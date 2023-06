„A nagyon halkan lényeget mondó kép” mestere – Elhunyt Gáyor Tibor 

Néhány nappal ezelőtt elhunyt Gáyor Tibor, a magyar képzőművészet kiemelkedő alakja. A jeles alkotó életéről és pályafutásáról Kormos Kristóf írt megemlékezést.

„Hogy az ember magára találjon, hogy művészeti képességét optimálisan fejthesse ki, célszerű egy behatárolt témát feldolgozásra kiválasztani, a munkához pedig ismét egy (majdnem) behatárolt módszerrel kezdeni, lehetőleg olyannal, amely általános érvényű és a szabályai egyértelműek. Bizonyos aszkézissel könnyebb a lényegre találni, mint a teljes szabadság kiélni akarásával – bár arról a lehetőségről sose mondjunk le.”[1]

Ez a tanúságtétel, „hitvallás”, melyet Gáyor Tibor egy 1993-as interjúban fogalmazott meg, a Magyarország Érdemes Művésze díjjal is kitüntetett építész, festő és grafikus egész életművének magyarázataként is értelmezhető. Érett korszakában, a geometrikus művészet hazai hagyományainak kései folytatójaként, a konstruktivizmushoz közel álló konkrét művészet felé fordult minden érdeklődésével és „kialakított egy számára értelmes és szabad mozgást engedő világot, amelyben azóta is biztonságban érzi magát, lévén szuverén ura.”[2]

Gáyor Tibor: Tektonika, 2018, Vintage Galéria, fotó: Biró Dávid (A Vintage Galéria jóvoltából)



Az 1929-es születésű Gáyor 1951-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, s miután rövid ideig különböző budapesti tervezőirodáknál dolgozott, 1956 decemberében a forradalom leverése után Bécsbe emigrált. Itt tanársegédként dolgozott, majd tanulmányutakat tett Nyugat-Európába és Egyiptomba is. 1965-ben gyerekjátszótéri berendezéseket tervezett és kivitelezett a város megbízásai alapján, emellett pedig ezekben az években képeket is készített: festészeti érdeklődése alapvetően az expresszív tasiszta irányzathoz vonzotta és ennek jegyében lavírozott tus-, illetve gouache-művek kerültek ki a kezei közül. Az építész és a képzőművész szerepe közül ez idő tájt egyik sem emelkedett a másik fölé, s igazán látványos párbeszédbe sem lépett a kettő – Gáyor képein ekkor még nyoma sincs a későbbi geometrikus formanyelvnek.

Amikor végül a képzőművészet mellett határozta el magát, markáns stílusán mégis egyértelműen érezhető maradt az építészmérnöki végzettség, illetve „a véges számú elemtípusból tektonikus térbeli szerkezeteket konstruáló építészettől”[3] kölcsönzött szemlélet. Mindennek kialakulásában, egész élet(műv)ében meghatározó szerepet játszott a Maurer Dórával való 1968-as megismerkedés, aki onnantól kezdve Gáyor haláláig nemcsak élet-, de alkotótársa is lett. Fél évszázados művészeti párbeszédük szövedéke rendkívül gazdag – ha műveik vizuális megjelenésbeli hasonlósága valójában pusztán felszíni is.[4]

Gáyor Tibor, GT502, 1972, fa, vászon, akril, 140x110x7 cm (A Vintage Galéria jóvoltából)

1968-ban közösen ismerkedtek meg az argentin-olasz Lucio Fontana művészetével is, akinek felszakított vásznai alapvető hatást gyakoroltak Gáyorra: „megismertem Fontana képhasításait és revelációt éltem meg. Ez a számára nyilván érzelmi gesztus, melyet a Zero-csoport szellemében éppúgy rombolásnak, mint progressziónak lehetett értelmezni, igazolta számomra, hogy a képi egyoldalúság feloldása lényeges és időszerű […]. Itt kaptam az impulzust, hogy a konstruktív képi nyelvben analóg áttörésre vállalkozzam a felület törésével és hajtásával.” E felismerés nyomán született meg az emblematikus gáyori mű, melynek primér szereplői a térproblémák, jobban mondva sík és tér konfliktusainak láthatóvá tétele.[5] Gáyor megfogalmazásában: „Mivel a kihajtott vászonrészek de facto elmozdulása mindig rekonstruálható maradt – a képsíkból vissza a képsíkba –, a kép teret és időt is hordozott.”[6]

Fontos szerepet játszott még mind Gáyor, mind Maurer életművében a koncept-art, amelynek jegyében 1969 és 1971 között számos akciót hajtottak végre együtt vagy szoros együttműködésben. Az ezekről készült dokumentációk önmagukban is műalkotásokká váltak, ami pedig a művészet tárgyától ily módon eltávolodó művész szerepének megváltozását is hozta. S bár Gáyor későbbi művein már nem érzékelhető ilyen explicit módon a gondolati tényezők konceptualista módra való előtérbe helyezése, ez a „kritikai álláspont”[7] egész életművében meghatározó maradt. A házaspár mindkét tagjának munkásságára jellemző az a megállapítás, amely a geometrikus művészet kapcsán gyakran szolgálhat a megértés alapvető vezérfonalaként: „Nem az ábrázolt jelenségek tárgyiasult formái jelentik munkáik megértésének kulcsát, hanem a művek létrejötte mögött álló gondolat, az azt létrehozó idea.”[8]

Gáyor Tibor: Tektonika, 2018, Vintage Galéria, fotó: Biró Dávid (A Vintage Galéria jóvoltából)



Bár Gáyor Tibor műveiből életében rendre összeállt egy-egy önálló kiállítás, számos csoportos tárlaton szerepelt és több közgyűjteményben is az állandó kiállítás részeként találkozhat már a befogadó a munkásságával (így a Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeumban is), a mind külföldön, mind itthon töretlen népszerűségnek örvendő Maurer Dóra mellett életműve talán mégsem kapta még meg a méltó értékelést. Most, hogy életének kilencvenötödik évében eltávozott közülünk, újabb alkalom nyílhat erre is.

Borítókép: Gáyor Tibor: Tektonika, 2018, Vintage Galéria, fotó: Biró Dávid (A Vintage Galéria jóvoltából)



