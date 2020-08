A szankciók ellenére milliókat költött el művészetre az Egyesült Államokban a Putyin-közeli orosz testvérpár

Arkagyij és Borisz Rotenberg, Putyin két nagyvállalkozó barátja az ellenük bevezetett amerikai korlátozások ellenére sokmilliót költött el műtárgyakra. A washingtoni szenátus azt vizsgálja, hogy volt ez lehetséges.

Az Egyesült Államok szenátusi vizsgálóbizottsága szerint két orosz nagyvállalkozó, Arkagyij és Borisz Rotenberg közvetlenül a velük szemben 2014-ben bevezett szankciókat követően, mintegy 18 millió dollárt költöttek el az Államokban művészetre. Ebből 14 milliót összesen 11 darab műalkotás megvételére fordítottak, ezek között – az Artsy.net beszámolója szerint – Magritte, Chagall és Braque művei is szerepeltek. A Rotenberg testvérpár építési beruházásokban érdekelt és közvetlenül Vlagyimir Putyin köréhez tartozik. A Politico cikke szerint a két vállalkozó a 2003-as szocsi téli olimpiához kötődő szerződéseken alapozta meg vagyonát. Az Egyesült Államok 2014-ben fagyasztotta be az Államokban levő javaikat, és sújtotta őket tilalmakkal, amikor az Obama adminisztráció számos más orosz oligarchával szemben is büntető intézkedéseket vezetett be amiatt, hogy Oroszország annektálta a Krím-félszigetet.

A beszámolók szerint összesen 91 millió dollárt költöttek Rotenbergék az Államokban a szankciókat megkerülve, ebből 18 millió ment műkincsekre. Tíz művet a Sotheby’s New York-i árverésén vettek meg, egy 1961-es Magritte képet pedig közvetlenül egy műkereskedőtől. Az Egyesült Államokban egyetlen ottani bejegyzésű cég sem bonyolíthat semmilyen tranzakciót olyanokkal, akikkel szemben szankciókat érvényesítenek, így azok, akik a Rotenbergekkel üzleteltek, súlyos büntetésre, akár börtönre is számíthatnak. A helyzetet a művészet esetében az bonyolítja, hogy a műkereskedelem szereplőinek nincs olyan tövényi kötelezettségük, amely alapján vizsgálniuk kellene, kik a tényleges vevőik.

Az ilyen műkereskedelmi adás-vételek pedig sokszor zajlanak közvetítők beiktatásával, ahogy az ebben az esetben is történt.

A Rotenbergek Gregory Baltser moszkvai művészeti tanácsadón, illetve az ő BALTZER nevű cégén keresztül vásároltak, olyan fantomcégek pénzeiből, amelyek személyesen hozzájuk köthetők. Ez a kapcsolat évek óta működött, és a jelentés egyebek között azt is feltárja, hogy a Sotheby’s és a Christie’s is versenyzett azért, hogy árverezhessen egy Feininger-művet, amely nagy valószínűséggel a Rotenbergek tulajdonában van, és amelyről Baltser azt állította, hogy egy Marshall-szigeteki cégé. A művet végül 5 millió dollárra értékelte a Sotheby’s, de nem került árverésre, mert az eladó visszavonta.



A szenátus két évnyi vizsgálódás után egy kétpárti jelentést is kiadott, amely a műtárgypiac és a szanciók viszonyával, valamint a műkereskedelem egyes megkérdőjelezhető tranzakcióival foglalkozik, s ebben a műtárgypiacot “az USA legnagyobb, jogilag szabályozatlan iparágának” nevezik, amely esetenként aláássa a pénzmosás elleni szövetségi politikát. A Politico az Art Basel és a UBS 2019-ről szóló jelentését idézi, amely a nemzetközi műtárgypiac forgalmát 64 milliárd dollár köré teszi, amelyből 44 százalék az Egyesült Államok műkereskedelmének részesedése.

Nyitókép: Lyonel Feininger Brücke II. (1915) c. műve. Forrás: Lotsearch.net, Sotheby’s