellett nézniük évtizedekig épített gyűjteményük széthullását, másfelől viszont megkapták azt a piaci visszaigazolást, amely azoknak a gyűjtőknek, akiknek csak örököseik válnak meg a művektől, nem adatik meg. És a piac most maradéktalanul visszaigazolta kollekciójuk kvalitásait, hiszen egyetlen gyűjteményből származó munkák még sohasem generáltak ekkora forgalmat a Sotheby’s-nél. És ehhez a 676,1 millió dollárhoz mindössze 35 tétel kellett, ami – figyelembe véve, hogy valamennyi tétel elkelt – egészen elképesztő, közel 20 millió dolláros, azaz több mint 7 milliárd forintos művenkénti átlagárat jelent. Az egyes tételekre, melyeknek közel 80%-a garantált volt, 25 országból érkeztek licitek. Míg tavaly egész évben két alkotás vételára haladta meg az 50 millió dollárt, ezen az egyetlen estén négyé.

Jackson Pollock: Number 17, 1951, zománcfesték, vászon, 148,6 x 148,6 cm, a Sotheby’s jóvoltából

A legmagasabbra Mark Rothko 1951-es color field vászna, a No. 7 jutott, amiért új, minden bizonnyal ázsiai tulajdonosa jutalékkal együtt 82,5 millió dollárt fizetett. Ez az összeg alig marad el Rothko 86,9 milliós árrekordjától. A második legmagasabb árat egy szoborért adták, ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy a mű szerzője Alberto Giacometti, akinek nevéhez néhány éven át nem csak a legdrágább szobor, hanem általában, a legdrágább műtárgy fűződött. Az Orr című 1947-es bronz 78,4 millió dollárért váltott gazdát, s ez esetben nemcsak sejtés, hanem bizonyosság, hogy az új tulajdonos ázsiai: Justin Sun, a Tron nevű, hongkongi székhelyű kriptovaluta platform vezérigazgatója, aki tavasszal az utolsó pillanatig versenyben volt Beeple NFT-jéért is. Most mindenesetre kiderült, hogy a fizikailag is birtokolható műtárgyak sem esnek kívül érdeklődési körén, ami talán jelzésértékű abban a tekintetben, hogy a két terület gyűjtői körében több az átfedés, mint ahogy azt kezdetben a piaci elemzők gondolták. Míg az előbb említett két tétel nagyjából a várakozásnak megfelelő összegért kelt el, Jackson Pollock Number 17, 1951 című vászna robbantott: a várt 35 millió helyett 61,6 milliót adtak érte, megdöntve egy lényegesen tipikusabb munkájával még 2013-ban felállított 58,3 millió dolláros csúcsárát. A negyedik, 50 millió feletti árat elért mű Cy Twombly monumentális méretű vászna volt, 2007-ből, amit Macklowe-ék még abban az esztendőben vásároltak 5 millió dollárért. Most 58,8 millióért kelt el, igen tisztes hozamot biztosítva. Nem sokkal maradt el az 50 milliótól Andy Warhol ikonikus Kilenc Marilynje sem és a vártnál magasabb összegekért keltek el olyan, e pillanatban nem a műpiac aktuális nagy sztárjai közé tartozó ismert mesterek munkái is, mint Rudolf Stingel, Wade Guyton, Tauba Auerbach vagy Mark Grotjahn. Agnes Martin kompozíciója, a Cím nélkül #44 17,7 millió dollárral új életmű-rekordot hozott; a korábbit egy monokróm vászon, a Narancs tartotta 2016 óta 10,6 millióval.

Agnes Martin: Cím nélkül #44, 1974, akril, ceruza, vászon, 182,9 x 182,9 cm, a Sotheby’s jóvoltából

S hogy a jó piaci hangulat ragadós, az rögtön másnap, november 16-án bebizonyosodott, amikor is Frida Kahlo Diego és én című ikonikus festménye 34,8 millió dollárral nemcsak a művész eddigi életmű-rekordját írta felül, de új csúcsárat jelent a latin-amerikai művészet kategóriájában is. Ez utóbbi rekordot eddig Kahlo férje, Diego Rivera tartotta. Még magasabb áron, 50,3 millió dollárért kelt el Monet tavirózsák-sorozatának egy 1918-as darabja. Új csúcsárat ért el a kortárs fracia festészet nagy öregje, a 101 éves Pierre Soulages, akinek egy 1961-es munkájáért becsértékét megduplázva 20,14 millió dollárt fizettek.





Nyitókép: Cy Twombly: Untitled (részlet), 2007. Forrás: Sotheby’s

