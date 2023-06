A Sátor – összművészeti esemény most pénteken

A holnap délután 17 órától kezdődő 'A Sátor – The Tent' című esemény a nyári napfordulóhoz és annak hagyományos népi hiedelemvilágához kapcsolódó összművészeti intervenció.

Az esemény több diszciplína – így például statikus művészeti installáció, performansz, közösségi rítus és zene – segítségével hivatott átsegíteni a Napot az éjjeli égbolton. Ezen az éjjelen a rontó erők, a betegségek, a szomorúság elvesztik hatalmukat, és helyükbe a tisztulás, megújulás, az öröm és a remény lép. Az esemény célja, hogy az ünnep aktualizálásával és a meghívott művészek közreműködésével – a magyar és a régiós kortárs művészeti szcéna helyzetére reflektálva, azt megsegítve és meggyógyítva – egy új, jövőbe mutató tradíciót hozzon létre.

A Useless Galeri kurátori koncepciója egy olyan szabadtéri kiállítás, ahol a művek sátrak tereiben jelennek meg. A sátor egyszerre szimbolizálja az önrendelkezést, a szabad művészet gyakorlását, de egyúttal utal a konvenciókkal és intézményekkel szembeni függetlenségre is. Tere egyszerre nyitott és zárt, szilárd és rugalmas, falai éppúgy képesek elválasztani a külvilágtól, ugyanakkor vékony rétegei világok összekötésére is alkalmasak. Efemer jellege miatt tehát nem mindegy, hogy éppen kint vagy bent vagyunk épp. A sátor arra is teret ad, hogy közösen képzeljük el és építsük fel saját, gyakran törékenynek tűnő struktúránkat, amely mégis képes otthont adni különböző gondolatoknak egy olyan világban, ahol a nyilvános tér már nem mindig áll rendelkezésre.

Az installációk és a performanszok önállóan és együttműködések sorozata mentén jönnek létre; egyszerre élesztenek fel valamiféle ritualitást, de közben szólnak kritikusan az egyre kevesebb mozgásteret biztosító jelenről is. Az installatív művészeti intervenciók mellett különös fókusz kerül azokra a performatív aktusokra is, amik lehetővé teszik a nézők bevonását és a közösségteremtést, ugyanakkor efemer jellegükből adódóan a pillanatnyi történések jelentőségét is nyomatékosítják.

Grafika: Petrányi Luca

Időpont: 2023.06.23. 17:00-tól 06.24. 12:00-ig

Helyszín: Pesthidegkút (a pontos koordinátákat az esemény FB-oldalán osztják meg)

Kurátor: Useless Galeri

Zenei kurátor: CÉGES

Résztvevő művészek: BOZZAI Dániel, HEVELE Zsófia, HORVÁTH Gideon, JAUERNIK Zsófia, KÁLLAI M Kata, Maria Magdalena KOZLOWSKA, RADLER Luca, SZAF, TÁNCOS Anna, ULBERT Ádám, VÉKONY Dorottya, TÓTH Márton Emil, WOFT, Wojtek SIWIK

Zenei előadók: Tér, Maria Magdalena Kozłowska x Tamer Wajda, Olaflur, Daniel Kophelyi, Shoeblade, esze_veszett, ØSSEIN, Kirba, Zsábor Gaga

USELESS GALERI

𝖀𝖘𝖊𝖑𝖊𝖘𝖘: not fulfilling or not expected to achieve the intended purpose or desired outcome

𝒢𝒶𝓁𝑒𝓇𝒾: zárt csoport; közös érdekből, vagy azonos érdeklődés alapján összeállt társaság

A Useless Galeri Petrányi Luca és Solymár Fanni kurátori kollektívája. A csoport olyan művészeti alapú rendezvények vagy projektek szervezésére törekszik, amelyek megpróbálják megkerülni vagy túllépni a művészeti színtér hagyományos kereteit. A projektet összetett egésznek tekintik, amelyben a tér, a műalkotások és a társművészetek szorosan összefonódnak. Céljuk, hogy a konvenciókon túl olyan kötöttségmentes platformot teremtsenek, ahol az élmény és a saját játéktér megteremtése közös együttműködésekben valósul meg. A művészeti színtér zártságával ellentétben egy olyan biztonságos és inkluzív “tér” kialakítására törekszenek, amely – a művészet erejét kihasználva – képes könnyeden és stresszmentesen reflektálni a jelenkort domináló félelmekre és szorongásokra. A projektekben igyekeznek olyan kísérleti formák felé fordulni, amelyek frissítő hatást érhetnek el a zárt és sokszor önismétlő, trendeket követő kulturális közegben.

​​A program a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával valósul meg.

