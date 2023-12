A Nemzeti Filharmonikusok művészei Budapesten írnak zenetörténelmet

A magyar közönség egyedülálló lemezfelvétel részévé válhat.

A Nemzeti Filharmonikusok Opera bérlete számos lehetőséget kínál a komolyzenei kultúrát kedvelő közönség számára. Együtt lép fel ilyenkor a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, nagyszerű vokális szólisták érkeznek a világ minden tájáról, míg a zenés színpadi művek a közönségnek műfaji felfrissülést nyújtanak.

És persze a kórus és a zenekar tagjai is új zenei szituációkban tehetik próbára tehetségüket.

Vashegyi György főzeneigazgató kiemelt célkitűzései közé tartozik még, hogy a Nemzeti Filharmonikusok élén Magyarországon eddig kevéssé ismert alkotásokat is megismertessen a hazai közönséggel. Az Opera bérlet így a már említetteken kívül is páratlan alkalmat ad ismeretlen zeneművészeti kincsek felfedezésére. Ilyen megismerésre méltó francia romantikus ritkaság Édouard Lalo halhatatlan remeke, az Ys királya is, amit még sohasem adtak elő Magyarországon.

Somos Csaba – fotó: Csibi Szilvia

Az utóbbi 60 év során világszerte is csak rendkívül szórványosan (legutóbb 2008-ban, Pekingben) színre kerülő művet ráadásul a Nemzeti Filharmonikusok és a Palazzetto Bru Zane együttműködésében most az örökkévalóságnak is megőrzik.

A budapesti előadás ugyanis egyben különleges lemezfelvétel is.

A Bru Zane Labelt 2009-ben alapította a Palazzetto Bru Zane – Centre de Musique Romantique Française. A kulturális felfedező és megőrző munkája elismeréseként többszörösen díjnyertes kiadó elsődleges célja az 1780 és 1920 közötti (francia romantikus) zenei örökség újraélesztése, a kevéssé ismert, vagy már-már feledésbe merült művek világszerte történő megismertetése a komolyzenei kuriózumokat kedvelő közönséggel. Legyen az énekközpontú opera, operett, mélodie és kantáta, vagy épp kamarai, szimfonikus és szakrális mű. Mindehhez pedig országhatárokon átívelően olyan együttműködő partnereket keresnek – ahogy az Ys királya esetében a Nemzeti Filharmonikusokat is –, akik a komolyzenei világ rangos kiválóságainak, szaktekintélyeinek számítanak. A szóban forgó budapesti lemezfelvétel a kiadó „Francia opera” sorozatának részeként valósul meg.

Királydráma a javából

A spanyol eredetű családból származó francia romantikus Lalo nevét hazáján kívül leginkább a Spanyol szimfónia és a Namouna című balett tette ismertté, a francia és a nemzetközi közönség számára egyaránt azonban egyértelműen az Ys királya számít legnevezetesebb művének.

Az 1875-ben befejezett, majd csupán 1888. május 7-én, az Opéra Comique előadásában a Théâtre Lyrique-ban, Párizs Place du Châtelet területén debütált háromfelvonásos opera nagyszabású, lebilincselő breton legendát dolgoz fel, méghozzá igencsak váratlan zenei megoldásokkal és francia népzenei motívumokkal is tarkítva.

Cyrille Dubois – fotó: Jean-Baptiste Millot

A mitikus történet, amelyben szerelem és háború, ármány és önfeláldozás motívumai keverednek, Wagner grandiózusságát, drámai magasságait és mélységeit is eszünkbe juttathatja, miközben a muzsika harmónia- és dallamvilága, szenvedélyének hőfoka sem mentes a nagy német kortárs hatásától.

A markáns stílusjegyek továbbá a Faust operai feldolgozásával világhírűvé váló Charles Gounod inspirációjának nyomait is magukon viselik, és az elemzők, illetve zenetörténészek szerint Debussy életműve, pontosabban pedig a Pelléas és Mélisande opera felé mutatnak előre.

Élő zenetörténelem Budapesten

Alexandre Dratwicki francia zenetudós szerint „az Ys királya szerepeihez nagy hangok kellenek, akik a szöveggel is prózai színházakba illő módon birkóznak meg”.

A Palazzetto Bru Zane-nal együttműködésben a MÜPÁ-ban megvalósuló Ys királya produkció és lemezfelvétel Judith van Wanroij, Kate Aldrich, Cyrille Dubois, Jérôme Boutillier, Nicolas Courjal és Christian Helmer nevével fémjelzett szólistagárdája így főként francia művészekből áll, de akad az énekesek között holland és amerikai dalnok is.

Őket kísérik majd a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar művészei.

ÉDOUARD LALO: YS KIRÁLYA (KONCERTSZERŰ OPERAELŐADÁS HÁROM FELVONÁSBAN, EGY SZÜNETTEL) 2024. január 11. (csütörtök) 19:00 – MÜPA (Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem)

Vashegyi György karmester

Rozenn Judith van Wanroij

Margared Kate Aldrich

Mylio Cyrille Dubois

Karnak Jérôme Boutillier

Ys királya Nicolas Courjal

Szent Corentin / Jahel Christian Helmer

Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)

Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Borítókép: Vashegyi György – fotó: Csibi Szilvia