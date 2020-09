A Red Dot “Best of the Best” díját kapta Farkas Anna doktori disszertációja

A Red Dot a világ legrangosabb dizájn elismerése. Ezen belül is a Best of the Best díjat nyerte el egy magyar alkotó projektje.

Farkas Anna grafikus 2015-ben Red Dot díjjal kitüntettet különleges körnaptárához (Anaptár) kapcsolódó doktori kutatásból született meg a könyv – Anaptár, művészet és tudomány metszéspontja –, amely most elnyerte a Red Dot: Best of the Best díjat, Brands & Communication kategóriában. Magát a könyvet, mint tárgyat, illetve a kutatást együttesen ismerték most el ezzel a rangos nemzetközi díjjal. (Az artportal cikke a Red Dot-ról és történetéről itt!)

A Red Dot: Best of the Best a legkiemelkedőbb dizájn védjegye, amelyet világszerte elismernek. A több, mint 65 éve alapított díjra ebben a kategóriában 6992 projektet neveztek be 50 országból és 2020-ban a Red Dot: Best of the Best elismerést a márkák és projektek mindössze 8 ezrelékének ítélték oda.



A Magyar Képművészeti Egyetem Doktori Iskolájának készített disszertáció, a rendkívül magas színvonalú grafikai tervezésével, kreativitásával és kivitelezésével nyerte el a 24 tagú, nemzetközi zsűri elismerését. Ez a különleges cím egyben jelölést is biztosít a lehető

legnagyobb díjra a Red Dot: Grand Prix-ra.

A nyertes doktori (DLA) disszertáció az Anaptárhoz kapcsolódó kutatásokból és a tárgy-sorozat elkészítése során szerzett tapasztalatokból indult ki. Az adatvizualizáció és a mintázatfelismerés feltérképezése kapcsán a cél további tudományos és művészeti összefüggések feltárása volt. Az egyedülálló kiadvány különböző borítóin megjelenő, kézzel hímzett adatábrázolásokról – amelyek a nappalok és éjszakák hosszát mutatják meg a 47. szélességi körön –, így vall Farkas Anna, az alkotó: „Fontos volt számomra, hogy olyan szokatlan és egyedi látásmóddal közelítsem meg a címoldal megtervezését és elkészítését, amely méltó lehet a disszertációmban említett csillagásznők örökségéhez – ezzel tisztelegve az univerzumról megszerzett tudásunk alapjait lefektető női tudósok előtt és emléket állítva Cecilia Payne különleges munkásságának.”