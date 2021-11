A pekingi kormány a külföldi kiállításokról is kitiltatná a disszidens kínai művészeket

Miután Hong Kongot már jóval szorosabb ellenőrzése alá vonta, a kínai vezetés most már külföldi múzeumok felett is igyekszik cenzúrát gyakorolni.

Úgy tűnik, Peking vérszemet kapott: miután a hongkongi kiállításokról már javarészt száműzte a számára kényelmetlen művészek munkáit – e tekintetben érdekes lesz majd látni, mi kerül a nézők elé az eredetileg tervezett anyagból, amikor hosszú halasztás után november 12-én megnyílik a vizuális kultúra új hongkongi múzeuma, az M+ –, most úgy gondolja, ugyanezt külföldön is el tudja érni.

Badiucao. Forrás: archyde.com

Ahogy arról a The Art Newspaper a minap beszámolt, a kínai kormány római nagykövetségén keresztül próbálta elérni, hogy a bresciai Museo di Santa Giulia mondja le a disszidens kínai grafikus, képregény-rajzoló, karikaturista és emberi jogi aktivista, Badiucao november 13-án megnyitni tervezett első olaszországi kiállítását. Az 1986-ban Sanghájban született művész családja többször összetűzésbe keveredett a kommunista rezsimmel; Badiucao maga 23 éves korában Ausztráliába emigrált és jelenleg is ott él. Szatirikus, a popkultúra elemeit ötvöző, a kommunista propaganda ikonjait „kifordító” és a legfelső szintű kínai vezetőket is gyakran megjelenítő munkái az utóbbi években nagy népszerűségre tettek szert; megjelentek többek között az Amnesty International és a Freedom House publikációiban is. Műveivel Badiucao aktívan támogatta a demokrácia védelmét szolgáló hongkongi megmozdulásokat. 2018-ban eredetileg egy nagyobb kiállítása is tervbe volt véve Hong Kongban, erre azonban végül az őt magát és a szervezőket ért súlyos fenyegetések miatt nem került sor.

Forrás: Badiucao / Twitter

A bresciai tárlat, amely a Kína nincs közel címet viseli, első olaszországi egyéni kiállítása lesz. Az előkészületek már javában tartottak, amikor Kína római nagykövetsége levélben fordult a város polgármesteréhez, ingerült stílusban követelve a tárlat lemondását. „A kiállítani tervezett művek tele vannak hazugságokkal… félrevezető információkat terjesztenek. A kiállítás veszélyezteti az olasz-kínai kapcsolatokat” – áll többek között a levélben. Emilio del Bono bresciai polgármester válaszlevelében visszautasította a kínai vádakat és leszögezte, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága Olaszországban vitán felül álló alapérték. Miközben a kínai és az olasz nép közötti barátság számára is fontos, tette hozzá, „meg kell mutatnunk, hogy akkor is barátok maradhatunk, ha bizonyos dolgokat bírálunk”. Megszólalt az ügyben a Museo di Santa Giuliát fenntartó Brescia Museum Foundation igazgatója, Stefano Karadjov is, aki hangsúlyozta, hogy az alapítvány fennállásának két évtizede alatt még sosem találkoztak hasonló követeléssel. A történtek csak megerősítik számára a demokrácia és a véleményszabadság védelmének fontosságát, a múzeumok hozzájárulásának szükségességét.

Forrás: Badiucao / Twitter

A művész is nyilatkozott a sajtónak; elmondta, hogy a nagykövet hivatalos levele mellett a China Global Television Network (CGTN) vezetőitől ő is kapott fenyegető levelet, amiben óva intették őt attól, hogy „ártson a kínai érdekeknek”. Ez azonban nem tántorítja őt el kiállítása eredeti koncepciójától, hangsúlyozta és hozzátette: „Kedvenc festményem Caravaggio Dávidot Góliát levágott fejével ábrázoló alkotása. Dávidban és Góliátban egyaránt önmagát örökítette meg a festő, ami engem az én kínai identitásom és Kína közötti konfliktusra emlékeztet. A kínai kormány kemény fenyegetése miatt törölték 2018-ban hongkongi kiállításomat. Ez a lemondás hiba volt, aminek viseljük a következményeit: a hallgatás bűnrészesség; Kína megfélemlítő praktikáit nevükön kell nevezni. Ezért nagyon fontos, hogy a bresciai Museum Foundation és a város polgármestere nem engedtek a nyomásnak és megvédték a művészet és a véleménynyilvánítás szabadságát.”





A nyitókép forrása: Badiucao / Twitter

