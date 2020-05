A mű, amikor árucikként viselkedik. Dokusorozat az értékképzés nyomában, az Ipartervtől Banksyig

A műtárgyak marketingjének vannak klasszikus és teljesen új útjai is. A magyarországi neoavantgárd művek piaci sikerétől Banksy látványos harcáig a kánonnal szemben, ma már többféle érvényesülési mód közül választhat egy fiatal művész, akinek sokszor egy jól szerkesztett Instagram oldal segít bejutni a fontosabb kiállítóhelyekre.

A Minden pénzt megér most annak nyomán kezd kutakodni, hogy a geometrikus absztrakt festészet látványos piaci sikerét éljük, és ezzel párhuzamosan a hatvanas-hetvenes évek alkotóinak praxisai és művei is előkerültek és felértékelődtek. Különböző rétegekig ás le a műsor, hogy megkeresse, mitől ez az új keletű népszerűség, és egyáltalán, mit tehet egy művész a saját sikeréért. Nem mellesleg, közben arra a közkeletű kérdésre is válaszkísérletet ad, amely szerint: ilyet bárki tud? Másképpen: bárki lehet művész?

Indításként a hatvanas-hetvenes évek alkotóival, az Iparterv csoport, illetve generáció tagjaival és műveik értékének növekedésével foglalkozik a Minden pénzt megér ötödik epizódja. A csoport neve egy avantgárd kiállításhoz kapcsolódik, melyet a hatalmas és a gazdaság más szereplőihez képest nagyobb önállóságot élvező Iparterv nevű szocialista tervező vállalat belvárosi dísztermében rendeztek 1968-ban. Sinkovits Péter, frissen végzett művészettörténész, mai kifejezéssel élve a kiállítás kurátora, tizenegy alkotót hívott meg, azzal az szándékkal, hogy a progresszív irányzatok mindegyike képviselve legyen a tárlaton. Az Iparterv II., mely néhány új alkotó csatlakozását jelentette a csoporthoz, 1969-ben nyílt. Az Aczél György nevéhez fűződő kultúrpolitika árnyékában szerveződött mindkét nagy csoportos kiállítást betiltotta a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, ezért csak nagyon rövid ideig voltak láthatóak – az Ipartervből azonban művészettörténeti fogalom lett és mára művészeti brand is.

Ugyan nem beszélhetünk egységes szemléletű alkotókról, mégis a fontos nemzetközi kiállítóhelyeken való későbbi megjelenéseik segítették egymás műtárgypiaci sikereit. Így emelte minden iparterves munkájának értékét, mikor nemrégiben Keserü Ilona egy 1969-es műve a Metropolitan Múzeum gyűjteményébe került, és kiállították egy csoportos kiállításon, illetve amikor Nádler István egy 1968-ban készült festménye a párizsi Pompidou központ gyűjteményébe került be, és szerepelt egy gyűjteményi kiállításon.

Itt a műsor és a műsorvezető új és izgalmas vizekre evez: a nemzetközi siker mibenlétét és annak feltételrendszerét keresve, egy friss siker nyomába ered. Maurer Dóra ugyan nem volt a csoport tagja, csupán közel állt hozzá, mégis a Tate Modernben rendezett tárlata egyértelműen növeli az érdeklődést és így a keresletet is a korszak más magyarországi művészei iránt is. Külön érdekesség az a rövid interjú, amelyben a művész a népszerűségről és annak olykor váratlan következményeiről is beszél.

Bencsik Barnabás művészettörténész, a Ludwig Múzeum korábbi igazgatója, akit Maurer Dóra “hív be” a műsorba, a Ludwigban rendezett 2008-as kiállítását említve, a neoavantgárd művészek sikerei mögötti okok keresését a hidegháború következményeivel kezdi.

A globális művészeti nyilvánosság mintha most lenne kész helyreállítani a történelem konfliktusai miatt elhanyagolt és háttérbe szorított közép-európai régió művészeti teljesítményét.

Szóba kerül a nemzetközi művészeti ökoszisztéma és hierarchia is, vagyis az az érzékeny mechanizmus is, amely a kiválasztást és kanonizációt is végzi. Valamint az is, hogy vajon megkerülhető-e ez a hierarchikus rendszer és ha igen, milyen technikákkal, alkalmas-e erre például a social media?

És itt jön a harmadik réteg, a Minden pénzt megér eddigi epizódjainak egyik legkülönösebb része, és egyben a művészi érték vs. anyagi érték örök kérdésének izgalmas nézete. Banksy megjelenését és alkotói- illetve marketing stratégiáját igyekszik felfejteni a dokusorozat. Ehhez az a budapesti kiállítás szolgáltatja az apropót, amely a graffitiművész nem hivatalos, nem autorizált tárlata volt nemrégiben a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében. A kiállítás hátterét (a tárlat egyébként most is látogatható volna, ha a járványhelyzet miatt nem kellett volna bezárni) a galéria kurátora világítja meg, felvillantva a megrendezésében rejlő konfliktusokat is.

Ezzel párhuzamosan pedig az utcára megyünk, oda, ahol a graffiti művészet igazi terepe van, és Erdélyi Zsolt Superman reklámszakemberrel töprenghetünk el az eredetiség kérdésén, alkotói és piaci szempontból is. És, ahogy Erdélyi fogalmaz, mi a helyzet a képzőművészetnek azzal a kapitalista felfogásával, amely szerint

a műalkotásnak árucikként kell tudni viselkednie, különben nem tudjuk megítélni, hogy vajon mennyire jó.

Szóval, tényleg csak egy jó koncepció és egy működő marketingstratégia kell, és mindenkiből lehet (sztár)művész? A műsorvezető kipróbálja. Hőnigh Huba, tizenhét éves festőnövendék műtermében maga is megkísérel megalkotni egy képet. A fiatal képzőművész finoman mutat rá a projekt nehézségeire, és hamar kiderül, hogy mindez egyáltalán nem olyan egyszerű. És, hogy nincs mit tenni: valóban reláció van a kulturális érték és aközött, amit visszaigazol az a bizonyos kifinomult, hierarchikus rendszer, a művészet intézményes közege, illetve a művészeti piac.

